Спасатели вызволили щенка из-под бетонной плиты

861
2
1
Животное не пострадало, помощь ветеринара не потребовалась.
Малыш каким-то образом провалился под бетонную конструкцию, не мог выбраться и стал жалобно скулить. На звук отреагировали очевидцы, они и вызвали спасателей. Специалисты, проявив смекалку, вытащили пса на поверхность. Сейчас щенок в безопасности.
Источник:
Ссылки по теме:
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- Девушка пытается открыть бутылку штопором
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
Новости партнёров