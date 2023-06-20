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Спасатели вызволили щенка из-под бетонной плиты

Спасатели вызволили щенка из-под бетонной плиты

Автор:
20 июня 2023 07:03
Сообщество : Животные
Метки: Видео   животные   помощь   поступок   собака   спасение   щенок   
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Животное не пострадало, помощь ветеринара не потребовалась.


Малыш каким-то образом провалился под бетонную конструкцию, не мог выбраться и стал жалобно скулить. На звук отреагировали очевидцы, они и вызвали спасателей. Специалисты, проявив смекалку, вытащили пса на поверхность. Сейчас щенок в безопасности.

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Метки: Видео   животные   помощь   поступок   собака   спасение   щенок   
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