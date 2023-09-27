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"Изгой" в мире животных: пёс потерялся и 10 дней выживал в дикой природе

"Изгой" в мире животных: пёс потерялся и 10 дней выживал в дикой природе

Автор:
27 сентября 2023 09:22
Сообщество : Животные
Метки: Видео   выжил   животные   милота   песик   поход   собака   
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Сиба-ину сопровождал своего хозяина в походе. После восхождения на горную вершину животное исчезло. Владелец собаки и его друзья искали Деймоса, расклеили листовки, но пес вышел из леса лишь через 10 дней.

На видео похудевший после собственного десятидневного похода Деймос радуется встрече с хозяином.

После счастливого воссоединения с семьей владельцы показали питомца ветеринару, сдали все необходимые анализы. Осмотр показал, что Деймос в прекрасном состоянии, только немного устал от скитаний по тайге.


"Сейчас Деймос чувствует себя отлично, в первый день был уставшим физически и, наверно, морально. После осмотра поехали домой, он поел и пошел спать. Как только закрывал глаза, то начинал дрожать. Я брал его на руки, и он успокаивался. Когда клали обратно на подстилку, снова начинал трястись — наверно, это стресс. Первое время я брал его с собой спать в кровать, сейчас все в порядке", — подытожил Владимир.

К слову сказать, Деймосу уже пять лет, за плечами у собаки множество самых разнообразных походов на вершины, в числе которых даже Эльбрус. Кроме того, сиба-ину может "похвастаться" наградами не только за спортивные достижения, но и за внешние данные. Но все же самое главное звание Деймоса — это член семьи и верный друг.

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Метки: Видео   выжил   животные   милота   песик   поход   собака   
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4  комментария
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5k
Евгений Д 53 минуты назад
Странно что 10 дней мотался а сразу по следам не вышел ??
Может просто и не торопился- прогуливался ?
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2k
Остап_Бендер_Задунайский 2 минуты назад
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1k
ralpharn 23 минуты назад
Пёсель по кличке "Ужас"? Оригинально...
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