"Изгой" в мире животных: пёс потерялся и 10 дней выживал в дикой природе

"Сейчас Деймос чувствует себя отлично, в первый день был уставшим физически и, наверно, морально. После осмотра поехали домой, он поел и пошел спать. Как только закрывал глаза, то начинал дрожать. Я брал его на руки, и он успокаивался. Когда клали обратно на подстилку, снова начинал трястись — наверно, это стресс. Первое время я брал его с собой спать в кровать, сейчас все в порядке", — подытожил Владимир.