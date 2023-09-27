"Изгой" в мире животных: пёс потерялся и 10 дней выживал в дикой природе

Сиба-ину сопровождал своего хозяина в походе. После восхождения на горную вершину животное исчезло. Владелец собаки и его друзья искали Деймоса, расклеили листовки, но пес вышел из леса лишь через 10 дней.
На видео похудевший после собственного десятидневного похода Деймос радуется встрече с хозяином.
После счастливого воссоединения с семьей владельцы показали питомца ветеринару, сдали все необходимые анализы. Осмотр показал, что Деймос в прекрасном состоянии, только немного устал от скитаний по тайге.
"Сейчас Деймос чувствует себя отлично, в первый день был уставшим физически и, наверно, морально. После осмотра поехали домой, он поел и пошел спать. Как только закрывал глаза, то начинал дрожать. Я брал его на руки, и он успокаивался. Когда клали обратно на подстилку, снова начинал трястись — наверно, это стресс. Первое время я брал его с собой спать в кровать, сейчас все в порядке", — подытожил Владимир.
К слову сказать, Деймосу уже пять лет, за плечами у собаки множество самых разнообразных походов на вершины, в числе которых даже Эльбрус. Кроме того, сиба-ину может "похвастаться" наградами не только за спортивные достижения, но и за внешние данные. Но все же самое главное звание Деймоса — это член семьи и верный друг.
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Может просто и не торопился- прогуливался ?
Они уже неспособны заботиться в природе о хозяине, неспособны прокормить себя.
Теперь хозяин должен заботиться и думать за собаку.