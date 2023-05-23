FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 8233 поста • 839 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир
Фото, которые были сделаны в момент, который никогда специально не предугадаешь

Фото, которые были сделаны в момент, который никогда специально не предугадаешь

Автор:
23 мая 2023 08:58
Сообщество : ФотоМир
Метки: Момент   Прикол   забавно   идеально   кадр   снимок   фото   
1557
17

Подборка из случайных фото, которые поднимут настроение и помогут прокачать свой пресс самым приятным образом — смехом.

Фотография — сложное искусство, в котором важна каждая мелочь. Правильная расстановка света, хорошая камера и, конечно, талантливая модель — вот залог отличного кадра. Но ряд людей готов поспорить с этим утверждением. Они — это счастливчики, которые сделали совершенно случайный кадр и получили настоящий шедевр, который сможет повторить далеко не каждый профессиональный фотограф даже при наличии идеальных условий. Вот они законы фортуны в действии!


Чёткий кадр

×
×

Поцелуй коровы


Эмоции говорят сами за себя


Похоже, этот ребёнок танцует брейк.


Друг снял фото, когда его «приобняло» волной»

ic

Щедрый друг


Это моя рыба!


Шелковистые волосы? Дай потрогать!


Вот так покатушки


По щучьему веленью, по моему хотенью…


Эта рыба выглядит довольно счастливой.


Нет, нет, нет!


Игуана решила улучшить это фото в самый нужный момент


Вы тоже слышите, как игуана кричит: «Снимаааай!»?


Партнёрша у него солнышко!


НЛО

Народные Летающие Особы.


Парень, кажется, ты ошибся улицей

Держи своё рыльце подальше от моей пыльцы.


Позевушки

Волшебник

Он призывает магию воды на тапки.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: Момент   Прикол   забавно   идеально   кадр   снимок   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
IsTOPnik

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

38092



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В отношении Анастасии Ивлеевой начата проверка по поводу неуплаты налогов
В отношении Анастасии Ивлеевой начата проверка по поводу неуплаты налогов
58-летняя Моника Беллуччи снялась для журнала Vanity Fair
58-летняя Моника Беллуччи снялась для журнала Vanity Fair
Набирающие популярность в сообществах
Рыбы-птицееды
Рыбы-птицееды
Грозный кролик запугал жителей американского города
Грозный кролик запугал жителей американского города
Калькулятор превратили в игровую консоль (2 фото + видео)
Калькулятор превратили в игровую консоль (2 фото + видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Ностальгия

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#интересное#ДТП#картинки#Россия#позитив#Жизнь#СССР#собака
#Юмор#Прикол#забавно#кино#США#авария#Приколы#фильм#шоу бизнес#мир
#животные#в мире#люди#история#удивительно#новости#подборка#дети#Разное#Москва
Калькулятор превратили в игровую консоль (2 фото + видео) Калькулятор превратили в игровую консоль (2 фото + видео) Кошка приютила детёныша выдры Кошка приютила детёныша выдры Не смотрите вниз! Захватывающее видео путешествия по&nbsp;дороге смерти Не смотрите вниз! Захватывающее видео путешествия по дороге смерти Необычная макаронная фабрика Необычная макаронная фабрика Москвичка обиделась на таксиста за то, что тот приехал на заказ за 30 секунд Москвичка обиделась на таксиста за то, что тот приехал на заказ за 30 секунд Дрессированный кот выполняет команды хозяина Дрессированный кот выполняет команды хозяина

На что жалуетесь?

Вернуться