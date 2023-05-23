Фото, которые были сделаны в момент, который никогда специально не предугадаешь

Фотография — сложное искусство, в котором важна каждая мелочь. Правильная расстановка света, хорошая камера и, конечно, талантливая модель — вот залог отличного кадра. Но ряд людей готов поспорить с этим утверждением. Они — это счастливчики, которые сделали совершенно случайный кадр и получили настоящий шедевр, который сможет повторить далеко не каждый профессиональный фотограф даже при наличии идеальных условий. Вот они законы фортуны в действии!

Чёткий кадр