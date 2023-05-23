Фото, которые были сделаны в момент, который никогда специально не предугадаешь

Подборка из случайных фото, которые поднимут настроение и помогут прокачать свой пресс самым приятным образом — смехом.
Фотография — сложное искусство, в котором важна каждая мелочь. Правильная расстановка света, хорошая камера и, конечно, талантливая модель — вот залог отличного кадра. Но ряд людей готов поспорить с этим утверждением. Они — это счастливчики, которые сделали совершенно случайный кадр и получили настоящий шедевр, который сможет повторить далеко не каждый профессиональный фотограф даже при наличии идеальных условий. Вот они законы фортуны в действии!
Чёткий кадр
Поцелуй коровы
Эмоции говорят сами за себя
Похоже, этот ребёнок танцует брейк.
Друг снял фото, когда его «приобняло» волной»
Это моя рыба!
Шелковистые волосы? Дай потрогать!
Вот так покатушки
По щучьему веленью, по моему хотенью…
Эта рыба выглядит довольно счастливой.
Нет, нет, нет!
Игуана решила улучшить это фото в самый нужный момент
Вы тоже слышите, как игуана кричит: «Снимаааай!»?
Партнёрша у него солнышко!
НЛО
Народные Летающие Особы.
Парень, кажется, ты ошибся улицей
Держи своё рыльце подальше от моей пыльцы.
Позевушки
Волшебник
Он призывает магию воды на тапки.
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