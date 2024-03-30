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"Это какой-то апокалипсис!": в Алтайском крае рейсовый автобус утонул в талых водах

"Это какой-то апокалипсис!": в Алтайском крае рейсовый автобус утонул в талых водах

Автор:
30 марта 2024 09:02
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Ynews   Алтайский край   Видео   МЧС   автобус   паводковые воды   спасатели   утонул   
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Людям пришлось вылезти на крышу и ждать эвакуации.

29 марта автобус следовал из Ключей в Барнаул, но не добрался до конечной точки. Водитель пытался проехать через дорогу, затопленную талыми водами, но не учёл глубину. Салон транспорта стало заливать - всем, находившимся в автобусе, пришлось вылезти на крышу.



Пришлось ожидать эвакуации. К счастью, помощь подоспела, никто не пострадал.


В ГУ МЧС по Алтайскому краю и Госавтоинспекции сообщили, что в автобусе ехали девять пассажиров, среди них были и дети.

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Метки: Ynews   Алтайский край   Видео   МЧС   автобус   паводковые воды   спасатели   утонул   
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Schreibikus
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