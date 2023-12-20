В центре Санкт-Петербурга обрушилась часть шестиэтажного дома





Дом дореволюционной постройки дал трещину еще год назад. И хотя в СМИ появилась информация, что из предаварийной части здания людей выселили давно, жильцы уверяют, что во флигеле люди продолжали жить. Расселили лишь несколько квартир. Также были проживающие и в остальных подъездах проживающие. Эвакуацию из всего дома организовали только в ночь на 20 декабря.



