В центре Санкт-Петербурга обрушилась часть шестиэтажного дома

Здание уже давно вызывало опасение у жильцов, однако, по их сообщениям, так и не было признано аварийным. До недавнего времени в нём жили люди.
Шестиэтажный дом по ул. Гороховая,73 обрушился второй раз за сутки - сообщают СМИ. Сначала 19 декабря около 14.40 обвалилась внутренняя часть наружной стены дома, около 2 часов ночи сегодня аварийная часть здания - флигель - рухнула практически целиком.
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Людей успели выселить за несколько часов до обрушения.
Дом дореволюционной постройки дал трещину еще год назад. И хотя в СМИ появилась информация, что из предаварийной части здания людей выселили давно, жильцы уверяют, что во флигеле люди продолжали жить. Расселили лишь несколько квартир. Также были проживающие и в остальных подъездах проживающие. Эвакуацию из всего дома организовали только в ночь на 20 декабря.
По сообщению МЧС, сейчас проводятся работы по разбору завалов. К ним привлечены силы РСЧС (24 единицы техники и 89 человек личного состава) и МЧС (14 единиц техники и 56 человек личного состава). По предварительным данным, пострадавших при обрушении нет.
Жильцов соседних домов также попросили эвакуироваться. Людей отправили в пункты временного размещения.
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В соцсетях жители дома рассказывают о том, чего не упоминали официальные СМИ - в частности, о том, что на первом этаже здания функционировал хостел,а дом так и не был признан аварийным, несмотря на трещины.
Официальный Телеграм-канал ведомства сообщает о том, что в связи с инцидентом проводится проверка, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего. По результатам будет дана оценка действий ответственных лиц, которые были обязаны содержать объект в надлежащем состоянии.
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