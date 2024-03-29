 «Так врать невозможно»: в МЧС назвали мошенницей волонтёрку-кинолога, которая участвовала в спасательной операции после теракта в «Крокус Сити Холле»

Женщина все обвинения отрицает.
Олеся Храмойкина называет себя руководителем поисково-спасательного отряда «Мохнатые ангелы». В эфире, который шёл после теракта, она заявила, что вместе с другими волонтёрами приехала помогать спасателям на место трагедии в «Крокусе».
Храмойкина утверждала, что сначала она и остальные волонтёры получили разрешение на работу в здании. А потом её собаки «указали спасателям места, где возможно были тела погибших». Ведущий того эфира, Анатолий Кузичев, похвалил даму за смелость и за помощь - такую важную в тот критический момент.
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А потом на связь вышли представители МЧС и нарисовали совсем другую картину. По их словам, Храмойкина действительно была возле «Крокуса», но её работу там никто не согласовал. Женщина без статуса спасателя (а это важно в данном случае), а у собаки не было аттестации. Поэтому волонтёрку завернули. Но она как-то пробралась на место трагедии, сделала несколько фото и якобы использовала их для сбора денег в соцсетях.
На месте проведения аварийно-спасательных работ гражданка с собакой предлагала в оперативном штабе помощь по поиску и обнаружению живых и тел погибших. В допуске на площадку ей было отказано - при работе в зоне особого риска требуется подтвержденные статус спасателя и аттестация поисково-спасательной собаки. Несмотря на это, она обманным способом попала на место проведения работ, сделала несколько фото.
МЧС России ценит помощь волонтёрских организаций и активно сотрудничает с ними. Спасатели и профессиональное кинологическое сообщество осуждают недобропорядочный поступок гражданки, желающей нажиться на человеческом горе и сострадании, - сообщили в ведомстве.
Озадачен и ведущий, который брал у Храмойкиной интервью. Тем не менее он благодарит тех, кто откликнулся и пришёл помогать.
Мне показалась эта история такой очень хорошей, доброй и правильной. У меня, конечно, не было ни малейшего повода сомневаться в её словах, потому что так врать невозможно же.
Когда человек цитирует, сколько минут он работал, где он получил в каком штабе какие разрешения, я не сомневался. Такое выдумывать сложно, потому что это проверить очень легко.
Если это действительно оказалось неправдой, это, конечно, очень трагично и очень жаль. Но это не сможет поколебать мою уверенность и моё восхищение людьми, которые в этот момент тяжёлый и страшный собрались, объединились, проявили и солидарность, и отвагу, и великодушие, и милосердие, и общую беду стали вместе разгребать.
Храмойкина же заявляет, что никакого мошенничества не было:
Всё отрицаю. Без комментариев, ждите окончания разбирательства, оно идёт.
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