 «Так врать невозможно»: в МЧС назвали мошенницей волонтёрку-кинолога, которая участвовала в спасательной операции после теракта в «Крокус Сити Холле»

Мне показалась эта история такой очень хорошей, доброй и правильной. У меня, конечно, не было ни малейшего повода сомневаться в её словах, потому что так врать невозможно же.

Когда человек цитирует, сколько минут он работал, где он получил в каком штабе какие разрешения, я не сомневался. Такое выдумывать сложно, потому что это проверить очень легко.

Если это действительно оказалось неправдой, это, конечно, очень трагично и очень жаль. Но это не сможет поколебать мою уверенность и моё восхищение людьми, которые в этот момент тяжёлый и страшный собрались, объединились, проявили и солидарность, и отвагу, и великодушие, и милосердие, и общую беду стали вместе разгребать.