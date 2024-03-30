"Ты никогда шахидом не станешь": мать главаря террористов попросила прощения у пострадавших в "Крокусе"

Женщина не понимает, кто мог надоумить её сына совершить террористический акт.
Журналистам удалось побеседовать с Муассар Заргарова, матерью Шамсидина Фаридуни, который в скором времени отправиться гнить в тесных застенках одной из самых суровых тюрем России. Женщина попросила прощение "от имени своей семьи" перед всеми пострадавшими в теракте в "Крокус Сити Холле". Муассар также обратилась к сыну и спросила, кто надоумил его на такой поступок и ради чего он на него решился.
"Зачем? Зачем ты это сделал?.. Если для Бога, ты никогда шахидом не станешь", — сказала мать террориста.
Как объяснил заведующий лабораторией деструктологии Московского государственного лингвистического университета Роман Силантьев, женщина, вероятно имела в виду, что её сын не станет шахидом ("свидетелем"), который погибает, свидетельствуя об Аллахе, не только потому что остался в живых, но и убил невинных людей.
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25-летнего Фаридун Шамсидин считают главарём банды террористов. По предварительным данным, только он контактировал с куратором и несколько раз до теракта посещал "Крокус Сити Холл". Его вербовка, вероятно, произошла в Турции. Известно, что за несколько дней до теракта он позвонил своему тестю в Таджикистан и предлагал срочно приехать на подработки. Что именно это за работа, террорист пообещал рассказать при личной встрече. Тесть в итоге отказался от непонятной, но прибыльной "подработки".
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Фаридун родился и жил в кишлаке Лойоби Гиссарского района. Известно, что в 16-летнем возрасте за попытку совратить 13-летнего мальчика его посадили в тюрьму. В ней он провёл около двух лет.
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этот ушлепок при допросе, сразу после того как его задержали, четко ответил зачем, а точнее за что, он на дело подписался - за полмиллиона рублей. так что не шахид он, а простой наемник и никаким Богом тут и не пахло.
А может не нужно пускать сидевших за преступления против детей и/или насильственные преступления в страну?
По их ваххабитским пониманием, мы уже виновны тем, что являемся "неверными". Отсюда и все вытекающие.