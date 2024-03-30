"Ты никогда шахидом не станешь": мать главаря террористов попросила прощения у пострадавших в "Крокусе"

Журналистам удалось побеседовать с Муассар Заргарова, матерью Шамсидина Фаридуни, который в скором времени отправиться гнить в тесных застенках одной из самых суровых тюрем России. Женщина попросила прощение "от имени своей семьи" перед всеми пострадавшими в теракте в "Крокус Сити Холле". Муассар также обратилась к сыну и спросила, кто надоумил его на такой поступок и ради чего он на него решился.

"Зачем? Зачем ты это сделал?.. Если для Бога, ты никогда шахидом не станешь", — сказала мать террориста.

Как объяснил заведующий лабораторией деструктологии Московского государственного лингвистического университета Роман Силантьев, женщина, вероятно имела в виду, что её сын не станет шахидом ("свидетелем"), который погибает, свидетельствуя об Аллахе, не только потому что остался в живых, но и убил невинных людей.