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"Ты никогда шахидом не станешь": мать главаря террористов попросила прощения у пострадавших в "Крокусе"

"Ты никогда шахидом не станешь": мать главаря террористов попросила прощения у пострадавших в "Крокусе"

Автор:
30 марта 2024 01:35
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   извинения   мать   таджикистан   теракт в Крокус Сити Холле   террорист   
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Женщина не понимает, кто мог надоумить её сына совершить террористический акт.

Журналистам удалось побеседовать с Муассар Заргарова, матерью Шамсидина Фаридуни, который в скором времени отправиться гнить в тесных застенках одной из самых суровых тюрем России. Женщина попросила прощение "от имени своей семьи" перед всеми пострадавшими в теракте в "Крокус Сити Холле". Муассар также обратилась к сыну и спросила, кто надоумил его на такой поступок и ради чего он на него решился.


"Зачем? Зачем ты это сделал?.. Если для Бога, ты никогда шахидом не станешь", — сказала мать террориста.


Как объяснил заведующий лабораторией деструктологии Московского государственного лингвистического университета Роман Силантьев, женщина, вероятно имела в виду, что её сын не станет шахидом ("свидетелем"), который погибает, свидетельствуя об Аллахе, не только потому что остался в живых, но и убил невинных людей.

25-летнего Фаридун Шамсидин считают главарём банды террористов. По предварительным данным, только он контактировал с куратором и несколько раз до теракта посещал "Крокус Сити Холл". Его вербовка, вероятно, произошла в Турции. Известно, что за несколько дней до теракта он позвонил своему тестю в Таджикистан и предлагал срочно приехать на подработки. Что именно это за работа, террорист пообещал рассказать при личной встрече. Тесть в итоге отказался от непонятной, но прибыльной "подработки".

Фаридун родился и жил в кишлаке Лойоби Гиссарского района. Известно, что в 16-летнем возрасте за попытку совратить 13-летнего мальчика его посадили в тюрьму. В ней он провёл около двух лет.

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Метки: Видео   извинения   мать   таджикистан   теракт в Крокус Сити Холле   террорист   
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13  комментариев
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120
glot___ Час назад
стадо диких ё.б.а.н.ы.х скотов
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25k
Тигран Саркисян 18 минут назад
В начале вы сучары христин выгоняли , а потом сами к нам ?
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23k
Shtoppi 20 минут назад
«"Зачем? Зачем ты это сделал?.. Если для Бога, ты никогда шахидом не станешь", сказала мать террориста.»
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этот ушлепок при допросе, сразу после того как его задержали, четко ответил зачем, а точнее за что, он на дело подписался - за полмиллиона рублей. так что не шахид он, а простой наемник и никаким Богом тут и не пахло.
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1k
Кондратий Собакин Полчаса назад
Мать жалко. Он ни в чем не виновата. Это ее горе, что сын оказался таким негодяем и мерзавцем.
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3k
PtDragon 37 минут назад
>Известно, что в 16-летнем возрасте за попытку совратить 13-летнего мальчика его посадили в тюрьму.
А может не нужно пускать сидевших за преступления против детей и/или насильственные преступления в страну?
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464
FlakoBoy PtDragon 16 минут назад
Тем кто пускает таких уродов в страну глубоко на это плевать, им деньги глаза застят.
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7k
Трям 59 минут назад
Тут есть еще кто-то, кого не зоибала эта мамаша? То отпустите, то ты не будеш шахидом. Поздняк, старая! Песда ему!
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208
* Hahlov Час назад
эту шлюху сжечь надо чтобы такое гавно не рожала .
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7k
Lexx Час назад
--- убил невинных людей ---
По их ваххабитским пониманием, мы уже виновны тем, что являемся "неверными". Отсюда и все вытекающие.
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34k
Ego sum qui sum 2 часа назад
Человеческая жизнь единственная неделимая величина во вселенной (Г.Гарристон). Просить прощения за такое- безумие, как и прощать.
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4k
RaiJu 2 часа назад
Мать жалко, а сына ни капли. Тварь должна сдохнуть, долго и мучительно сдохнуть. Чтобы смерть для него была наградой. Это не шахид, это не моджахид, это именно тварь, которая будет гореть в аду.
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Burzum
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