FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 11383 поста • 1468 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира
В Великобритании король Карл III разрешил военным отращивать бороды, но обязал на ними ухаживать

В Великобритании король Карл III разрешил военным отращивать бороды, но обязал на ними ухаживать

Автор:
29 марта 2024 20:04
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Великобритания   борода   внешность   закон   интересное   карл III   фото   
958
3

Закон на запрет бороды действовать 100 лет.

Король Карл III подписал закон, который разрешает военным в армии носить бороду. В правительстве велись споры об этом законе около пяти лет и вот наконец пришли к выводу, что бороды в армии не мешают. Правда, есть условие - борода должна быть ухожена, опрятно подстрижена и не длиннее 2,5 сантиметров. Об этом пишут британские СМИ со ссылкой на пресс-службу британской армии.

Старший куратор Национального музея армии рассказал, что закон на запрет ношения бороды в армии действовал более 100 лет.

«К началу XVIII века бороды в британской армии вышли из моды и фактически больше не возвращались, кроме как по необходимости»

Интересно, что запрет на бороду существует и в армии России. Глава №8 Воинского Устава России регламентирует правила личной гигиены военных. Так четко сказано, что кроме ежедневного умывания, очистки рта и мытья рук солдат обязательно обязан стричь волосы и ногти, а также удалять волосы на лице. Однако, усы разрешены, если они не мешают носить средства защиты и выглядят опрятно.

Запрет на ношение бороды абсолютно логичен. Во-первых, в бороде могут завестись вши, которые могут доставлять неудобства. Во-вторых, наличие усов выделяет человека из толпы. В-третьих, из-за длинных волос неудобно и опасно использовать кислородные маски и надевать противогазы. Бороды носят лишь чеченцы, и то по национальному признаку.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Великобритания   борода   внешность   закон   интересное   карл III   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
13  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
144k
parallax 45 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Евгений 11 минут назад
Ага. Что бы нравиться другим бородатым военным. И канадским дровосекам
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Шлагбаумэн 23 минуты назад
Чпокемонка, ты проверяешь пост перед публикацией?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Platinum Полчаса назад
"НА ними ухаживать"
3,14здец
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Kostick Полчаса назад
точно 2,5 - а не 2,54?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
150
Артём 40 минут назад
Закон принят не для легитимации бородатых военных в зоне конфликтов(там это обычная практика) или брутальных шотландских стрелков, а для того что бы массово набирать индусов и муслимов. Особенно из радикальных течений.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
137
Влад 41 минуту назад
Бороды и длинные усы были запрещены после применения в первую мировую отравляющих веществ\газов и введения в обязательную экипировку противогазов. С тех пор обязательным условием стало,что бы растительность не мешала прилеганию противогаза. Этим обьясняется "мода" на усы "как у Гитлера".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Старожил 42 минуты назад
Боюсь вызвать гнев брутальных древосеков, но ощущение чисто выбритого подбородка радует меня больше, чем заросли на нём же.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
kσρβγς 45 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
39k
Андрей Иванов 51 минуту назад
Бороду запретил в армии впервые какой то император. Тогда "варвары" (кажется, славяне ) имели привычку ухватывать противника за бороду, резко дёргать, а затем отрубать голову или перерезать горло. Что резко увеличивало потери легионов
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Autumn2015 51 минуту назад
Так он умер? Или уже нет?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
150
Артём Autumn2015 41 минуту назад
Это на новый год.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
207
* Hahlov Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 4874 поста (4661 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
351998



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Четырех россиянок из «Центра помощи мигрантам» задержали за организацию фиктивных браков с приезжими
Четырех россиянок из «Центра помощи мигрантам» задержали за организацию фиктивных...
"Может, в следующий раз увеличить напряжение?": британское СМИ рассказало о зверстве ФСБ России к террористам, но не нашло поддержки у читателей
"Может, в следующий раз увеличить напряжение?": британское СМИ рассказало о зверстве...
Набирающие популярность в сообществах
Мемы из соцсетей. Свежак за 29 марта
Мемы из соцсетей. Свежак за 29 марта
Велосипедные рамы из дерева. Действующее производство во Франции
Велосипедные рамы из дерева. Действующее производство во Франции
"По-любому трофей"
"По-любому трофей"
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 29 марта

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#автомир#факты#аварии#забавно#подборка#кино#история#Крокус сити холл
#животные#автомобили#Юмор#интересное#ДТП#Россия#Автовсячина#позитив#кот#истории
#в мире#интересно#машина#люди#авто аварии#полиция#собака#Разное#кошка#Китай
"По-любому трофей" "По-любому трофей" В Англии сотрудники зоопарка стараются отучить попугаев материться В Англии сотрудники зоопарка стараются отучить попугаев материться В Госдуме запретят трансляцию треш-стримов на законодательном уровне В Госдуме запретят трансляцию треш-стримов на законодательном уровне В России будут проверять детские игрушки по новому ГОСТ В России будут проверять детские игрушки по новому ГОСТ Депутаты Госдумы предложили создать должности уполномоченных по правам животных Депутаты Госдумы предложили создать должности уполномоченных по правам животных Астраханские власти предложили штрафовать жителей за кормление домашних животных Астраханские власти предложили штрафовать жителей за кормление домашних животных

На что жалуетесь?

Вернуться