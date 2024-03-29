В Великобритании король Карл III разрешил военным отращивать бороды, но обязал на ними ухаживать

Закон на запрет бороды действовать 100 лет.
Король Карл III подписал закон, который разрешает военным в армии носить бороду. В правительстве велись споры об этом законе около пяти лет и вот наконец пришли к выводу, что бороды в армии не мешают. Правда, есть условие - борода должна быть ухожена, опрятно подстрижена и не длиннее 2,5 сантиметров. Об этом пишут британские СМИ со ссылкой на пресс-службу британской армии.
Старший куратор Национального музея армии рассказал, что закон на запрет ношения бороды в армии действовал более 100 лет.
«К началу XVIII века бороды в британской армии вышли из моды и фактически больше не возвращались, кроме как по необходимости»
Интересно, что запрет на бороду существует и в армии России. Глава №8 Воинского Устава России регламентирует правила личной гигиены военных. Так четко сказано, что кроме ежедневного умывания, очистки рта и мытья рук солдат обязательно обязан стричь волосы и ногти, а также удалять волосы на лице. Однако, усы разрешены, если они не мешают носить средства защиты и выглядят опрятно.
Запрет на ношение бороды абсолютно логичен. Во-первых, в бороде могут завестись вши, которые могут доставлять неудобства. Во-вторых, наличие усов выделяет человека из толпы. В-третьих, из-за длинных волос неудобно и опасно использовать кислородные маски и надевать противогазы. Бороды носят лишь чеченцы, и то по национальному признаку.
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