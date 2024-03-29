В Великобритании король Карл III разрешил военным отращивать бороды, но обязал на ними ухаживать

Интересно, что запрет на бороду существует и в армии России. Глава №8 Воинского Устава России регламентирует правила личной гигиены военных. Так четко сказано, что кроме ежедневного умывания, очистки рта и мытья рук солдат обязательно обязан стричь волосы и ногти, а также удалять волосы на лице. Однако, усы разрешены, если они не мешают носить средства защиты и выглядят опрятно.

Запрет на ношение бороды абсолютно логичен. Во-первых, в бороде могут завестись вши, которые могут доставлять неудобства. Во-вторых, наличие усов выделяет человека из толпы. В-третьих, из-за длинных волос неудобно и опасно использовать кислородные маски и надевать противогазы. Бороды носят лишь чеченцы, и то по национальному признаку.