В минтруде рассмотрят предложение сделать 31 декабря праздничным днём

Как вы уже догадались, подвох есть!
Антон Котяков на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал, что в минтруде рассмотрят возможность сделать 31 декабря официальным праздничным днём при планировании производственного календаря 2025 года.
«В перспективе мы сейчас, когда начнем формировать план на 2025 год, вполне вероятно, вернемся к этому вопросу — сделать ли 31 декабря официальным выходным днем», — сообщает РБК.
По словам Котякова, существует запрос от жителей страны. Кто бы мог подумать?
Кроме того, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что в Госдуме прорабатывают окончательное закрепление за 31 декабря статуса выходного. Депутат пояснил, что предлагает перенести выходной с 8 января, которое сейчас является нерабочим, а не добавить новый.
В 2025 году 31 декабря выпадает на среду. В случае закрепления за ним статуса выходного россияне будут отдыхать девять дней с учетом 8 января и восемь — в случае переноса.
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