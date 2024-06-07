В минтруде рассмотрят предложение сделать 31 декабря праздничным днём

Антон Котяков на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал, что в минтруде рассмотрят возможность сделать 31 декабря официальным праздничным днём при планировании производственного календаря 2025 года.

«В перспективе мы сейчас, когда начнем формировать план на 2025 год, вполне вероятно, вернемся к этому вопросу — сделать ли 31 декабря официальным выходным днем», — сообщает РБК.

По словам Котякова, существует запрос от жителей страны. Кто бы мог подумать?