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В минтруде рассмотрят предложение сделать 31 декабря праздничным днём

В минтруде рассмотрят предложение сделать 31 декабря праздничным днём

Автор:
07 июня 2024 19:34
Сообщество : Жить в России
Метки: 31 декабря   Минтруд   депутаты   закон   интересное   календарь   фото   
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Как вы уже догадались, подвох есть!

Антон Котяков на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал, что в минтруде рассмотрят возможность сделать 31 декабря официальным праздничным днём при планировании производственного календаря 2025 года.

«В перспективе мы сейчас, когда начнем формировать план на 2025 год, вполне вероятно, вернемся к этому вопросу — сделать ли 31 декабря официальным выходным днем», — сообщает РБК.

По словам Котякова, существует запрос от жителей страны. Кто бы мог подумать?

Кроме того, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что в Госдуме прорабатывают окончательное закрепление за 31 декабря статуса выходного. Депутат пояснил, что предлагает перенести выходной с 8 января, которое сейчас является нерабочим, а не добавить новый.

В 2025 году 31 декабря выпадает на среду. В случае закрепления за ним статуса выходного россияне будут отдыхать девять дней с учетом 8 января и восемь — в случае переноса.

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Метки: 31 декабря   Минтруд   депутаты   закон   интересное   календарь   фото   
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5  комментариев
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Ви 42 минуты назад
Это у кого такой календарь с праздниками? Католическое рождество, отмена рабства, нац праздник франции. У депутата, или у ТС?)
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8k
Умница-красавица 12 минут назад
В конце года надо часто завершать какие-то бизнес-процессы, и этот последний рабочий день иногда как воздух нужен. А «запрос» видимо у той части населения, которая по-любому еще до обеда в хлам нарежется, рабочий ли, выходной ли
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33k
Kladbische 24 минуты назад
Пост генерировала альфа версия гптчат) Не обращайте внимание на календарь, в той версии гптчат было много багов.
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 5104 поста (4889 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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