Орите, сколько хотите, никто этого не услышит

С учетом, что служба поддержки в Японии, наверное, чуть более бесполезная, чем в других странах (мало возможностей принимать самостоятельные решения, заскриптованность), орут на них часто. Сколько времени нужно, чтобы провести в Японии интернет в квартиру, это вообще притча во языцех. Даже известный блогер в Японии Дмитрий Шамов рассказывал, что это отдельный круг ада.

Можете на меня орать

И новый ИИ сразу распознает, если звонящий перейдет на раздраженные интонации. И потом будет перетонировать его на более приятный, плавный тон.