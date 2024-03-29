В Подмосковье двое детей застряли в трясине посреди площади города

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В подмосковном Солнечногорске двое мальчиков застряли в трясине из грязи и песка. Одного ребёнка достали своими силами, а чтобы вытащить второго, пришлось вызывать МЧС.
В Солнечногорске двое детей застряли в трясине посреди Советской площади. Вытаскивать их пришлось с помощью спасателей.
Ребята нашли самое интересное место для игр и встряли
по уши по пояс в трясине из грязи и песка. Одного мальчика достали очевидцы, а вот до второго дотянуться не смогли.
Пришлось вызывать МЧС.
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