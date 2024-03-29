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В Подмосковье двое детей застряли в трясине посреди площади города

В Подмосковье двое детей застряли в трясине посреди площади города

Автор:
29 марта 2024 09:03
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Подмосковье   Россия   Солнечногорск   инцидент   площадь   
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В подмосковном Солнечногорске двое мальчиков застряли в трясине из грязи и песка. Одного ребёнка достали своими силами, а чтобы вытащить второго, пришлось вызывать МЧС.

В Солнечногорске двое детей застряли в трясине посреди Советской площади. Вытаскивать их пришлось с помощью спасателей.

Ребята нашли самое интересное место для игр и встряли по уши по пояс в трясине из грязи и песка. Одного мальчика достали очевидцы, а вот до второго дотянуться не смогли.

Пришлось вызывать МЧС.

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Метки: Видео   Подмосковье   Россия   Солнечногорск   инцидент   площадь   
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6  комментариев
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17k
Совранский 2 часа назад
Ну ладно дети, но взрослые должны были помнить физику)))
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24k
sanchesS80 36 минут назад
Да ладно, дело житейское. Через день вся школа будет обсуждать.
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349
dasn7 51 минуту назад
Как я в чернозёме по весне, приехав маленьким в деревню к бабушке. Вытащили меня помню - без обуви, её потом отдельно добывали и приводили в порядок. А что там в Солнышке такое произошло - стройплощадка или обычный двор стал местом происшествия? В первом случае огораживать надобно, иначе начальника за ушко и обратно на Солнышко, как некоторые местные этот город называют...
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349
dasn7 50 минут назад
А во втором случае местную администрацию проверить на связи с Люциком из преисподней. Заменить на райминистрацию.
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2k
Дмитрий Час назад
Дык по уши или по пояс? Надо было определиться до того, как писать такую хрень!
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Себастьян Перейра
  • Дата регистрации: 01.01.1970
  • 3133 поста (3017 в горячем)

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