Пчёлы облюбовали автомобиль жителя Подмосковья

Биолог Алексей Володихин рассказал интернет-изданию inlubertsy.ru возможную причину инцидента:

"Несмотря на принимаемые меры, часть пчелиных семей приходит в роевое состояние и выпускает рои, которые находят место гнездования по пути следования. В данном случае насекомым приглянулся автомобиль. В инциденте скорее всего виновен пчеловод, который своевременно не подрезал крылья у пчелы-матки, что позволило ей покинуть улей и увлечь за собой весь рой"