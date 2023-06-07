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Пчёлы облюбовали автомобиль жителя Подмосковья

Пчёлы облюбовали автомобиль жителя Подмосковья

Автор:
07 июня 2023 11:38
Сообщество : Жить в России
Метки: Подмосковье   Россия   видео   люберцы   пчелы   улей   
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В Люберцах пчёлы решили организовать себе улей прямо на автомобиле местного жителя. Водителю пришлось обратиться за помощью к профессионалам.

Видео с необычным инцидентом распространилось в социальных сетях. По словам очевидцев, из-за пчёл водитель даже не смог попасть внутрь машины.


Биолог Алексей Володихин рассказал интернет-изданию inlubertsy.ru возможную причину инцидента:

"Несмотря на принимаемые меры, часть пчелиных семей приходит в роевое состояние и выпускает рои, которые находят место гнездования по пути следования. В данном случае насекомым приглянулся автомобиль. В инциденте скорее всего виновен пчеловод, который своевременно не подрезал крылья у пчелы-матки, что позволило ей покинуть улей и увлечь за собой весь рой"

Пчеловоды собрали всех насекомых и увезли. Теперь у насекомых появится новый и более подходящий для них дом.

Источник:

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Метки: Подмосковье   Россия   видео   люберцы   пчелы   улей   
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4  комментария
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25k
Сибиряк 46 минут назад
а мед они 95й дают или дизельный?
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9k
Борис Карабанов 39 минут назад
Чего? Виновен пчеловод? Не подрезал крылья матке? Блин, задержать надо пчеловода за окаозание услуг не соответствующих требованиям безопасности в пчелиной семье!
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