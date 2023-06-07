Пчёлы облюбовали автомобиль жителя Подмосковья

В Люберцах пчёлы решили организовать себе улей прямо на автомобиле местного жителя. Водителю пришлось обратиться за помощью к профессионалам.
Видео с необычным инцидентом распространилось в социальных сетях. По словам очевидцев, из-за пчёл водитель даже не смог попасть внутрь машины.
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Биолог Алексей Володихин рассказал интернет-изданию inlubertsy.ru возможную причину инцидента:
"Несмотря на принимаемые меры, часть пчелиных семей приходит в роевое состояние и выпускает рои, которые находят место гнездования по пути следования. В данном случае насекомым приглянулся автомобиль. В инциденте скорее всего виновен пчеловод, который своевременно не подрезал крылья у пчелы-матки, что позволило ей покинуть улей и увлечь за собой весь рой"
Пчеловоды собрали всех насекомых и увезли. Теперь у насекомых появится новый и более подходящий для них дом.
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