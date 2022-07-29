Бывают в жизни огорчения: 25 ошибок, которых можно было избежать

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От неудач и провалов никто не застрахован — как в быту, так и на работе. Но многих ошибок можно было бы избежать... Если заранее знать, где подстелить соломки.
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5. «Я проезжал через Taco Bell с другом. Когда меня спросили, хотим ли мы соуса, я сказал: «Столько, сколько можете дать»
7. «Я попросил жену подогреть гамбургеры в духовке на малом огне. Она так и сделала, но забыла снять пластиковую крышку»
8. «Либо моей собаке стало скучно, либо кто-то притащил домой здоровенного бобра. Но бобра нигде не видно»
14. «Я ценю твою попытку нанести пользу, мой случайный гость на вечеринке, но деревянные разделочные доски не моются в посудомоечной машине»
15. «Я пытался спасти несколько деревьев и купил силиконовую «ватную палочку». Угадайте, кто попал в неотложную помощь, потому что другой конец палочки застрял у него в ухе?»
17. «Я не мог найти свою собаку и беспокоился, что она каким-то образом выскочила из дома и убежала. Оказывается, она заперлась в ванной и решила сделать ремонт»
18. «Вчера я спросила человека с табличкой «хочу есть, приму любую помощь», не хочет ли он свежеиспеченный рогалик. Он был очень благодарен и мил»
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Наперекосяк Юмор все пошло не так жизненные ситуации и такое бывает на ошибках учатся неудачи ошибки провалы
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