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Бывают в жизни огорчения: 25 ошибок, которых можно было избежать

Бывают в жизни огорчения: 25 ошибок, которых можно было избежать

Автор:
29 июля 2022 11:33
Сообщество : Юмор
Метки: Наперекосяк   Юмор   все пошло не так   жизненные ситуации   и такое бывает   на ошибках учатся   неудачи   ошибки   провалы   
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От неудач и провалов никто не застрахован — как в быту, так и на работе. Но многих ошибок можно было бы избежать... Если заранее знать, где подстелить соломки.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Наперекосяк   Юмор   все пошло не так   жизненные ситуации   и такое бывает   на ошибках учатся   неудачи   ошибки   провалы   
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3  комментария
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266
adssaf afasffdsga 44 минуты назад
Комментарий к фото
Ладно, хрен с тобой - ты криворукая гавнина, которая не может нормально замер сделать. Но ты чё, настолько обдолбан, что ваще не ощущаешь, что в дерево не вошло?
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4k
Serj81 42 минуты назад
В основном пендосская тупость.
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266
adssaf afasffdsga 43 минуты назад
Комментарий к фото
Но там даже замка или хоть чего-нибудь нет. Это просто деревяшка на креплении болтается.
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