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Средневековое золотое кольцо и десятки тысяч реликвий найдены в Швеции

Средневековое золотое кольцо и десятки тысяч реликвий найдены в Швеции

Автор:
12 марта 2024 09:23
Сообщество : Сообщество кладоискателей
Метки: Швеция   археология   кольцо   находка   раскопки   средневековье   
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За два года раскопок в шведском городе Кальмар археологи обнаружили более 30000 артефактов. Среди находок - золотое кольцо с изображением Христа и хрустальный амулет с резными фигурками.

Команда из Государственных исторических музеев раскопала около 50 средневековых участков, дюжину улиц и фрагменты старой городской стены. Эти открытия позволяют заглянуть в повседневную жизнь, охватывающую примерно 400 лет, с 1250 по 1650 год.

Ведущий археолог Магнус Стибеус сказал: "Нам удалось приоткрыть завесу над средневековым прошлым города и изучить, как жили люди, что они ели и пили, и как всё менялось со временем. Археология становится окошком в средневековую историю, позволяя нам лучше понять, какой была жизнь сотни лет назад".

Среди уникальных находок - редкий амулет и золотое кольцо.

Кольцо, украшенное изображением Христа, датируется XV веком. Оно небольшого размера и, вероятно, принадлежало женщине. Подобные изделия были обнаружены в других регионах страны, Эстергётланде и Уппланде.

Вторая реликвия: альсенгем, также известный как амулет паломника.

Альсенгем - небольшие хрустальные камни, встречающиеся как в религиозном, так и в светском контексте. Датируемый XIII-XIV веком, этот камень украшен тремя искусно вырезанными фигурками. Камень разбит, скорее всего, его выбросили около 400 лет назад.

Также было обнаружено множество пушечных ядер, мушкетных и пистолетных пуль, мечи и другие артефакты времен Кальмарской войны 1611 года, в ходе которой датчане напали на город. Среди развалин был обнаружен необычный рунический камень.

Магнус Стибеус признался: "Непривычно исследовать такие большие территории в центре города, и результат превзошёл все ожидания".

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Швеция   археология   кольцо   находка   раскопки   средневековье   
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