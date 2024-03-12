Средневековое золотое кольцо и десятки тысяч реликвий найдены в Швеции

Команда из Государственных исторических музеев раскопала около 50 средневековых участков, дюжину улиц и фрагменты старой городской стены. Эти открытия позволяют заглянуть в повседневную жизнь, охватывающую примерно 400 лет, с 1250 по 1650 год.

Ведущий археолог Магнус Стибеус сказал: "Нам удалось приоткрыть завесу над средневековым прошлым города и изучить, как жили люди, что они ели и пили, и как всё менялось со временем. Археология становится окошком в средневековую историю, позволяя нам лучше понять, какой была жизнь сотни лет назад".