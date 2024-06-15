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Нездоровые тренды Азии

Нездоровые тренды Азии

Автор:
15 июня 2024 10:43
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Тайвань   азартные игры   азия   в мире   люди   нездоровые тренды   
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Азартные игры – настоящий бич в Южной Корее, в Японии с ними борются так, что даже к играющим на улице в карты могут подойти полицейские. Не на деньги ли вы играете? Чем больше игр запрещают, тем все более новые варианты поиграть придумывают в Азии.

И Тайвань уже зашел за грани разумного

Тут в Тайчжуне в больницах делают ставки, когда умрут неизлечимо больные раком. Причем не только сотрудники больниц, но втянуты в ставки все родные, знакомые, а также родня других, даже не смертельно больных, пациентов.

А что? Люди в больнице почти каждый день новые, очень легко набирать новую аудиторию для увеличения пула ставок.

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Целая индустрия

Больше всего СМИ Тайваня поразило, что это не один врач устроил жестокий тотализатор. А что это оказалось разветвленной сеткой ставок, индустрия на 30 миллионов долларов.

В этот сетке было более чем 60 точек для принятия ставок. Они притворялись «клубами для пожилых людей», а по факту были огромными заведениями, которые принимали ставки на то, сколько протянет конкретный реальный больной.

Были ставки, чтобы выбрать, кто из больных умрет в течение месяца, кто в течение года. Лучше всего играть получалось делать ставки у врачей и медсестер, что вообще аморально в кубе.

Ведь ради хорошего выигрыша за счет связей в больницах результаты можно и «подкрутить» самим или через коллег.

Минимальная ставка от 40 долларов, максимальная – 350 тысяч.

Здравствуйте, а вы кто такой?

Отсюда в соц.сетях Тайваня стали появляется множественные сообщения, что смертельно больной человек просыпается и видит у себя около кровати не только родню, а постоянно каких-то незнакомых людей.

Они думали, что сходят с ума или это какие-то пасторы. Но оказалось, что это игроки – пришли проверить, когда сыграет его ставка! Или оценить, какие у него шансы на победу.

Чудовищный цинизм, но у людей, подсевших на подобное, частенько смещается мораль.

Но попадают все эти люди туда легально. Букмекеры просят семьи больных ставить ставки на их близкого за 10% от общей суммы внесенных денег. И соглашаются очень многие, в надежде, что это поможет оплатить больничные счета.

В общем, не верю, что никто никогда не воздействовал на врачей и курс лечения, чтобы не подогнать дату отхода больного в иной мир под максимальный выигрыш.

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Метки: Тайвань   азартные игры   азия   в мире   люди   нездоровые тренды   
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129k
Аааа 56 минут назад
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4k
poбт 58 минут назад
ой да ладно
а че там у гегемонов?
Ссылка www.youtube.com
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IsTOPnik
  • Дата регистрации: 28.06.2015
  • 817 постов (771 в горячем)

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