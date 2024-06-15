Нездоровые тренды Азии

Целая индустрия

Больше всего СМИ Тайваня поразило, что это не один врач устроил жестокий тотализатор. А что это оказалось разветвленной сеткой ставок, индустрия на 30 миллионов долларов.

В этот сетке было более чем 60 точек для принятия ставок. Они притворялись «клубами для пожилых людей», а по факту были огромными заведениями, которые принимали ставки на то, сколько протянет конкретный реальный больной.

Были ставки, чтобы выбрать, кто из больных умрет в течение месяца, кто в течение года. Лучше всего играть получалось делать ставки у врачей и медсестер, что вообще аморально в кубе.