Нездоровые тренды Азии

Азартные игры – настоящий бич в Южной Корее, в Японии с ними борются так, что даже к играющим на улице в карты могут подойти полицейские. Не на деньги ли вы играете? Чем больше игр запрещают, тем все более новые варианты поиграть придумывают в Азии.
И Тайвань уже зашел за грани разумного
Тут в Тайчжуне в больницах делают ставки, когда умрут неизлечимо больные раком. Причем не только сотрудники больниц, но втянуты в ставки все родные, знакомые, а также родня других, даже не смертельно больных, пациентов.
А что? Люди в больнице почти каждый день новые, очень легко набирать новую аудиторию для увеличения пула ставок.
Целая индустрия
Больше всего СМИ Тайваня поразило, что это не один врач устроил жестокий тотализатор. А что это оказалось разветвленной сеткой ставок, индустрия на 30 миллионов долларов.
В этот сетке было более чем 60 точек для принятия ставок. Они притворялись «клубами для пожилых людей», а по факту были огромными заведениями, которые принимали ставки на то, сколько протянет конкретный реальный больной.
Были ставки, чтобы выбрать, кто из больных умрет в течение месяца, кто в течение года. Лучше всего играть получалось делать ставки у врачей и медсестер, что вообще аморально в кубе.
Ведь ради хорошего выигрыша за счет связей в больницах результаты можно и «подкрутить» самим или через коллег.
Минимальная ставка от 40 долларов, максимальная – 350 тысяч.
Здравствуйте, а вы кто такой?
Отсюда в соц.сетях Тайваня стали появляется множественные сообщения, что смертельно больной человек просыпается и видит у себя около кровати не только родню, а постоянно каких-то незнакомых людей.
Они думали, что сходят с ума или это какие-то пасторы. Но оказалось, что это игроки – пришли проверить, когда сыграет его ставка! Или оценить, какие у него шансы на победу.
Чудовищный цинизм, но у людей, подсевших на подобное, частенько смещается мораль.
Но попадают все эти люди туда легально. Букмекеры просят семьи больных ставить ставки на их близкого за 10% от общей суммы внесенных денег. И соглашаются очень многие, в надежде, что это поможет оплатить больничные счета.
В общем, не верю, что никто никогда не воздействовал на врачей и курс лечения, чтобы не подогнать дату отхода больного в иной мир под максимальный выигрыш.
Источник:
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