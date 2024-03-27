Рэпера P. Diddy обвиняют в насилии и торговле людьми

В роскошных особняках Шона Комбса в Майами и Лос-Анджелесе провели обыски.
Музыкант Шон Комбс, знаменитый как Пи Ди́дди (P. Diddy), попал в очень неприятную уголовную историю. Как минимум четыре женщины обвини его в сексуальном насилии и торговле людьми.
В полиции дамы рассказали, что музыкант накачивал их алкоголем и наркотиками, а после этого насильно занимался с ними сексом. Но и это ещё не всё. Насытившись, Шон продавал девушек своим друзьям, а сам смотрел, как они насилуют их.
В связи с уголовными обвинениями агенты федеральной службы внутренней безопасности и другие правоохранительные органы устроили обыски в двух огромных элитных коттеджах музыканта. Силовики одновременно нагрянули в роскошные поместья Шона Комбса в Лос-Анджелесе и Майами. Из домов выносили коробки вещей, которые могут стать вещественными доказательствами вины Комбса.
Причём самого Шона в домах не обнаружили. Мужчина в это время был уже в небе - на частном самолёте он уже летел в маленькое государство Антигуа, что в Карибском море. Полицейским удалось задержать только несколько работников артиста, которых будут допрашивать, сообщают издательству Daily Mail представители HSI.
Неожиданно в скандал был втянут даже принц Гарри. Имя герцога упомянуто в 73-страничном иске, пишет Daily Mail. Обвинители утверждают, что дружба с такими знаменитостями, как Гарри, подпитывала репутацию Комбса и это позволяло ему зарабатывать и завлекать жертв. Журналисты уверяют, что на тусовках могли присутствовать члены королевской семьи.
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