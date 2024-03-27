Рэпера P. Diddy обвиняют в насилии и торговле людьми

Музыкант Шон Комбс, знаменитый как Пи Ди́дди (P. Diddy), попал в очень неприятную уголовную историю. Как минимум четыре женщины обвини его в сексуальном насилии и торговле людьми.

В полиции дамы рассказали, что музыкант накачивал их алкоголем и наркотиками, а после этого насильно занимался с ними сексом. Но и это ещё не всё. Насытившись, Шон продавал девушек своим друзьям, а сам смотрел, как они насилуют их.