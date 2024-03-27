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Рэпера P. Diddy обвиняют в насилии и торговле людьми

Рэпера P. Diddy обвиняют в насилии и торговле людьми

Автор:
27 марта 2024 18:00
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: интересное   музыкант   обвинения   обыски   рэпер   фото   шоу бизнес   
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В роскошных особняках Шона Комбса в Майами и Лос-Анджелесе провели обыски.

Музыкант Шон Комбс, знаменитый как Пи Ди́дди (P. Diddy), попал в очень неприятную уголовную историю. Как минимум четыре женщины обвини его в сексуальном насилии и торговле людьми.

В полиции дамы рассказали, что музыкант накачивал их алкоголем и наркотиками, а после этого насильно занимался с ними сексом. Но и это ещё не всё. Насытившись, Шон продавал девушек своим друзьям, а сам смотрел, как они насилуют их.

В связи с уголовными обвинениями агенты федеральной службы внутренней безопасности и другие правоохранительные органы устроили обыски в двух огромных элитных коттеджах музыканта. Силовики одновременно нагрянули в роскошные поместья Шона Комбса в Лос-Анджелесе и Майами. Из домов выносили коробки вещей, которые могут стать вещественными доказательствами вины Комбса.

Причём самого Шона в домах не обнаружили. Мужчина в это время был уже в небе - на частном самолёте он уже летел в маленькое государство Антигуа, что в Карибском море. Полицейским удалось задержать только несколько работников артиста, которых будут допрашивать, сообщают издательству Daily Mail представители HSI.

Неожиданно в скандал был втянут даже принц Гарри. Имя герцога упомянуто в 73-страничном иске, пишет Daily Mail. Обвинители утверждают, что дружба с такими знаменитостями, как Гарри, подпитывала репутацию Комбса и это позволяло ему зарабатывать и завлекать жертв. Журналисты уверяют, что на тусовках могли присутствовать члены королевской семьи.

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Метки: интересное   музыкант   обвинения   обыски   рэпер   фото   шоу бизнес   
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3  комментария
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69k
Андрей Час назад
Он не может такого - он же чёрный!
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143k
parallax 11 минут назад
Рэпер и престурность - это синонимы.
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12k
Гомерчик 45 минут назад
USB здесь. Здесь все...
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 4862 поста (4651 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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