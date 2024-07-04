В Омске перед концертом избили и залили перцовкой рэпера Кишлака

В больнице его приняли не с первого раза.
Сибирь не приняла рэпера Кишлака. Он должен был выступить в местном баре, но перед самым выступлением пятеро мужчин ворвались в гримёрку и залили перцовкой рэпера и его команду. После этого его несколько раз ударили. Концерт не состоялся.
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Позже Максим Фисенко (так зовут рэпера) сообщил, что ему и другим пострадавшим отказывают в трамвпунктах города.
«А нам может хоть кто-то в этом городе помочь? Мы уже в третью больницу с ожогами приезжаем, а нам говорят, что не могут помочь. Причем нас скорая привозит. Это прикол такой? Типа, команда дана, чтобы мне не помогали? Залили перцовкой, избили и, типа, не помогайте ему, пусть ходит и мучается. Это как так-то?», — спрашивает Кишлак в своём телеграм-канале.
Осторожно! Ненормативная лексика!
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После того как Кишлаку оказали медицинскую помощь, он начал сыпать угрозами. По его словам, мужики, которые напали на него и его группу - вовсе не мужики. Кишлак заявление в полицию написал, ожоги и ссадины снял, пообещал всех пересажать в тюрьму.
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Пусть катится в Европу, там со своей толерантностью его как родного примут. А здесь уроды не нужны.