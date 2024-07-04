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В Омске перед концертом избили и залили перцовкой рэпера Кишлака

В Омске перед концертом избили и залили перцовкой рэпера Кишлака

Автор:
04 июля 2024 19:30
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   Кишлак   Сибирь   интересное   рэпер   фото   шоу бизнес   
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В больнице его приняли не с первого раза.

Сибирь не приняла рэпера Кишлака. Он должен был выступить в местном баре, но перед самым выступлением пятеро мужчин ворвались в гримёрку и залили перцовкой рэпера и его команду. После этого его несколько раз ударили. Концерт не состоялся.

Позже Максим Фисенко (так зовут рэпера) сообщил, что ему и другим пострадавшим отказывают в трамвпунктах города.

«А нам может хоть кто-то в этом городе помочь? Мы уже в третью больницу с ожогами приезжаем, а нам говорят, что не могут помочь. Причем нас скорая привозит. Это прикол такой? Типа, команда дана, чтобы мне не помогали? Залили перцовкой, избили и, типа, не помогайте ему, пусть ходит и мучается. Это как так-то?», — спрашивает Кишлак в своём телеграм-канале.

После того как Кишлаку оказали медицинскую помощь, он начал сыпать угрозами. По его словам, мужики, которые напали на него и его группу - вовсе не мужики. Кишлак заявление в полицию написал, ожоги и ссадины снял, пообещал всех пересажать в тюрьму.

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Метки: Видео   Кишлак   Сибирь   интересное   рэпер   фото   шоу бизнес   
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13  комментариев
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112
Alex Vlg Полчаса назад
Кишлак - пиз...й обратно в свой кишлак
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43k
Сергей 2 минуты назад
Ну, такую морду надо было ещё и обосрать.
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3k
Любушка 3 минуты назад
Это же не просто так. Значит выпросил. А если между нами, молодцы парни!
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6k
Василий Афиногенов 21 минуту назад
кто это
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40k
Александр 24 минуты назад
шлак залили че?
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11k
Alex Полчаса назад
Пусть валит обратно в кишлак
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4k
Ультратрахуил Полчаса назад
Рэп это инструмент деградации и как следствие геноцида!
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2k
Corkscrew Полчаса назад
Вот только так и надо всякое говно из своего города отваживать, а не петиции в интернете размещать жуя сопли.
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23k
homerchik Полчаса назад
Господи.....
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42k
АнтонПолднев Полчаса назад
Кого ты там посадишь, болезный? Свою жопу на бутылку?
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129k
Аааа Полчаса назад
И правильно сделали. Нехер в таком виде на людях показываться.
Пусть катится в Европу, там со своей толерантностью его как родного примут. А здесь уроды не нужны.
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 5193 поста (4979 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
361654



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