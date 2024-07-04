В Омске перед концертом избили и залили перцовкой рэпера Кишлака

Позже Максим Фисенко (так зовут рэпера) сообщил, что ему и другим пострадавшим отказывают в трамвпунктах города.

«А нам может хоть кто-то в этом городе помочь? Мы уже в третью больницу с ожогами приезжаем, а нам говорят, что не могут помочь. Причем нас скорая привозит. Это прикол такой? Типа, команда дана, чтобы мне не помогали? Залили перцовкой, избили и, типа, не помогайте ему, пусть ходит и мучается. Это как так-то?», — спрашивает Кишлак в своём телеграм-канале.