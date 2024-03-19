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Гигант из «Зелёной мили». Как он так раскачался и как трагически сложилась его судьба?

Гигант из «Зелёной мили». Как он так раскачался и как трагически сложилась его судьба?

Автор:
19 марта 2024 09:38
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Майкл дункан   актер   кино   роль   судьба   факты   фильм   фото   
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На самом деле, афро-американцы вообще нередко отличаются огромным ростом и силой — их предки прошли весьма мощную отбраковку в виде долгого путешествия в корабельной трюме через океан и последующие тяжелейший работы на сахарных плантациях. Слабые там просто не выживали. И, тем более, потомства не оставляли...

Вот и с Майклом Кларком Дунканом та же история вышла. Родившийся в черном как смоль гетто южного Чикаго огромный негр ростом под два метра. Обладатель 50-сантиметровых бицепсов, весивший примерно в 130 килограммов.

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Еще в юности, начав работать вышибалой в баре, здорово увлекся он спортом - играл в баскетбол и американский футбол, занимался джиу-джитсу. И без устали качался в спортзале, по нескольку раз в неделю.

Наш герой даже разработал собственную программу тренировок с железом. Работал с автомобильными покрышками, молотом. Регулярно приседал со штангой, делал жим лежа. И каждый день отжимался от пола не менее ста раз.

Любопытно, что при такой устрашающей внешности, Майкл, как и его герой из "Зеленой мили" слыл среди друзей невероятным добряком с отличным чувством юмора. Никогда и мухи зря не обидевшим.

При том, что жизнь его была крайне непроста - еще в детстве Дункан остался без бросившего свою семью отца. Вынужден был прекратить учебу ради ухода за тяжело больной матерью. В школе его, выделявшегося среди остальных ребят словно Кинг-конг, постоянно дразнили одноклассники.

В конце концов, Майкл путался с плохой компанией, едва не угодив за решетку. Спасла лишь строгая мама. Как сам Дункан вспоминал:

  • Ухватила самую большую сковородку да пару раз мне промеж глаз врезала. Всю дурь из башки криминальную навсегда выбила.

Путь Майкла в большое кино выдался крайне непростым и тернистым. Он работал охранником, вышибалой, и даже стриптизером. Стал затем успешным телохранителем, охранявшим самого Уилла Смита. Переехал в Лос-Анджелес - столицу американского кинематографа. Тогда-то этого здоровяка и заметил Брюс Уиллис, пригласивший попробоваться на экране.

  • Я выбрался из нищеты и чего-то в жизни добился лишь благодаря собственным стараниям, - говорил в интервью наш герой. - Мне говорили, что я со своей внешностью всегда одних громил в массовке играть буду. Но как видите, все вышло по-другому. Однажды я в качалке занимался - а тут друзья смеются, говорят: "Эй, Большой Майк, тебе Брюс Уиллис звонит, главную роль предлагает..."

Майкл Дункан сыграл в кино более пятидесяти больших и малых ролей. Появлялся в клипах и на ТВ, выдвигался на "Оскар".

Увы, как и у многих афро-американцев у Майкла имелись врожденные проблемы с сердцем. Актер даже вынужден был отказаться от мяса и стать убежденным вегетарианцем.

Но проблемы с сердцем нашего героя, увы, так не оставили. Майкл Дункан скончался в 2012-м, от инфаркта, всего на 54-м году жизни. Как раз накануне собственной свадьбы с очаровательной красоткой-мулаткой Омаросой Маниго-Столвор.

Говорят, что причиной преждевременной кончины актера стало стойкое нежелание не то, что с тяжелыми нагрузками в спортзале завязать. А хотя б просто немного снизить запредельные веса штанги!

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Метки: Майкл дункан   актер   кино   роль   судьба   факты   фильм   фото   
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3  комментария
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Андрей Иванов 59 минут назад
Про естественный отбор на плантациях - полный бред. Работа там утомительная, но отнюдь не рудники. Бичер-Стоу была аболиционисткой и её Хижина - это аболиционисткая агитка-пропаганда, не имеющая связи с действительностью. Здоровый раб тогда стоил 2-4 тысячи баксов, то есть по нынешним реалиям 50000 - 100 000 баксов. И швыряться такими деньгами не мог позволить себе даже очень богатый плантатор. Так что рабы жили под крышей, сытые и даже с элементарным медицинским уходом.

Просто негры в Африке сильно разные. От пигмеев до масаев. И весь отбор - работорговцы мелких не брали. Ну и кормёжка сейчас в Америке была лучше, чем в некоторых регионах Африки тогда, а особенно сейчас. Поэтому в Америке средний негр больше, чем средний в Африке
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Сергей Час назад
От его маман не только ему досталось, но и папашке его. Не зря он сбежал.
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