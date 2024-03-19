Гигант из «Зелёной мили». Как он так раскачался и как трагически сложилась его судьба?

Любопытно, что при такой устрашающей внешности, Майкл, как и его герой из "Зеленой мили" слыл среди друзей невероятным добряком с отличным чувством юмора. Никогда и мухи зря не обидевшим.

При том, что жизнь его была крайне непроста - еще в детстве Дункан остался без бросившего свою семью отца. Вынужден был прекратить учебу ради ухода за тяжело больной матерью. В школе его, выделявшегося среди остальных ребят словно Кинг-конг, постоянно дразнили одноклассники.

В конце концов, Майкл путался с плохой компанией, едва не угодив за решетку. Спасла лишь строгая мама. Как сам Дункан вспоминал: