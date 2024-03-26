FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Истории из жизни 2145 постов • 785 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Истории из жизни
Ситуации, которые могли произойти только в ночных клубах

Ситуации, которые могли произойти только в ночных клубах

Автор:
26 марта 2024 19:56
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Прикол   в клубе   интересно   истории   истории из клуба   ночной клуб   работала в клубе   
2430
14

Ночные клубы для тусовок всегда были популярны. И там, за закрытыми дверьми, когда время на часах переваливало за 00:00, часто происходило много чего странного и безумного. Пользователи соцсетей поделились своими воспоминаниями о тусовках в клубах.

×
×

А у вас были какие-то истории из клубов?


Источник:

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Истории из жизни"
Метки: Прикол   в клубе   интересно   истории   истории из клуба   ночной клуб   работала в клубе   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
17k
Марина Час назад
Кстати, коктейль из последнего поста, реально рабочий.
В нулевых его ещё могли делать с пакетиками кофе 3в1. Два пакетика на стакан Колы. Говорили, что тоже весьма бодрит, на вкус не проверяла.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
hebpat 18 минут назад
коньяк запивать кофе без сахара, не то шо бодрит, уснуть не возможно и к тому же дикий стояк, и да, советую не злоупотреблять если проблемы с сердцем и даже если нет советую поостеречься
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Харон ( Χάρων) 54 минуты назад
Перестань тащить )(уйню на сайт!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
393k
Алексей Час назад
Комментарий к фото
победила хоть?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1555 постов (1511 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

71201



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Ироничный пост, пропитанный чем-то... чем же?
Ироничный пост, пропитанный чем-то... чем же?
Опубликованы кадры допроса одного из задержанных террористов
Опубликованы кадры допроса одного из задержанных террористов
Набирающие популярность в сообществах
Мемы из соцсетей. Свежак за 26 марта
Мемы из соцсетей. Свежак за 26 марта
Джек Николсон — самый харизматичный актёр антигерой кино⁠⁠
Джек Николсон — самый харизматичный актёр антигерой кино⁠⁠
Летящие журавли и слезы ручьем
Летящие журавли и слезы ручьем
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 26 марта

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#автомир#в мире#факты#аварии#кино#задержание#Автовсячина#роль
#животные#автомобили#интересно#люди#позитив#авто аварии#фильм#Крокус сити холл#США#история
#Юмор#машина#кот#ДТП#теракт#кошка#забавно#улыбнуло#интересное#Россия
Летящие журавли и слезы ручьем Летящие журавли и слезы ручьем "У нас не пристёгиваются - высажу!": истории про странные повадки таксистов "У нас не пристёгиваются - высажу!": истории про странные повадки таксистов "Свекровь наводит свои порядки": непростые ситуации от лица невесток "Свекровь наводит свои порядки": непростые ситуации от лица невесток "Бывший делил сахар и туалетную бумагу": девушки рассказали про выходки экс-мужей "Бывший делил сахар и туалетную бумагу": девушки рассказали про выходки экс-мужей Истории про ужасных соседей, которых и врагу не пожелаешь Истории про ужасных соседей, которых и врагу не пожелаешь Незабываемые реакции родителей, когда дети сильно накосячили Незабываемые реакции родителей, когда дети сильно накосячили

На что жалуетесь?

Вернуться