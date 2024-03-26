Ситуации, которые могли произойти только в ночных клубах

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Ночные клубы для тусовок всегда были популярны. И там, за закрытыми дверьми, когда время на часах переваливало за 00:00, часто происходило много чего странного и безумного. Пользователи соцсетей поделились своими воспоминаниями о тусовках в клубах.
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3. Есть 2 типа людей: одни ходят отдыхать и танцевать, другие - в поисках партнёра на ночь
А у вас были какие-то истории из клубов?
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В нулевых его ещё могли делать с пакетиками кофе 3в1. Два пакетика на стакан Колы. Говорили, что тоже весьма бодрит, на вкус не проверяла.