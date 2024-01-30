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"У нас не пристёгиваются - высажу!": истории про странные повадки таксистов

"У нас не пристёгиваются - высажу!": истории про странные повадки таксистов

Автор:
30 января 2024 10:07
Сообщество : Истории
Метки: Прикол   Такси   интересно   истории   истории из такси   таксисты   фото   
983
15

Поездка в такси порой - настоящее приключение. Жаль, что не всегда позитивное. Пассажиры поделились своими историями, которые вызывают много вопросов.

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А вы пристёгиваетесь в такси?

Источник:

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Метки: Прикол   Такси   интересно   истории   истории из такси   таксисты   фото   
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6k
satra 24 минуты назад
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5k
Наталья 9 минут назад
Обязательно пристёгиваюсь.
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1k
Голодранец! 21 минуту назад
Комментарий к фото
Ни разу не видел такси Нива
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