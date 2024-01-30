"У нас не пристёгиваются - высажу!": истории про странные повадки таксистов

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Поездка в такси порой - настоящее приключение. Жаль, что не всегда позитивное. Пассажиры поделились своими историями, которые вызывают много вопросов.
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А вы пристёгиваетесь в такси?
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