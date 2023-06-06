FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Истории из жизни 1935 постов • 766 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Истории из жизни
"Свекровь наводит свои порядки": непростые ситуации от лица невесток

"Свекровь наводит свои порядки": непростые ситуации от лица невесток

Автор:
06 июня 2023 16:10
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Прикол   брак   интересно   истории   мать мужа   отношения   свекровь   фото   
2285
14

Отношения с родственниками мужа не всегда складываются хорошо. Перед вами примеры того, как порой чудят свекрови и невестки.

×
×

А какие у вас отношения с родственниками супругов?


Источник:

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Истории из жизни"
Метки: Прикол   брак   интересно   истории   мать мужа   отношения   свекровь   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Babangdida Час назад
Глупая свекровь теряет сына. Умная свекровь получает дочь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
krivsan 2 часа назад
а с тещей у меня все норм
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Спелая кукурузинка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

50997



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
58-летняя Моника Беллуччи снялась для журнала Vanity Fair
58-летняя Моника Беллуччи снялась для журнала Vanity Fair
Набирающие популярность в сообществах
Жгут&nbsp; Эсмарха не подходит для армии!
Жгут  Эсмарха не подходит для армии!
Первичная медицинская карточка
Первичная медицинская карточка
Купить дом и не пожалеть. 7 ошибок, которые могут оставить вас без денег
Купить дом и не пожалеть. 7 ошибок, которые могут оставить вас без денег
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Ностальгия

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#интересно#аварии#авто аварии#дети#США#история#шоу бизнес#Нейросеть
#в мире#машина#Юмор#ДТП#Прикол#кино#подборка#забавно#Девушка#истории
#автомобили#люди#интересное#животные#Автовсячина#позитив#познавательно#факты#фильм#картинки
Из корометражки в большой метр Из корометражки в большой метр Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых Турист случайно снял удар молнии в вершину горы Турист случайно снял удар молнии в вершину горы У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет

На что жалуетесь?

Вернуться