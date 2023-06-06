"Свекровь наводит свои порядки": непростые ситуации от лица невесток

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Отношения с родственниками мужа не всегда складываются хорошо. Перед вами примеры того, как порой чудят свекрови и невестки.
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А какие у вас отношения с родственниками супругов?
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