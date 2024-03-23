30 необычных кадров, которыми поделились на просторах сети

Автор:
23 марта 2024 17:59
Что-то интересное можно находить хоть каждый день, если захотеть! Пользователи форума Reddit регулярно делятся любопытными снимками с разными предметами и явлениями, которые интересно изучить. Взглянем на свежую подборку самых курьёзных фотографий с просторов сети.
1. "В моём районе есть домик, который выглядит как сказочный!"
2. Тыква, выращенная в пластиковой форме
3. "Вот как идеально мастер наклеил обои на нашу решетку"
4. Кто-то положил палочки на каждую могилку на кладбище собак
5. "У моего кота нет одного глаза. Вот как он "выглядывает" из-за стены"
6. Вот что случается, когда лягушки едят светлячков
7. Удивительные лепестки камелии. Природа творит красоту!
8. Игра с поиском слов на языке жестов
9. Паркет 1930-х годов после реставрации
10. "Зеркальная хижина" в пустыне
11. Котята с одинаковыми усами
12. "Мои куры приветствуют меня, когда я приезжаю домой"
13. Граффити в Пуэрто-Рико. Художник нарисовал и собаку, которая постоянно здесь лежит
14. Фото с длинной выдержкой, где парень крутит в руках светящиеся палочки
15. "А я люблю делать мини-рисунки людей, которых вижу"
16. Кот прикоснулся к безэлектродной лампе
17. Природа сделала красивый лёд!
18. Цветы разного оттенка на стене
19. "Моя вторая собака выглядит как тень первой"
20. Креативная вставка в разбитой плитке
22. Пешеходный переход, который отображается на грязной зимней дороге
23. Вот что происходит, когда молния попадает в песок
24. Мультяшный пёс на крыше дома
25. Интересный узор за замёрзшем лобовом стекле
26. Вот что получится, если нагреть мрамор над пламенем, а затем сразу же опустить его в холодную воду
28. У девушки - частичная гетерохромия
29. "Я просто обвёл свои пятна витилиго"
30. Дом у озера Эри в Северной Америке в холода
Источник:
— переведено специально для fishki.net
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