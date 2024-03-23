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30 необычных кадров, которыми поделились на просторах сети

30 необычных кадров, которыми поделились на просторах сети

Автор:
23 марта 2024 17:59
Сообщество : ФотоМир
Метки: Жизнь   Фотографии   интересное   интересные фото   любопытно   люди   разные фото   снимки   соцсети   фото   
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Что-то интересное можно находить хоть каждый день, если захотеть! Пользователи форума Reddit регулярно делятся любопытными снимками с разными предметами и явлениями, которые интересно изучить. Взглянем на свежую подборку самых курьёзных фотографий с просторов сети.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Жизнь   Фотографии   интересное   интересные фото   любопытно   люди   разные фото   снимки   соцсети   фото   
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1  комментарий
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Teodor 7 минут назад
Комментарий к фото
Сто лет не видел таких узоров - современные стеклопакеты не замерзают, нет того, что было в детстве...
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mercure
  • Дата регистрации: 18.10.2021
  • 1638 постов (1579 в горячем)

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