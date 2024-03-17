17 удивительных исторических фактов, чья правдивость запечатлена на фотографиях

Факты здесь занимательно-положительные, а ещё приятнее для усвоения эту информацию делает и то, что она подкреплена фотографиями — зачастую атмосферно-старинными.
Задумывались ли вы о том, что вся жизнь на нашей планете до сегодняшнего дня полностью создана из исторических фактов разного масштаба? И сегодня ещё несколько наберётся. Среди них есть крупные, о которых мы все знаем, и известные очень немногим. Именно о втором виде мы как раз и хотим поговорить.
В 1941 году во время Второй мировой войны немецкий дог по имени Джулиана была награждена медалью Голубого креста за то, что потушила зажигательную бомбу, пописав на неё.
Эти купюры с борта «Титаника» хорошо сохранились, хотя на момент подъёма на поверхность им было уже около 100 лет.
3. Уинстон Черчилль написал более 500 картин, 50 из которых были выставлены на профессиональном уровне
Пикассо говорил о нём, что тот мог бы сделать хорошую карьеру в мире искусства.
На реверсе банкноты изображена репродукция картины Джона Трамбулла «Декларация независимости» + один неизвестный персонаж, которого не было на оригинальном полотне.
Помпеи, ~2000 лет назад.
8. Во время Второй мировой войны солдаты обычно держали семейные фотографии на рукоятях своих пистолетов
10. Мост-акведук Пон-дю-Гар на юге Франции был построен римлянами почти 2000 лет назад и до сих пор функционирует
Этому кратеру 14 миллионов лет!
С помощью таких ножей времён Ренессанса гости могли немного попеть в конце трапезы. Текст песен был связан с благодарностью Богу за еду.
13. В 1890-х годах на фото под арестом для вида в профиль использовалось зеркало, и подозреваемые держали руки на груди
16. Мадаин-Салих — дворец в Саудовской Аравии, вырезанный внутри огромного валуна почти 2000 лет назад
17. На двух этих снимках изображена одна и та же гигантская черепаха по имени Джонатан. Он родился в 1832 году и до сих пор жив
Да, в декабре 2023 года этому парню исполнился 191 год! Чёрно-белое фото, предположительно, сделано ещё в 19 веке.
Источник:
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Автор, неплохо б указать и детали. А то получается, что собака чуть не Герой Британской Капиталистической Империи...
Награда не государственная.
«Синий крест» или «Голубой крест» (англ. The Blue Cross) британский благотворительный фонд защиты животных, основанный в 1897 году.
Конечно, хорошо, что отметили собаку. Надеюсь, и вкусненького подбросили...
Ну захотел кто-то себя увековечить.