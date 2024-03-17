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17 удивительных исторических фактов, чья правдивость запечатлена на фотографиях

17 удивительных исторических фактов, чья правдивость запечатлена на фотографиях

Автор:
17 марта 2024 12:03
Сообщество : Исторические факты
Метки: Жизнь   интересно   познавательно   удивительно   факты   фото   
1229
18

Факты здесь занимательно-положительные, а ещё приятнее для усвоения эту информацию делает и то, что она подкреплена фотографиями — зачастую атмосферно-старинными.

Задумывались ли вы о том, что вся жизнь на нашей планете до сегодняшнего дня полностью создана из исторических фактов разного масштаба? И сегодня ещё несколько наберётся. Среди них есть крупные, о которых мы все знаем, и известные очень немногим. Именно о втором виде мы как раз и хотим поговорить.

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В 1941 году во время Второй мировой войны немецкий дог по имени Джулиана была награждена медалью Голубого креста за то, что потушила зажигательную бомбу, пописав на неё.

Эти купюры с борта «Титаника» хорошо сохранились, хотя на момент подъёма на поверхность им было уже около 100 лет.

Пикассо говорил о нём, что тот мог бы сделать хорошую карьеру в мире искусства.

На реверсе банкноты изображена репродукция картины Джона Трамбулла «Декларация независимости» + один неизвестный персонаж, которого не было на оригинальном полотне.

Помпеи, ~2000 лет назад.

Этому кратеру 14 миллионов лет!

С помощью таких ножей времён Ренессанса гости могли немного попеть в конце трапезы. Текст песен был связан с благодарностью Богу за еду.

Да, в декабре 2023 года этому парню исполнился 191 год! Чёрно-белое фото, предположительно, сделано ещё в 19 веке.


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Метки: Жизнь   интересно   познавательно   удивительно   факты   фото   
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22k
kσρβγς 49 минут назад
Комментарий к фото
Не в обиду собаке.
Автор, неплохо б указать и детали. А то получается, что собака чуть не Герой Британской Капиталистической Империи...

Награда не государственная.
«Синий крест» или «Голубой крест» (англ. The Blue Cross) британский благотворительный фонд защиты животных, основанный в 1897 году.
Конечно, хорошо, что отметили собаку. Надеюсь, и вкусненького подбросили...
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60k
turyst 9 минут назад
"На реверсе банкноты изображена репродукция картины Джона Трамбулла «Декларация независимости» + один неизвестный персонаж, которого не было на оригинальном полотне."

Ну захотел кто-то себя увековечить.

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Anarasius

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