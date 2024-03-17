17 удивительных исторических фактов, чья правдивость запечатлена на фотографиях

Задумывались ли вы о том, что вся жизнь на нашей планете до сегодняшнего дня полностью создана из исторических фактов разного масштаба? И сегодня ещё несколько наберётся. Среди них есть крупные, о которых мы все знаем, и известные очень немногим. Именно о втором виде мы как раз и хотим поговорить.