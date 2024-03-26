FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 12674 поста • 1288 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Кино
Топ-10 самых кассовых вторых частей в истории кино, чьи сборы измеряются миллиардами долларов

Топ-10 самых кассовых вторых частей в истории кино, чьи сборы измеряются миллиардами долларов

Автор:
26 марта 2024 09:20
Сообщество : Кино
Метки: актеры   кино   роль   сборы   съемка   фильм   
1756
12

Формула «сиквел (почти всегда) хуже оригинала» применима по большей части к художественной составляющей фильмов, но вот когда дело касается кассовых сборов, то образуется другая, которую можно обозначить так: «продолжение удачного фильма (чаще всего) собирает больше денег, чем оригинал».


Поскольку 2024-й является годом как минимум двух больших сиквелов — «Дюна: Часть вторая» и «Джокер: Безумие на двоих» — мы решили посмотреть, какие вторые части (именно вторые, а не в целом продолжения) собирали больше всего денег в мировом прокате. И вот, перед вами топ-10 сиквелов всех времён.

💲 — этим значком будем помечать те случаи, когда вторая часть собрала больше денег, чем первая.

×
×

Продолжение мультфильма «В поисках Немо» (2003).

Сборы: $1,029 млрд 💲

Сборы первой части: $940 млн

Продолжение фильма «Пираты Карибского моря: Проклятие Чёрной жемчужины» (2003).

Сборы: $1,066 млрд 💲

Сборы первой части: $654 млн

Продолжение фильма «Человек-паук: Возвращение домой» (2017), который является частью Кинематографической вселенной Марвел.

Сборы: $1,131 млрд 💲

Сборы первой части: $880

Продолжение мультфильма «Суперсемейка» (2004).

Сборы: $1,243 млрд 💲

Сборы первой части: $631 млн

Продолжение фильма «Мир юрского периода» (2015), который является частичным перезапуском серии «Парк Юрского периода».

Сборы: $1,310 млрд

Сборы первой части: $1,671 млрд

Продолжение «Звёздных войн: Пробуждения силы» (2015). Эти фильмы являются частью трилогии сиквелов и выделяются в самостоятельную серию.

Сборы: $1,334 млрд

Сборы первой части: $2,068

Продолжение фильма «Мстители» (2012), где марвеловские супергерои спасают мир в полном составе.

Сборы: $1,405 млрд

Сборы первой части: $1,518 млрд

Продолжение мультфильма «Холодное сердце» (2013).

Сборы: $1,453 млрд 💲

Сборы первой части: $1,397 млрд

Продолжение фильма «Лучший стрелок» (1986). Отрыв по сборам от первой части у сиквела просто колоссальный.

Сборы: $1,495 млрд 💲

Сборы первой части: $357 млн

Продолжение фильма «Аватар» (2009). Самый кассовый сиквел всех времён всё же не смог опередить по сборам собственную первую часть.

Сборы: $2,320 млрд

Сборы первой части: $2,923 млрд

Продолжение фильма «Бэтмен: Начало» (2005).

Сборы: $1,008 млрд 💲

Сборы первой части: $373 млн


Берём в топ и этот фильм, так как он является 11-м и последним сиквелом в истории, чьи сборы перевалили за 1 миллиард долларов. Все остальные вторые части до семизначной отметки не дотянули.

Вторая часть «Дюны» уже вряд ли подвинет кого-то в этом списке, поэтому будем ждать сиквел «Джокера».

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: актеры   кино   роль   сборы   съемка   фильм   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
25k
SolomonA Час назад
Вообще-то "кассовость" оценивать нужно с учетом инфляции. ИМХО лучшими "вторыми частями" являются "Терминатор 2" и "Чужие".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
54k
Aleksandr 47 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
153
DuckTales Час назад
Топ Ган-то как туда залетел ??? , А Аватар красивый нереально
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Оксид Бетона 2 часа назад
"Все остальные вторые части до семизначной отметки не дотянули." Может быть всё-таки до девятизначной?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
739
Quantimus 2 часа назад
Не знаю почему, но мне всегда не нравился Том Круз. Что-то для моего взгляда в нём есть неприятное. Фильмы с ним я, обычно, пропускаю. Но в среднем людям нравится.

А "Аватар", конечно, визуально хорошо, но в сюжетном плане такая банальщина.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
GoodNeon
  • Дата регистрации: 15.06.2015
  • 2294 поста (2251 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

462836



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Как снимали фильм "Крокодил Данди": кадры со съемок и 18 интересных фактов о фильме
Как снимали фильм "Крокодил Данди": кадры со съемок и 18 интересных фактов о фильме
Опубликованы кадры допроса одного из задержанных террористов
Опубликованы кадры допроса одного из задержанных террористов
Набирающие популярность в сообществах
Почему до сих пор Александр Островский важен для нас
Почему до сих пор Александр Островский важен для нас
Мемы из соцсетей. Свежак за 25 марта
Мемы из соцсетей. Свежак за 25 марта
Летящие журавли и слезы ручьем
Летящие журавли и слезы ручьем
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 20 марта

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#животные#Прикол#кот#факты#люди#Крокус сити холл#авто аварии#задержание#актеры#история
#фото#в мире#машина#теракт#позитив#аварии#фильм#милота#забавно#Госдума
#Юмор#интересно#автомобили#автомир#ДТП#кино#кошка#полиция#Китай#роль
Летящие журавли и слезы ручьем Летящие журавли и слезы ручьем Как снимали фильм "Блеф" с Адриано Челентано: 12 интересных фактов о фильме Как снимали фильм "Блеф" с Адриано Челентано: 12 интересных фактов о фильме Как снимали фильм "Роман с камнем": кадры со съемок и 18 интересных фактов о фильме Как снимали фильм "Роман с камнем": кадры со съемок и 18 интересных фактов о фильме 10 голливудских фильмов, в которых русские изображены хорошими 10 голливудских фильмов, в которых русские изображены хорошими 22 неизвестных факта об «11 друзьях Оушена», которых на самом деле было только 10 22 неизвестных факта об «11 друзьях Оушена», которых на самом деле было только 10 Как снимали фильм "Телохранитель": кадры со съемок и интересные факты о фильме Как снимали фильм "Телохранитель": кадры со съемок и интересные факты о фильме

На что жалуетесь?

Вернуться