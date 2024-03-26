Топ-10 самых кассовых вторых частей в истории кино, чьи сборы измеряются миллиардами долларов

Поскольку 2024-й является годом как минимум двух больших сиквелов — «Дюна: Часть вторая» и «Джокер: Безумие на двоих» — мы решили посмотреть, какие вторые части (именно вторые, а не в целом продолжения) собирали больше всего денег в мировом прокате. И вот, перед вами топ-10 сиквелов всех времён.

💲 — этим значком будем помечать те случаи, когда вторая часть собрала больше денег, чем первая.