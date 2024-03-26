Топ-10 самых кассовых вторых частей в истории кино, чьи сборы измеряются миллиардами долларов

Формула «сиквел (почти всегда) хуже оригинала» применима по большей части к художественной составляющей фильмов, но вот когда дело касается кассовых сборов, то образуется другая, которую можно обозначить так: «продолжение удачного фильма (чаще всего) собирает больше денег, чем оригинал».
Поскольку 2024-й является годом как минимум двух больших сиквелов — «Дюна: Часть вторая» и «Джокер: Безумие на двоих» — мы решили посмотреть, какие вторые части (именно вторые, а не в целом продолжения) собирали больше всего денег в мировом прокате. И вот, перед вами топ-10 сиквелов всех времён.
💲 — этим значком будем помечать те случаи, когда вторая часть собрала больше денег, чем первая.
Продолжение мультфильма «В поисках Немо» (2003).
Сборы: $1,029 млрд 💲
Сборы первой части: $940 млн
Продолжение фильма «Пираты Карибского моря: Проклятие Чёрной жемчужины» (2003).
Сборы: $1,066 млрд 💲
Сборы первой части: $654 млн
Продолжение фильма «Человек-паук: Возвращение домой» (2017), который является частью Кинематографической вселенной Марвел.
Сборы: $1,131 млрд 💲
Сборы первой части: $880
Продолжение мультфильма «Суперсемейка» (2004).
Сборы: $1,243 млрд 💲
Сборы первой части: $631 млн
Продолжение фильма «Мир юрского периода» (2015), который является частичным перезапуском серии «Парк Юрского периода».
Сборы: $1,310 млрд
Сборы первой части: $1,671 млрд
Продолжение «Звёздных войн: Пробуждения силы» (2015). Эти фильмы являются частью трилогии сиквелов и выделяются в самостоятельную серию.
Сборы: $1,334 млрд
Сборы первой части: $2,068
Продолжение фильма «Мстители» (2012), где марвеловские супергерои спасают мир в полном составе.
Сборы: $1,405 млрд
Сборы первой части: $1,518 млрд
Продолжение мультфильма «Холодное сердце» (2013).
Сборы: $1,453 млрд 💲
Сборы первой части: $1,397 млрд
Продолжение фильма «Лучший стрелок» (1986). Отрыв по сборам от первой части у сиквела просто колоссальный.
Сборы: $1,495 млрд 💲
Сборы первой части: $357 млн
Продолжение фильма «Аватар» (2009). Самый кассовый сиквел всех времён всё же не смог опередить по сборам собственную первую часть.
Сборы: $2,320 млрд
Сборы первой части: $2,923 млрд
Продолжение фильма «Бэтмен: Начало» (2005).
Сборы: $1,008 млрд 💲
Сборы первой части: $373 млн
Берём в топ и этот фильм, так как он является 11-м и последним сиквелом в истории, чьи сборы перевалили за 1 миллиард долларов. Все остальные вторые части до семизначной отметки не дотянули.
Вторая часть «Дюны» уже вряд ли подвинет кого-то в этом списке, поэтому будем ждать сиквел «Джокера».
Источник:
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А "Аватар", конечно, визуально хорошо, но в сюжетном плане такая банальщина.