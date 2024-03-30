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12 фильмов, которые попали в Книгу рекордов Гиннесса

12 фильмов, которые попали в Книгу рекордов Гиннесса

Автор:
30 марта 2024 09:01
Сообщество : Кино
Метки: актеры   кино   книга рекордов гиннесса   роль   съемка   фильм   
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Предлагаю для вас несколько интересных и разнообразных мировых рекордов, которые принадлежат известным или не очень фильмам. Тут есть и большие числа, и то, вряд ли могло прийти вам в голову как чьё-то достижение.

Задумывались ли вы, как много фильмов попадали в Книгу рекордов Гиннесса за какие-либо достижения? Будь то нечто поразительное или наоборот дурацкое, чего в «книге» великое множество. Ведь и во время съёмок, и в самом фильме, и по мере его продвижения и интеграции в мировую попкультуру может произойти много всего… рекордного. Даже те картины, которые вышли десятилетия назад, могут зарекордиться, например, если какой-то легендарный реквизит, появлявшийся в них, будет продан за большие деньги на аукционе.


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Рекорд: наибольшее количество людей в массовке — более 300 000.

Столько людей снялось в сцене похорон. Из них две трети были добровольными волонтёрами. А одна треть, то есть 100 тысяч, получили зарплату, что тоже поражает воображение!

Рекорд: наибольшее количество собак, которые посетили премьерный показ фильма — 219.

Знаковая премьера прошла в Лос-Анджелесе 24 сентября 2023 года. Нужен ли собакам мультфильм про собак, вопрос с очевидным ответом, но зато рекорд.

Рекорды (2): самый дорогой костюм и самый дорогой сценарий фильма, проданные на аукционе.

В 2006 году чёрное платье, которое носит героиня, было продано за 807 тысяч долларов на аукционе Сhristie’s в Лондоне. А в 2017 году был продан рабочий сценарий фильма с пометками Одри Хэпбёрн — за рекордные 847 тысяч долларов.

Рекорд: наибольшее количество режиссёров, снявших один фильм — 25.

Столько режиссёров из 13 разных стран работали над 94-минутным фильмом. Каждый из них снял свой сегмент по 2-5 минут. Сюжет рассказывает о путешествии рюкзака по всему миру, где он пересекается с десятками персонажей.

У всех ли режиссёров сложились хорошие рабочие отношения с рюкзаком, не сообщается.

Рекорд: фильм, собравший больше всего средств с помощью краудфандинга — 5 702 153 доллара.

Практически весь бюджет фильма ($6 млн) был собран через краудфандинговый сервис Kickstarter. После закрытия одноимённого сериала фанаты просили продолжения, но студия Warner Bros. отказалась далее финансировать проект. Тогда автор «Вероники» Роб Томас и исполнительница главной роли Кристен Белл организовали фонд по сбору средств на производство фильма и получили эту рекордную сумму от 91 585 поклонников.

Тут интересна судьба этого народного фильма — критики встретили его тепло, но зрительские оценки у него не ахти.

Рекорд: самый дорогой элемент реквизита.

Специально для фильма Романа Полански была построена реплика испанского галеона 17 века «Нептун» — в полную величину! Корабль был построен по старым чертежам, и на его создание ушло около 10 миллионов долларов — четверть бюджета фильма. Сейчас «Нептун» стоит в порту итальянского города Генуя, став туристической достопримечательностью.

Фильм, кстати, провалился в прокате. Ну хоть подарил миру красивый корабль.

Рекорд: наибольшее количество переворотов машины, внутри которой был каскадёр — 8 с половиной.

Самый свежий рекорд. Имя рекордсмена Логан Холладей, с ним всё в порядке — он отлично проделал свою работу в комедийном боевике, который как раз восхваляет его профессию. Предыдущий рекорд — 7 переворотов.

Рекорд: самый длительный срок производства фильма — 48 лет.

Фильм легендарного режиссёра Орсона Уэллса (создателя «Гражданина Кейна») снимался в 1970-1976 годах, но так и не был закончен из-за нехватки средств. В 1985 году Уэллс умер, так и не завершив свой проект. Однако в 2014 году права на незаконченный фильм были приобретены компанией Royal Road.

Режиссёр и продюсер Фрэнк Маршалл руководил работой над монтажом 100 часов материала и выпуском фильма, который вышел в 2018 году вместе с документалкой «Меня полюбят после моей смерти» (оба на Netflix), где рассказывается о том, что происходило с картиной все эти 48 лет.

Рекорд: самое длинное название фильма — 179 символов.

В оригинале «Fatto di sangue fra due uomini per causa di una vedova — si sospettano moventi politici». Кстати, вряд ли можно сказать, что фильм примечателен исключительно своим названием — в нём снялись Софи Лорен и Марчелло Мастроянни.

Рекорд: самое большое количество упоминаний в титрах одного человека — на 15 разных должностях.

Этим человеком стал Джеки Чан. В титрах этого фильма он обозначен как режиссёр, сценарист, актёр, продюсер, исполнительный продюсер, оператор, арт-директор, менеджер по производству, каскадёр, постановщик трюков, композитор, и исполнитель музыкальной темы. Но самое главное ещё и светооператор, реквизитор и координатор питания!

Рекорды (2): самый большой взрыв и самый дорого (богато) одетый персонаж фильма.

Взрыв, снятый в Марокко, занесён в Книгу рекордов Гиннеса как крупнейший в истории кинематографа: было использовано 8140 литров керосина и 24 заряда по килограмму взрывчатки каждый.

А ещё герой Дэниела Крейга изображён на экране в одежде и аксессуарах общей розничной стоимостью не менее 56 тысяч долларов: он носил четыре костюма-тройки Tom Ford, сделанных на заказ, стоимостью от 3805 долларов до 4881 доллара каждый, замшевую куртку Matchless Craig Blouson стоимостью 1248 долларов и часы Omega Seamaster 300 ограниченной серии стоимостью 6871 доллар.

А теперь вспомните и ужаснитесь — ведь агент 007 во всех этих нарядах постоянно падает и катается по земле. Мог бы и в секонд-хенде одеваться.

Рекорд: самый долгий поцелуй — 6 минут 44 секунды.

Эта ничем не примечательная комедийная мелодрама заканчивается крайне долгоиграющим поцелуем — двое главных героев не отрываются друг от друга всё то время, что идут финальные титры. Камера успевает отдалиться от них и приблизиться обратно.


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Метки: актеры   кино   книга рекордов гиннесса   роль   съемка   фильм   
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GoodNeon
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