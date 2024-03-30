12 фильмов, которые попали в Книгу рекордов Гиннесса

Рекорд: наибольшее количество режиссёров, снявших один фильм — 25.

Столько режиссёров из 13 разных стран работали над 94-минутным фильмом. Каждый из них снял свой сегмент по 2-5 минут. Сюжет рассказывает о путешествии рюкзака по всему миру, где он пересекается с десятками персонажей.

У всех ли режиссёров сложились хорошие рабочие отношения с рюкзаком, не сообщается.