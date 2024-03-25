Женщина клонировала своего умершего кота, отдав годовую зарплату

Когда из жизни уходят наши домашние любимцы — это всегда грустно. А вы бы заплатили годовую зарплату, чтобы вернуть своего пушистого друга? Жительница Канады именно так и поступила. Она клонировала своего умершего кота. Целых два раза!
Крис Стюарт из Британской Колумбии, Канада, заплатила 50 тысяч долларов (4,6 млн рублей) за двух клонов своего умершего кота — рэгдолла по кличке Беар. Он погиб в возрасте пяти лет, попав под машину в январе 2022 года. Её новые питомцы, Беар Беар и Хани Беар, являются генетическими близнецами покойного любимчика. Они появились на свет методом клонирования соматических клеток, в ходе которого ядро одной из клеток умершего кота перенесли в новую яйцеклетку. Затем яйцеклетку имплантировали суррогатной матери, которая родила котят, имеющих 0% её ДНК, но 100 процентов ДНК покойного котика.
Женщина обратилась в техасскую компанию ViaGen, которая называет себя "мировым лидером в клонировании животных". После того, как клонированные котята родились, они провели два месяца в нью-йоркском центре ViaGen. Только на этой неделе хозяйка забрала малышей домой.
"Они оба похожи на Беара. Они смелые и игривые. Беар был самым умным животным из всех, что у меня были, а животные у меня были с двух лет," - рассказала Крис.
Первые две попытки клонирования Беара были неудачными, но с третьей - родились здоровые котята. Помимо собак и кошек, центр ViaGen также предлагает клонирование лошадей. Клонирование собак и кошек стоит 50 000 долларов (4,6 млн рублей), а лошадей - 85 000 долларов (7,8 млн рублей). В своей работе компания использует ту же технику, по которой клонировали знаменитую шотландскую овечку Долли: путём пересадки ядра соматической клетки в цитоплазму яйцеклетки.
Источник:
Источник: — переведено специально для fishki.net
- Что стало с девочкой, родившей в пятилетнем возрасте
- "Моя жена не готовит, нафиг она нужна?": в соцсетях обсуждают обязанности женщин
- "Требовал вернуть 130 рублей за билет в кино": девушки поделились историями после свиданий
- "В номер ломился бухой мужик": жуткие истории из отелей от девушек, после которых хочется запереться на все замки
Тупые журналюги. Вся митохондриальная ДНК у них от яйцеклетки.
Врач интересуется добавляя в пробирку жидкости, внешность, ум и всё смешивает.
Та выпевает и падает в обморок.
Тот расстёгивает ширинку, что будет то будет.