Женщина клонировала своего умершего кота, отдав годовую зарплату

Крис Стюарт из Британской Колумбии, Канада, заплатила 50 тысяч долларов (4,6 млн рублей) за двух клонов своего умершего кота — рэгдолла по кличке Беар. Он погиб в возрасте пяти лет, попав под машину в январе 2022 года. Её новые питомцы, Беар Беар и Хани Беар, являются генетическими близнецами покойного любимчика. Они появились на свет методом клонирования соматических клеток, в ходе которого ядро одной из клеток умершего кота перенесли в новую яйцеклетку. Затем яйцеклетку имплантировали суррогатной матери, которая родила котят, имеющих 0% её ДНК, но 100 процентов ДНК покойного котика.