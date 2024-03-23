Что сейчас происходит в «Крокусе»

Про теракт на московском концерте, в результате которого погибло более 60 человек - две недели назад посольства США и Великобритании предупредили своих граждан, чтобы они специально избегали «концертов». А в своем прощальном слове Виктория Нуланд предупредила Россию, что ее ждут неприятные «сюрпризы».