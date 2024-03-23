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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1296 постов • 57 подписчиков подписаться
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Что сейчас происходит в «Крокусе»

Что сейчас происходит в «Крокусе»

Автор:
23 марта 2024 07:32
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Krokus   crocus city hall   Видео   Крокус сити   Москва   погибшие   терракт   
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По состоянию на 6:00 по мск сведения о погибших и пострадавших уточняются.

Территория рядом с зданием перекрыта. На месте продолжают работу следователи, криминалисты и эксперты СК России совместно с оперативными подразделениями МВД и ФСБ.Производится осмотр тел погибших.

Предварительно установлено, что погибших в результате теракта более 60 человек.
Основная работа по экстренной помощи пострадавшим при теракте в "Крокусе" завершена. Врачи продолжают стабилизировать состояние раненых.

В настоящий момент продолжается проливка конструкций. Отдельные очаги возгорания еще сохраняются, но в целом пожар потушен.

Спасатели смогли зайти в зрительный зал, где долгое время сохранялась высокая температура и, по всей видимости, находился эпицентр пожара. Крыша над залом обрушилась, разбор завалов продолжается.

Всего задействовано 477 человек и 183 единицы техники, включая 192 человека и 79 единиц техники от МЧС России.

На месте теракта продолжают работают сотрудники всех оперслужб. Волонтёры привозят к Крокусу воду и еду для них. Говорят, при необходимости готовы помочь всем, чем способны.

Верхние этажи здания "Крокуса" уничтожены огнём.

В больницах после теракта находятся 110 взрослых и пять детей, 60 взрослых в тяжёлом состоянии, сообщил губернатор Подмосковья Воробьёв.


Сотрудники транспортной безопасности проверяют сумки и рюкзаки у пассажиров на станциях московского метро.

Вот что об этом терракте пишет ирландский журналист Джон Моран.

Источник:

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Метки: Krokus   crocus city hall   Видео   Крокус сити   Москва   погибшие   терракт   
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34  комментария
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142k
parallax 2 часа назад
Хочу надеяться, что всех мразей организовавших и устроивших теракт найдут и кончат.
Пора наконец-то вернуть высшую меру, хотя бы для таких.
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15k
Aaron Bezzazrenia Минуту назад
Как сообщает директор группы Пикник Юрий Чернавский, до сих невозможно связаться с одним из участников группы. Фамилия почему-то не называется
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1k
Sumrak58100 10 минут назад
Март 2018, выборы Президента - Скрипали и "Зимняя вишня". Март 2024 года - Навальный и "Крокус". Совпадения? Или партнёры работают по шаблону?
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14k
Владимир 16 минут назад
Граница проходной двор, паспорта раздают как фантики. Вот результат. Всех домой на время СВО! Военное положение.
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39k
koleos72 19 минут назад
Да может это вообще не политическая акция! Может азеры кому-то дорогу перешли и в ответ им какие нибудь ...жики устроили флешмоб!
Нужно уже асе эти диаспоры выдавливать обратно на
их родину, а недвижимость экспроприировать!
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787
МИХАН 23 минуты назад
Без хохлов с англосаксами тут не обошлось чую генами..Никаких воплей Алла я в бар ,чисто матерились на русском мрази и лиц не скрывали ,как бы специально показывая ,кто они по нации ..Провокация очень серьезная -это попытка разжечь межнациональный конфликт в России ..Хохлосакская работа !!! Мочить хохландию
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185
zuckergut 36 минут назад
Появились ориентировки на градан таджикистонии. Я уже шестой раз на этом сайте пишу, что таджики это абсолютно противоположный нам народ, очень жестокий и наглый! это вам не киргизы или узбеки, эти довольно миролюбивые и трудолюбивые люди, но таджики которых я лично знаю просто уроды и в последнее время почувствовали то ли власть то ли силы набрались, но начали творить у нас полную дичь
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8k
Alex 43 минуты назад
Если черножопые бежали в сторону Хохляндии, то видимо хохлы причастны все же.
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8k
Alex 44 минуты назад
Говорят, что в Брянской области взяли подозреваемых. Все, естественно, ценнейшие иностранные специалисты. Пока барыги и чиновники наживаются на черножопых, черножопые нас убивают.
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287
Игорь 53 минуты назад
Не сомневаюсь, что коллективный Запад приложил свою кровавую руку с этому теракту. Ну и Украина вполне вероятно, рядом действовала... не зря же это случилось после сильных прилетов к ним. А Нуланд - старая сволочь, ясное дело, что то знала.
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19k
banzai7 53 минуты назад
А почему на Банковую до сих пор не прилетело?
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30k
Aqueronte 54 минуты назад
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3k
Жирный бот 56 минут назад
Надеюсь этих мразей поймают, всю информацию из них выпотрашат, а потом на медицинские опыты пустят, вместо животных..
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4k
Виктор Штурмаревич Час назад
Соболезнование семьям и близким погибших и пострадавшим из Одессы.Чертей заказавших это дикое преступление обязательно нужно найти и ликвидировать не считаясь с границами,званиями и положением.
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436
Дима Новосельский Час назад
Это не ИГИЛ сотворил, а УГИЛ...
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2k
vargas 2 часа назад
Нуланд предупредила, Нуланд пора сдохнуть со всем выводком.
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26k
ЦСКА 2 часа назад
Сам Господь Бог написал на лице этой больной мрази Нуланд, все то что у неё закопошилось в её смердящем нутре! Больная сука ненавидит всё и вся!
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287
Игорь Иванов Петров Сидоров 51 минуту назад
Знала эта сучка многое, знала... ну что теперь делать? Пережить и дать мразям ещё не один раз крепкую ответку...
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3k
Диагноз 2 часа назад
Кто бл@дь это сделал??? И зачем???
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