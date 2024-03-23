Что сейчас происходит в «Крокусе»

По состоянию на 6:00 по мск сведения о погибших и пострадавших уточняются.
Территория рядом с зданием перекрыта. На месте продолжают работу следователи, криминалисты и эксперты СК России совместно с оперативными подразделениями МВД и ФСБ.Производится осмотр тел погибших.
Предварительно установлено, что погибших в результате теракта более 60 человек.
Основная работа по экстренной помощи пострадавшим при теракте в "Крокусе" завершена. Врачи продолжают стабилизировать состояние раненых.
В настоящий момент продолжается проливка конструкций. Отдельные очаги возгорания еще сохраняются, но в целом пожар потушен.
Спасатели смогли зайти в зрительный зал, где долгое время сохранялась высокая температура и, по всей видимости, находился эпицентр пожара. Крыша над залом обрушилась, разбор завалов продолжается.
Всего задействовано 477 человек и 183 единицы техники, включая 192 человека и 79 единиц техники от МЧС России.
На месте теракта продолжают работают сотрудники всех оперслужб. Волонтёры привозят к Крокусу воду и еду для них. Говорят, при необходимости готовы помочь всем, чем способны.
Верхние этажи здания "Крокуса" уничтожены огнём.
В больницах после теракта находятся 110 взрослых и пять детей, 60 взрослых в тяжёлом состоянии, сообщил губернатор Подмосковья Воробьёв.
Сотрудники транспортной безопасности проверяют сумки и рюкзаки у пассажиров на станциях московского метро.
Вот что об этом терракте пишет ирландский журналист Джон Моран.
Источник:
- Пьяная посетительница бара в Москве порезала мужчину "розочкой" из пивного бокала
- "Не ела, чтобы не потолстеть": после праздничного выступления в московском цирке умерла эквилибристка, весившая 40 кг
- В Москве прохожий задержал мужчину, укравшего из автомобиля 46 млн рублей
- Полицейские искали неадекватную и голую бодибилдершу в простыне, а наткнулись на нарколабораторию
- "Мы не забыли Норд-Ост": москвичи возмущены пассажирками в никабах
Пора наконец-то вернуть высшую меру, хотя бы для таких.
Нужно уже асе эти диаспоры выдавливать обратно на
их родину, а недвижимость экспроприировать!