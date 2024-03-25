В таджикской диаспоре отреклись от соплеменников, устроивших теракт в Красногорске

Тем временем в таджикских диаспорах (оказывается, в каждом городе есть своя) рекомендовали соотечественникам не выходить на улицы по вечерам. Таджикам посоветовали не посещать массовых мероприятий и сидеть после работы дома. Также стало известно, что некоторые работодатели попросили у своих сотрудников, граждан Таджикистана, предоставить паспортные данные, включая сведения о месте регистрации. Вполне возможно, что вскоре начнётся масштабная проверка. Ведь известно, что двое террористов прекрасно жили на территории России с просроченной регистрацией, а один из них даже не помнил, где регистрировался.







И пока диаспора отрекается от своих террористов-соплеменников, в сети злоумышленники публикуют фейковые заявление от таджикско-афганского подразделения запрещённого в России ИГ*, известного как "Вилаят Хорасан", которое за плохое обращение с устроившими бойню боевиками якобы угрожает очередным терактом.