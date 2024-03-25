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В таджикской диаспоре отреклись от соплеменников, устроивших теракт в Красногорске

В таджикской диаспоре отреклись от соплеменников, устроивших теракт в Красногорске

Автор:
25 марта 2024 17:48
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: диаспора   мнение   национальность   рекомендация   религия   таджики   террористы   
2794
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Также таджикам посоветовали не выходить на улицу по вечерам.

Глава таджикского культурного центра Хуршеда Хамракулова призвала не делать акцент на национальности террористов, атаковавших "Крокус Сити Холл" в Красногорске и повторила уже много раз за эти дни звучавшие тезисы о том, что у таких людей не может быть национальности, религии и родины.

"Очень печально, что некоторые люди делают акцент на национальности террористов. Те, кто хочет расшатать ситуацию внутри страны, пользуются этим. На самом деле это ситуация опасна для нас всех, поэтому я выступаю за то, чтобы мы сплотились и объединились. Это не даст нашим врагам внести смуту и посеять межнациональную рознь. Люди, совершившие этот чудовищный теракт, — не жители Таджикистана, мы отрекаемся от них. Они преступники, а у преступников нет веры, религии, достоинства и тем более национальности", — заявила Хамракулова, добавив, что 24 марта посетила стихийный мемориал у сгоревшего комплекса и возложила цветы в память о погибших.

Тем временем в таджикских диаспорах (оказывается, в каждом городе есть своя) рекомендовали соотечественникам не выходить на улицы по вечерам. Таджикам посоветовали не посещать массовых мероприятий и сидеть после работы дома. Также стало известно, что некоторые работодатели попросили у своих сотрудников, граждан Таджикистана, предоставить паспортные данные, включая сведения о месте регистрации. Вполне возможно, что вскоре начнётся масштабная проверка. Ведь известно, что двое террористов прекрасно жили на территории России с просроченной регистрацией, а один из них даже не помнил, где регистрировался.



И пока диаспора отрекается от своих террористов-соплеменников, в сети злоумышленники публикуют фейковые заявление от таджикско-афганского подразделения запрещённого в России ИГ*, известного как "Вилаят Хорасан", которое за плохое обращение с устроившими бойню боевиками якобы угрожает очередным терактом.

Пока готовился пост появилась информация о том, что президент Таджикистана Рахмон назвал "постыдным и ужасным" теракт в "Крокусе", а также призвал граждан своей страны уделять внимание воспитанию детей, чтобы они впредь не позорили имя таджикского народа.

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Метки: диаспора   мнение   национальность   рекомендация   религия   таджики   террористы   
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17  комментариев
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26k
ЦСКА Час назад
"На самом деле это ситуация опасна для нас всех, поэтому я выступаю за то, чтобы мы сплотились и объединились. "
Сука, а нельзя сплочаться и объединяться у себя дома, внутри СВОЕЙ страны!? А здесь просто работать, если вам дают такую возможность! У эмиров тоже иностранцы работают! Только въезжают в страну именно рабочие, а не весь их выводок! И передвижение их ограничено объектом, жильем и ближайшими магазинами! Бабло получил и вперед домой, тратить!
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8k
Vladimir 6 минут назад
У преступника есть не только национальность, но и гражданство и семья.
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7
Лео 8 минут назад
Таджик может выехать из аула, а аул не может выехать из Таджика.
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729
Purple_Bear 9 минут назад
У террористов нет национальности. Конечно.
Но.
Представить вместо четырёх нелюдей из Таджикистана четырёх коренных жителей, например, Самары, Якутска, Новосибирска и Тулы или Уфы у меня, увы, не получается.
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32k
Axel 13 минут назад
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39k
albedo 17 минут назад
У преступников нет национальности (с)
Угу - у
Кто то видел работающих цыган?
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2k
Дмитрий 21 минуту назад
Что? Жопа запылала?
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74
rus 24 минуты назад
Так они сплотились, что ни одного таджика не было видно на сдаче крови. Пусть сплачиваются у себя в аулах
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63k
Олег Полчаса назад
При въезде дать прочитать русский текст на одной странице и просить рассказать по-русски о чем он. И при приеме на работу тоже (а не купленный сертификат)
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3k
Rhino 47 минут назад
Сейчас начнутся хороводы вокруг таджиков. Увидите, их ещё жертвами всей этой ситуации выставят.
По пунктам:
1. "У преступности нет национальности". Ху#ня, есть у нее национальность. В процентном соотношении преступников среди условных таджиков или сомалийцев гораздо больше, чем среди русских или турков. А среди русских или турков преступников больше, чем среди немцев или норвежцев. Это просто факт.
2. "Не все таджики плохие". Не все, кто ж спорит. Но на каждую тысячу завезенных имеется определенный немаленький процент наркоторговцев, насильников и убийц. Можно петь мантры о дружбе народов, потом Крокус, потом траур, потом опять песни о дружбе, но мне как-то ближе политика устранения самих предпосылок к терактам, а не политика махания шашками после.
3. "Нормальные таджики не должны страдать". Опять не спорю. Пусть не страдают, сидя у себя в Душанбе. Текущая миграционная политика должна быть коренным образом пересмотрена, а соглашение о двойном гражданстве разорвано. Если этого не произойдет, лично моё доверие к власти существенно снизится.
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1k
Шершень Час назад
Это так не работает.
Нет религии? - отправил на бойню муфтий с заместителем, пообещав рай после смерти. Другие имамы молчат и суд шариата не устраивают. Хотелось бы посмотреть, что по шариату положено сделать с террористами и их семьями.
Нет национальности? - ещё как есть, друзья из ММА, кафешки, общаги, отцы, сестры, жены и дети, которые все знали и молчали. Ведь им останутся деньги, а мясо новое подростает.
Нет гражданства? - а паспорта Таджикистана есть.
Поговорка "нацию позоришь", как раз об этом. Когда за одного отвечают все или ставят беспредельщиков на место СВОИМИ руками. Но это таджиков не касается, проще кричать "у террористов нет нации и религии"?
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60k
Мойша Час назад
Посольство Таджикистана принесли свои соболезнования, Или продолжают свою мантру"это не таджики"...
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87
Bubat Час назад
твари черномазые.Все вы до единого виновны в произошедшем.
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26k
сеньор Леонсио Час назад
Поздно пить боржоми, когда почки отвалились!
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393k
Алексей 2 часа назад
еще бы они не отреклись. очень бы удивился
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Burzum
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1900 постов (1906 в горячем)
Лесник
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