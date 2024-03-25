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Детки и их клетки: нестандартный и спорный подход к детской безопасности

Детки и их клетки: нестандартный и спорный подход к детской безопасности

Автор:
25 марта 2024 12:37
Сообщество : Исторические факты
Метки: воздух   высота   дом   защита   клетка   малыш   окно   ребёнок   рекомендация   этаж   
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Дети – наше будущее. Сокровище, которое надо оберегать всеми возможными способами. Но при этом малыши на редкость изобретательны в своих шалостях как осознанных, так и ещё нет в силу возраста. А заботы по дому измученных бытом матерей никто не отменял. Как найти баланс между заботой, безопасностью отпрысков и немного развязать женщинам руки?

Такое решение – специфическое и неоднозначное, хотя и эффективное, нашлось в Штатах.

В 1884 году Лютер Эммет Холт в своей книге «Уход и кормление детей» написал о важности «проветривания» младенцев. Это утверждение привело к появлению, пожалуй, одного из самых странных изобретений XX века – детских клеток.

Холт планировал использовать учебник в качестве пособия для нянь и неопытных матерей, нуждающихся в полезных советах по уходу за детьми и их кормлению. Как и в главах, посвящённых основным темам ухода за ребёнком, таким как купание, кормление и отлучение от груди, Холт посвятил раздел «Проветривание» важности регулярного доступа малышей к свежему воздуху.

«Свежий воздух необходим для обновления и очищения крови, а это важно для здоровья и роста, как и правильное питание», - писал Холт. «Аппетит улучшается, пищеварение становится лучше, щёки краснеют, и появляются все признаки здоровья».

Изобретённые в Соединённых Штатах в 1922 году детские клетки получили широкое распространение в Лондоне в 1930-х годах и позволили городским мамам обеспечит своим малышам альтернативу прогулки, когда поход в парк был просто невозможен по тем или иным причинам. Патент, выданный женщине по имени Эмма Рид из Спокана, штат Вашингтон, гласил:

Хорошо известно, что воспитание и правильное содержание младенцев и маленьких детей в многолюдных городах сопряжено со многими трудностями с точки зрения здоровья. Учитывая эти факты, целью настоящего изобретения является создание изделия для младенцев и маленьких детей, подвешиваемого на внешней стороне здания рядом с открытым окном, куда можно поместить младенца или маленького ребёнка.

В конструкции также предусмотрена наклонная крыша, чтобы защитить малышей в клетке от неблагоприятных погодных условий, таких как дождь и снег. Одно время клетки для младенцев были настолько популярны, что людям, жившим в многоэтажках, дарили их для использования в своих квартирах. Даже Элеонора Рузвельт, которая, по её признанию, «ничего не знала о том, как обращаться с ребёнком или кормить его», приобрела одну из них после рождения своей дочери Анны.

Установив клетку, взрослый мог просто поместить малыша в проволочную корзину за окном и заняться своими  делами.

Внутри клетку для новорожденных обычно выстилали мягкой тканью или ставили корзину, в которой ребенок мог спать. Мамы часто бросали туда несколько игрушек, чтобы занять малыша на высоте 10 или около того этажей над уровнем земли.

Считается, что популярность детских клеток упала в конце XX века, когда взгляды на безопасность детей стали меняться, хотя не известно ни одного случая травмы или гибели ребёнка в результате использования этого изобретения.

К счастью, здравый смысл всё же возобладал, и мода на детские клетки канула в небытие.

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Метки: воздух   высота   дом   защита   клетка   малыш   окно   ребёнок   рекомендация   этаж   
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1  комментарий
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turyst Полчаса назад
Причём тут здравый смысл?
Собственно, если всё сделано нормально, ничего ребёнку не угрожало.

Просто сейчас такая атмосфера в городах бывает, что луше, наверное, дома, с кондиционером и фильтрами, чем с открытым окном.
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Gatsby
  • Дата регистрации: 19.05.2021
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