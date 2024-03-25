Детки и их клетки: нестандартный и спорный подход к детской безопасности

Холт планировал использовать учебник в качестве пособия для нянь и неопытных матерей, нуждающихся в полезных советах по уходу за детьми и их кормлению. Как и в главах, посвящённых основным темам ухода за ребёнком, таким как купание, кормление и отлучение от груди, Холт посвятил раздел «Проветривание» важности регулярного доступа малышей к свежему воздуху.

«Свежий воздух необходим для обновления и очищения крови, а это важно для здоровья и роста, как и правильное питание», - писал Холт. «Аппетит улучшается, пищеварение становится лучше, щёки краснеют, и появляются все признаки здоровья».