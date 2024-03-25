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Детский омбудсмен наградила юных героев, которые вывели сотни людей из "Крокуса"

Детский омбудсмен наградила юных героев, которые вывели сотни людей из "Крокуса"

Автор:
25 марта 2024 12:47
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Спасение   грамоты   детский омбудсмен   награждение   теракт   школьники   
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Школьникам вручили почётные грамоты.

Уполномоченный по правам ребёнка Мария Львова-Белова наградила школьников Ислама Халилова и Артёма Донскова, которые во время теракта в "Крокус Сити Холле" помогли эвакуироваться сотням людей из здания. Ребятам вручили грамоты за "самоотверженность, смелость и личное мужество при оказании помощи пострадавшим". Церемония награждения проходила в средней школе № 19 в Красногорске.


"Наши дети не могли сделать по-другому, несмотря на свой возраст. Когда ребята выходили, сжималось сердце, потому что их самих нужно было спасать. А при этом ребята пытались всячески помочь людям, которые побежали не туда", — подчеркнула детский омбудсмен.

15-летний Ислам и 14-летний Артём подрабатывали в "Крокусе" гардеробщиками. Когда началась паника и посетители не знали, куда бежать, оба подростка, действуя по инструкции, указывали людям дорогу к выходу.

Добавим, что помимо грамот Ислам Халилов за свой поступок получил от рэпера-иноагента Моргенштерна миллион рублей. Также духовный лидер российских мусульман муфтий шейх Равиль Гайнутдин пообещал вручить ему награду в Соборной мечети в Москве.

Добавим, что героев в этой трагичной истории огромное количество. Это и водители такси, которые развозили людей бесплатно, и простые мужики, которые одними из первых помогали раненным, вытаскивая их из охваченного пламенем здания, и мужчины, что закрывали своими телами жён, детей и возлюбленных, многие из которых, к сожалению, погибли. Это, разумеется, и медики, и спасатели, которые уже третьи сутки работают не покладая рук. Надеемся, что никого из них не забудут и все получат заслуженные награды.


По последним данным, число погибших в ходе теракта возросло до 144 человек (из них опознаны 75 человек), 97 пострадавших находятся в больницах.

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Метки: Видео   Спасение   грамоты   детский омбудсмен   награждение   теракт   школьники   
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6  комментариев
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14k
Андрей А 13 минут назад
Ислам получил лям от инагента и подарок от муфтия.
Артему достаточно и грамоты?
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5k
Serj81 59 секунд назад
Почетные грамоты?

Надеюсь не стали афишировать про денежное поощрение, иначе это дно
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8k
Alex 18 минут назад
Правильный пацаны
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4k
Максим Макашев 37 минут назад
Не пинайте сильно: а мальчишки-ГЕРОИ были ли ОФИЦИАЛЬНО ТРУДОУСТРОЕНЫ в Крокусе?
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356
dasn7 Максим Макашев Полчаса назад
Подрабатывают. Учатся, но не в политехническом как Шурик из кино.
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Burzum
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