Детский омбудсмен наградила юных героев, которые вывели сотни людей из "Крокуса"

Школьникам вручили почётные грамоты.
Уполномоченный по правам ребёнка Мария Львова-Белова наградила школьников Ислама Халилова и Артёма Донскова, которые во время теракта в "Крокус Сити Холле" помогли эвакуироваться сотням людей из здания. Ребятам вручили грамоты за "самоотверженность, смелость и личное мужество при оказании помощи пострадавшим". Церемония награждения проходила в средней школе № 19 в Красногорске.
"Наши дети не могли сделать по-другому, несмотря на свой возраст. Когда ребята выходили, сжималось сердце, потому что их самих нужно было спасать. А при этом ребята пытались всячески помочь людям, которые побежали не туда", — подчеркнула детский омбудсмен.
Источник:
15-летний Ислам и 14-летний Артём подрабатывали в "Крокусе" гардеробщиками. Когда началась паника и посетители не знали, куда бежать, оба подростка, действуя по инструкции, указывали людям дорогу к выходу.
Источник:
Источник:
Источник:
Добавим, что помимо грамот Ислам Халилов за свой поступок получил от рэпера-иноагента Моргенштерна миллион рублей. Также духовный лидер российских мусульман муфтий шейх Равиль Гайнутдин пообещал вручить ему награду в Соборной мечети в Москве.
Источник:
Добавим, что героев в этой трагичной истории огромное количество. Это и водители такси, которые развозили людей бесплатно, и простые мужики, которые одними из первых помогали раненным, вытаскивая их из охваченного пламенем здания, и мужчины, что закрывали своими телами жён, детей и возлюбленных, многие из которых, к сожалению, погибли. Это, разумеется, и медики, и спасатели, которые уже третьи сутки работают не покладая рук. Надеемся, что никого из них не забудут и все получат заслуженные награды.
По последним данным, число погибших в ходе теракта возросло до 144 человек (из них опознаны 75 человек), 97 пострадавших находятся в больницах.
Источник:
Источник:
- «Эти подонки должны быть уничтожены публично»: Иосиф Пригожин жёстко высказался о тех, кто устроил теракт в «Крокус Сити Холле»
- "Включите свою голову": Тимати записал сообщение с просьбой не раскачивать в России межнациональную обстановку
- В Госдуме предложили наградить школьников, спасших десятки людей во время теракта в «Крокус Сити Холле»
- Мальчик выращивает и продает лук, чтобы спасти младшего брата
- Школьник, инженер, охранник и отец с младенцем на руках спасли сотни людей во время теракта в "Крокус Сити Холле"
Артему достаточно и грамоты?
Надеюсь не стали афишировать про денежное поощрение, иначе это дно