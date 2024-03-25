Детский омбудсмен наградила юных героев, которые вывели сотни людей из "Крокуса"

Добавим, что героев в этой трагичной истории огромное количество. Это и водители такси, которые развозили людей бесплатно, и простые мужики, которые одними из первых помогали раненным, вытаскивая их из охваченного пламенем здания, и мужчины, что закрывали своими телами жён, детей и возлюбленных, многие из которых, к сожалению, погибли. Это, разумеется, и медики, и спасатели, которые уже третьи сутки работают не покладая рук. Надеемся, что никого из них не забудут и все получат заслуженные награды.





По последним данным, число погибших в ходе теракта возросло до 144 человек (из них опознаны 75 человек), 97 пострадавших находятся в больницах.