"Ей надо помочь!": Сергей Лазарев узнал о нелегкой судьбе бабушки, ставшей звездой танцпола на его концерте

На выступлении Лазарева в Сыктывкаре многие обратили внимание на зажигательный танец "диско-бабушки". Выяснилось, что у старушки, которая очень любит музыку, тяжёлая жизнь. Артист решил помочь своей самой активной поклоннице.
На недавнем концерте Сергея Лазарева в первых рядах плясала весёлая бабушка. Такую необычную фанатку артист просто не мог не заметить и посвятил ей пост в соцсетях.
«Моя главная звездочка сегодняшнего концерта в Сыктывкаре!! Посмотрите какая милая бабушка и как она зажигает! 2 часа без остановки! Столько энергии! Дай Бог здоровья!! Прекрасный концерт! На улице - 30, а в зале было +30! Спасибо, Сыктывкар!» - написал Сергей в Instagram*
Подписчики его страницы рассказали, что эта бабушка известна всем меломанам Сыктывкара. Её бесплатно пускают на концерты, и она так зажигательно танцует под музыку наших артистов, что куда там молодёжи!
На концерте Киркорова исполнитель пригласил её на сцену - Филипп был тоже удивлён жизнелюбию "диско-бабушки".
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Также поклонники Лазарева рассказали ему, что бабушка, несмотря на оптимизм, живёт в крайне сложных условиях.
По сведениям Телеграм-канала SHOT, 65-летняя Лидия Уляшева - инвалид детства, сейчас снимает крошечную комнату в общежитии в Сыктывкаре. Условия там, конечно, не ахти. В комнате у пожилой женщины есть лишь кровать и шкаф. Мыться она ходит в баню, а свой собственный холодильник, телевизор и стиральная машинка для бабушки - только мечта.
"У Лидии Уляшевой есть дом в селе Помоздино, но там только печное отопление, к тому же течёт крыша. Близких у бабушки нет, с дровами помогать некому. Пенсионерка всегда мечтала жить в городе. В 2020 году она собрала свои немногочисленные вещи и поехала покорять столицу Коми. Пенсии в 15 тысяч хватило только на то, чтобы жить в хостеле, а потом в общаге", - пишут СМИ.
Перед Новым годом диско-бабушка написала письмо Деду Морозу и попросила у него поездку в Москву на концерт, но эта мечта не сбылась. Зато местные охранники пускают бабулю на концерты звезд, которые приезжают в Сыктывкар, что тоже очень неплохо.
Сергей Лазарев не остался безучастным к этой истории и сообщил, что готов помочь "диско-бабушке".
Сейчас мы пытаемся выйти на тех людей, которые могут нас соединить с ней или каким-то образом передать ей нашу помощь, – сообщил артист.
И его поклонники верят, что у бабушки впереди еще долгая и счастливая жизнь. Без неё в Сыктывкаре и концерт не концерт.
--*принадлежит американской компании Meta*, которую признали экстремистской, запрещён на территории РФ)
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"Её бесплатно пускают на концерты, и она так зажигательно танцует под музыку наших артистов, что куда там молодёжи!"
Нет, надо что бы все знали какой я хороший!
Видно, что само видео - смонтировано.
Бабушка за людьми танцует, а руки перед людьми... Да и посетители ее не видят