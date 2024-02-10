"Ей надо помочь!": Сергей Лазарев узнал о нелегкой судьбе бабушки, ставшей звездой танцпола на его концерте

«Моя главная звездочка сегодняшнего концерта в Сыктывкаре!! Посмотрите какая милая бабушка и как она зажигает! 2 часа без остановки! Столько энергии! Дай Бог здоровья!! Прекрасный концерт! На улице - 30, а в зале было +30! Спасибо, Сыктывкар!» - написал Сергей в Instagram*





Подписчики его страницы рассказали, что эта бабушка известна всем меломанам Сыктывкара. Её бесплатно пускают на концерты, и она так зажигательно танцует под музыку наших артистов, что куда там молодёжи!



