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"Ей надо помочь!": Сергей Лазарев узнал о нелегкой судьбе бабушки, ставшей звездой танцпола на его концерте

"Ей надо помочь!": Сергей Лазарев узнал о нелегкой судьбе бабушки, ставшей звездой танцпола на его концерте

Автор:
10 февраля 2024 10:52
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   Концерт   диско-бабушка   помощь   сергей лазарев   сыктывкар   шоу бизнес   
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На выступлении Лазарева в Сыктывкаре многие обратили внимание на зажигательный танец "диско-бабушки". Выяснилось, что у старушки, которая очень любит музыку, тяжёлая жизнь. Артист решил помочь своей самой активной поклоннице.

На недавнем концерте Сергея Лазарева в первых рядах плясала весёлая бабушка. Такую необычную фанатку артист просто не мог не заметить и посвятил ей пост в соцсетях.


«Моя главная звездочка сегодняшнего концерта в Сыктывкаре!! Посмотрите какая милая бабушка и как она зажигает! 2 часа без остановки! Столько энергии! Дай Бог здоровья!! Прекрасный концерт! На улице - 30, а в зале было +30! Спасибо, Сыктывкар!» - написал Сергей в Instagram*


Подписчики его страницы рассказали, что эта бабушка известна всем меломанам Сыктывкара. Её бесплатно пускают на концерты, и она так зажигательно танцует под музыку наших артистов, что куда там молодёжи!


На концерте Киркорова исполнитель пригласил её на сцену - Филипп был тоже удивлён жизнелюбию "диско-бабушки".



Также поклонники Лазарева рассказали ему, что бабушка, несмотря на оптимизм, живёт в крайне сложных условиях.



По сведениям Телеграм-канала SHOT, 65-летняя Лидия Уляшева - инвалид детства, сейчас снимает крошечную комнату в общежитии в Сыктывкаре. Условия там, конечно, не ахти. В комнате у пожилой женщины есть лишь кровать и шкаф. Мыться она ходит в баню, а свой собственный холодильник, телевизор и стиральная машинка для бабушки - только мечта.


"У Лидии Уляшевой есть дом в селе Помоздино, но там только печное отопление, к тому же течёт крыша. Близких у бабушки нет, с дровами помогать некому. Пенсионерка всегда мечтала жить в городе. В 2020 году она собрала свои немногочисленные вещи и поехала покорять столицу Коми. Пенсии в 15 тысяч хватило только на то, чтобы жить в хостеле, а потом в общаге", - пишут СМИ.



Перед Новым годом диско-бабушка написала письмо Деду Морозу и попросила у него поездку в Москву на концерт, но эта мечта не сбылась. Зато местные охранники пускают бабулю на концерты звезд, которые приезжают в Сыктывкар, что тоже очень неплохо.


Сергей Лазарев не остался безучастным к этой истории и сообщил, что готов помочь "диско-бабушке".


Сейчас мы пытаемся выйти на тех людей, которые могут нас соединить с ней или каким-то образом передать ей нашу помощь, – сообщил артист.


И его поклонники верят, что у бабушки впереди еще долгая и счастливая жизнь. Без неё в Сыктывкаре и концерт не концерт.



--*принадлежит американской компании Meta*, которую признали экстремистской, запрещён на территории РФ)

* Запрещены в РФ

Источник:

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Метки: Видео   Концерт   диско-бабушка   помощь   сергей лазарев   сыктывкар   шоу бизнес   
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15  комментариев
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1k
Вадик Бондаренко 2 часа назад
Сорян,а билеты на концерты она на что покупает?
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16k
Типа граф 4 минуты назад
Вот тоже зажигалочка )))
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1k
Василич 11 минут назад
Молча бы и помог.
Нет, надо что бы все знали какой я хороший!
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1k
Vustinii 48 минут назад
Этот “ортист “ пусть ответит на чьей стороне играет? Помог бы бойцам в СВО . В Крым бы съездил выступил. Или жим жим
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−2
BurkinAF 52 минуты назад
Можент бабушка где-то и зажигала, но явно не этом концерте Лазарева.
Видно, что само видео - смонтировано.
Бабушка за людьми танцует, а руки перед людьми... Да и посетители ее не видят
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11k
Борис Карабанов 2 часа назад
ЦИПСОшный или либероидный высер. Нет у нас таких бабушек. Это, похоже, та самая "бабушка", которая одну картофелину в магазине покупает. У нас все бабушки - какие надо бабушки.
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12k
Летучий Мыш 2 часа назад
Хм, а у бабушки опекуна нет? Ей по хорошему как минимум соцработник положен приходящий.
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