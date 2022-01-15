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Жена экс-футболиста "Рубина" устроила гонки на трассе в Киеве и погибла

Жена экс-футболиста "Рубина" устроила гонки на трассе в Киеве и погибла (3 фото + 5 видео)

Автор:
15 января 2022 12:25
Сообщество : Аварии
Метки: Виктория Данченко   Мерседес   видео   дтп   киев   трасса   
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Девушку пришлось извлекать из машины при помощи специнструментов.

Жена бывшего футболиста российских "Уфы", "Рубина" и "Анжи" Олега Данченко Виктория самоустранилась разбилась в страшном ДТП на трассе Киев - Одесса. Судя по показаниям очевидцев, Виктория и спровоцировала аварию, которая стала для неё последней.

Инцидент произошёл вчера днём. Девушка находилась за рулём чёрного "Мерседеса" и летела на огромной скорости. В какой-то момент она не справилась с управлением и сначала врезалась в серебристую KIA, затем зацепила эвакуатор, отчего тот столкнулся с фурой.


"Чёрную молнию" смог остановить только отбойник, в который она отлетела после серии столкновений. Девушка погибла на месте.

На место аварии вызвали экстренные службы, поскольку автомобиль был покорёжен до неузнаваемости, и "вручную" достать девушку из салона было невозможно.

К слову, Виктория Данченко часто публиковала в своём "Инстаграме" видео своих покатушек с превышением скорости и прочими нарушениями ПДД.

"Мерседес", на котором разбилась девушка, принадлежит её супругу. Олег и Виктория поженились в июле 2020 года, когда футболист выступал за российский клуб "Анжи". Вчера, в день гибели супруги, Данченко подписал полуторагодовой контракт с луганской "Зарёй".

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Метки: Виктория Данченко   Мерседес   видео   дтп   киев   трасса   
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14k
Hairy. 2 часа назад
Да и хер с ней.
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4k
Севастьян 2 минуты назад
Довыё...доездилась.
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90
ponedelnick 8 минут назад
Повезло футболисту. С такой женой тяжело пришлось бы.
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7k
Хороший, Плохой, Злой 9 минут назад
Такие же любители.... смотрим, повторяем.... и чтобы с другой стороны без жертв....
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169
Marius 12 минут назад
Надеюсь мерс каскован, а шмару еще найдет.
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17k
Александр Сучков 13 минут назад
а где фото мяса?
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123
Zmey Gorynych 18 минут назад
Люди не пострадали (с)
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294
Youtube's Best Channel 20 минут назад
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2k
Чучело Мяучело 22 минуты назад
Мерседес жалко... У него ещё столько было впереди...
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27k
Е-Лена Полчаса назад
И опять - ДЕВУШКА. Впрочем, возможно, девственность она и сохранила. В области интеллекта...
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alfii Полчаса назад
Судя по музыкальному вкусу все остальное не вызывает удивления. Огорчает только, что такие люди создают угрозу безопасности другим, более адекватным и достойным спокойной жизни.
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8k
Пётр 37 минут назад
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17k
Марина 39 минут назад
Повезло мужику.
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2k
cfhfwby 45 минут назад
Данченко долго будет теперь оплакивать столь дорогую и милую свою машину.
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1k
crownanniversury 46 минут назад
Закономерно.
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22k
ПаганецЪ 49 минут назад
Они думают, что они бессмертные. Хрен бы с ними. Но почему при этом должны страдать другие?
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352
Трям 53 минуты назад
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10k
kaboza 58 минут назад
Родителей жалею....
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27
Сигизмунд Лазаревич Час назад
машину жаль, соску не жаль.
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14k
alexis Час назад
Ссылка www.youtube.com
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SavageTi Час назад
Не баба, а настоящая ракета!
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