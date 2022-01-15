Жена экс-футболиста "Рубина" устроила гонки на трассе в Киеве и погибла

Девушку пришлось извлекать из машины при помощи специнструментов.
Жена бывшего футболиста российских "Уфы", "Рубина" и "Анжи" Олега Данченко Виктория
самоустранилась разбилась в страшном ДТП на трассе Киев - Одесса. Судя по показаниям очевидцев, Виктория и спровоцировала аварию, которая стала для неё последней.
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Инцидент произошёл вчера днём. Девушка находилась за рулём чёрного "Мерседеса" и летела на огромной скорости. В какой-то момент она не справилась с управлением и сначала врезалась в серебристую KIA, затем зацепила эвакуатор, отчего тот столкнулся с фурой.
"Чёрную молнию" смог остановить только отбойник, в который она отлетела после серии столкновений. Девушка погибла на месте.
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На место аварии вызвали экстренные службы, поскольку автомобиль был покорёжен до неузнаваемости, и "вручную" достать девушку из салона было невозможно.
К слову, Виктория Данченко часто публиковала в своём "Инстаграме" видео своих покатушек с превышением скорости и прочими нарушениями ПДД.
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"Мерседес", на котором разбилась девушка, принадлежит её супругу. Олег и Виктория поженились в июле 2020 года, когда футболист выступал за российский клуб "Анжи". Вчера, в день гибели супруги, Данченко подписал полуторагодовой контракт с луганской "Зарёй".
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