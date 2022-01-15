Жена экс-футболиста "Рубина" устроила гонки на трассе в Киеве и погибла

Инцидент произошёл вчера днём. Девушка находилась за рулём чёрного "Мерседеса" и летела на огромной скорости. В какой-то момент она не справилась с управлением и сначала врезалась в серебристую KIA, затем зацепила эвакуатор, отчего тот столкнулся с фурой.