Как выглядели профессиональные спортсмены разных видов 100 лет назад

За сотню лет форма и снаряды заметно изменились: всё стало гораздо удобнее для спортсменов и симпатичнее для зрителей, а также повсюду появилась реклама в виде логотипов спонсоров — чуть ли не на каждом участке амуниции. Да и физические показатели самих атлетов претерпели некоторые изменения. Спортивная медицина и аналитика вычислили точные параметры спортсменов, которым стоит придерживаться для достижения наилучших результатов.

К тому же взглянуть на ретрофотографии всегда крайне любопытно!