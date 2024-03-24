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Как выглядели профессиональные спортсмены разных видов 100 лет назад

Как выглядели профессиональные спортсмены разных видов 100 лет назад

Автор:
24 марта 2024 09:26
Сообщество : Спорт
Метки: Спорт   было стало   люди   спортсмен   тогда и сейчас   фото   
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Время идёт вперёд, человеческие технологии тоже отнюдь не стоят на месте, поэтому сегодняшние представители самых разных профессий выглядят совсем не так, как 100 лет назад. Мы решили сравнить внешний вид и атрибутику профессиональных спортсменов в первых десятилетиях прошлого века и сейчас.

За сотню лет форма и снаряды заметно изменились: всё стало гораздо удобнее для спортсменов и симпатичнее для зрителей, а также повсюду появилась реклама в виде логотипов спонсоров — чуть ли не на каждом участке амуниции. Да и физические показатели самих атлетов претерпели некоторые изменения. Спортивная медицина и аналитика вычислили точные параметры спортсменов, которым стоит придерживаться для достижения наилучших результатов.

К тому же взглянуть на ретрофотографии всегда крайне любопытно!

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Победитель Тур де Франс 2020 года Тадей Погачар (Словения) и победитель Тур де Франс 1921 года Леон Сьер (Бельгия).

Олимпийский чемпион 2016 года в тяжёлом весе Руслан Нурудинов (Узбекистан) и олимпийский чемпион 1920 года в тяжёлом весе Филиппо Боттино (Италия).

Чемпион гонок Формулы-1 Льюис Хэмилтон (Великобритания) и итальянские автогонщики 1920-х годов Антонио Аскари и Уго Сивоччи.

Сборная Франции по футболу образца конца 2020 года и сборная Бельгии 1920 года (олимпийские чемпионы того года).

Действующий основной вратарь сборной Германии Мануэль Нойер и вратарь сборной Испании 1920-1930-х годов Рикардо Самора.

Действующий баскетболист сборной США Леброн Джеймс (рост 206 см) и профессиональный американский баскетболист 1920-1930-х годов Нэт Холман (рост 180 см).

Женская сборная США по кёрлингу на чемпионате мира 2021 года и мужская сборная Великобритании по кёрлингу на Олимпийских играх 1924 года.

Хоккеист сборной России Александр Овечкин и профессиональный канадский хоккеист 1920-1930-х годов Хоуи Моренц.

Хоккейный вратарь сборной России Андрей Василевский и профессиональный канадский вратарь 1920-1930-х годов Джордж Хэйнсуорт.

Пара немецких бобслеистов на чемпионате мира 2021 года и швейцарская четвёрка бобслеистов 1910-х годов.

Черногорская теннисистка Данка Ковинич на соревнованиях в 2021 году и французская теннисистка Сюзанн Ленглен, олимпийская чемпионка 1920 года.

Участники олимпийского квалификационного турнира по борьбе 2021 года и борцы Мартин Клейн и Альфред Асикайнен на Олимпийских играх 1912 года.


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Метки: Спорт   было стало   люди   спортсмен   тогда и сейчас   фото   
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Miralanim
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