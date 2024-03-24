Как выглядели профессиональные спортсмены разных видов 100 лет назад

Время идёт вперёд, человеческие технологии тоже отнюдь не стоят на месте, поэтому сегодняшние представители самых разных профессий выглядят совсем не так, как 100 лет назад. Мы решили сравнить внешний вид и атрибутику профессиональных спортсменов в первых десятилетиях прошлого века и сейчас.
За сотню лет форма и снаряды заметно изменились: всё стало гораздо удобнее для спортсменов и симпатичнее для зрителей, а также повсюду появилась реклама в виде логотипов спонсоров — чуть ли не на каждом участке амуниции. Да и физические показатели самих атлетов претерпели некоторые изменения. Спортивная медицина и аналитика вычислили точные параметры спортсменов, которым стоит придерживаться для достижения наилучших результатов.
К тому же взглянуть на ретрофотографии всегда крайне любопытно!
Победитель Тур де Франс 2020 года Тадей Погачар (Словения) и победитель Тур де Франс 1921 года Леон Сьер (Бельгия).
Олимпийский чемпион 2016 года в тяжёлом весе Руслан Нурудинов (Узбекистан) и олимпийский чемпион 1920 года в тяжёлом весе Филиппо Боттино (Италия).
Чемпион гонок Формулы-1 Льюис Хэмилтон (Великобритания) и итальянские автогонщики 1920-х годов Антонио Аскари и Уго Сивоччи.
Сборная Франции по футболу образца конца 2020 года и сборная Бельгии 1920 года (олимпийские чемпионы того года).
Действующий основной вратарь сборной Германии Мануэль Нойер и вратарь сборной Испании 1920-1930-х годов Рикардо Самора.
Действующий баскетболист сборной США Леброн Джеймс (рост 206 см) и профессиональный американский баскетболист 1920-1930-х годов Нэт Холман (рост 180 см).
Женская сборная США по кёрлингу на чемпионате мира 2021 года и мужская сборная Великобритании по кёрлингу на Олимпийских играх 1924 года.
Хоккеист сборной России Александр Овечкин и профессиональный канадский хоккеист 1920-1930-х годов Хоуи Моренц.
Хоккейный вратарь сборной России Андрей Василевский и профессиональный канадский вратарь 1920-1930-х годов Джордж Хэйнсуорт.
Пара немецких бобслеистов на чемпионате мира 2021 года и швейцарская четвёрка бобслеистов 1910-х годов.
Черногорская теннисистка Данка Ковинич на соревнованиях в 2021 году и французская теннисистка Сюзанн Ленглен, олимпийская чемпионка 1920 года.
Участники олимпийского квалификационного турнира по борьбе 2021 года и борцы Мартин Клейн и Альфред Асикайнен на Олимпийских играх 1912 года.
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