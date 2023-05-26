17 случаев, когда люди решили освежить свои воспоминания и «реставрировать» старые фотографии

Что делать, если хочется заняться чем-то весёлым, душевным и при этом ностальгическим? Герои нашей подборки нашли для себя весьма неожиданный вариант — «реставрация» старых фото.
Можно повторить фото своего старшего родственника, можно повторить фото со своей памятной даты, а можно и просто собрать друзей и подурачиться. Главное, чтобы результат получился трогательным, душевным или забавным.
Реставрировал фото своего деда
Я впечатлён вашим вниманием к деталям!
Американская телеведущая Эллен Дедженерес повторила своё фото с выпускного
Мы с женой в 1973 и 2019 годах
На первом фото мне только исполнилось 16, ей был месяц до 16. Это была наша первая совместная фотография. Мы сделали её в фотобудке торгового центра.
Я в одной и той же студии в 1994 и в 2023 годах
— Ты выглядишь счастливым.
— Так и есть!
Мой отец в 4 года и 63 года
Обратите внимание на дерево!
Детки подросли. 1994 и 2022 годы
Моя мама и её братья и сёстры, 1971 и 2023 годы
Загадочная история Деда Мороза.
Года идут, а некоторые вещи не меняются
Тебе пора постирать эту синюю футболку — она становится всё темнее и темнее.
Мои братья и сёстры в 1995 году и пятнадцать лет спустя в 2010 году
Я в 1983 и 2022. Всё ещё люблю аркадные автоматы
20 лет спустя
— Не верится, что эти фото сделаны 20 лет спустя. Ребята, вы все выглядите едва ли не подростками. Отличные фото. Очень мило.
— Не напоминайте мне про мой возраст, ахахаха.
Дружба через года
Моя мама со мной (1997) и я с дочерью (2022). И с фламинго
Я в младенчестве в смешном парике и я в 21 год уже со своими волосами
Пророчество сбылось!
С любовью к лего
Я с сыновьями
Источник:
- Девушка пытается открыть бутылку штопором
- "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг
- Сходил я, значит, в этот ваш барбершоп
- Самая маленькая обезьянка в мире
- Забавное состязание, в котором надо заставить противника упасть с бревна