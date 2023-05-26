FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 8250 постов • 839 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир
17 случаев, когда люди решили освежить свои воспоминания и «реставрировать» старые фотографии

17 случаев, когда люди решили освежить свои воспоминания и «реставрировать» старые фотографии

Автор:
26 мая 2023 08:30
Сообщество : ФотоМир
Метки: было стало   воспоминания   забавно   люди   старые фотографии   тогда и сейчас   фото   
1052
18

Что делать, если хочется заняться чем-то весёлым, душевным и при этом ностальгическим? Герои нашей подборки нашли для себя весьма неожиданный вариант — «реставрация» старых фото.

Можно повторить фото своего старшего родственника, можно повторить фото со своей памятной даты, а можно и просто собрать друзей и подурачиться. Главное, чтобы результат получился трогательным, душевным или забавным.


Реставрировал фото своего деда

×
×

Я впечатлён вашим вниманием к деталям!


Американская телеведущая Эллен Дедженерес повторила своё фото с выпускного


Мы с женой в 1973 и 2019 годах


На первом фото мне только исполнилось 16, ей был месяц до 16. Это была наша первая совместная фотография. Мы сделали её в фотобудке торгового центра.


Я в одной и той же студии в 1994 и в 2023 годах


— Ты выглядишь счастливым.

— Так и есть!


Мой отец в 4 года и 63 года


Обратите внимание на дерево!


Детки подросли. 1994 и 2022 годы


Моя мама и её братья и сёстры, 1971 и 2023 годы


Загадочная история Деда Мороза.


Года идут, а некоторые вещи не меняются


Тебе пора постирать эту синюю футболку — она становится всё темнее и темнее.


Мои братья и сёстры в 1995 году и пятнадцать лет спустя в 2010 году


Я в 1983 и 2022. Всё ещё люблю аркадные автоматы


20 лет спустя


— Не верится, что эти фото сделаны 20 лет спустя. Ребята, вы все выглядите едва ли не подростками. Отличные фото. Очень мило.

— Не напоминайте мне про мой возраст, ахахаха.


Дружба через года


Моя мама со мной (1997) и я с дочерью (2022). И с фламинго


Я в младенчестве в смешном парике и я в 21 год уже со своими волосами


Пророчество сбылось!


С любовью к лего


Я с сыновьями

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: было стало   воспоминания   забавно   люди   старые фотографии   тогда и сейчас   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Alove_Roleen

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

379228



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Администратор приюта для бездомных кошек схитрила и всего за несколько дней удвоила число тех, кому нужен питомец
Администратор приюта для бездомных кошек схитрила и всего за несколько дней удвоила...
Последний из могикан: участок земли в Сиднее, на который застройщики никак не могут наложить лапу
Последний из могикан: участок земли в Сиднее, на который застройщики никак не могут...
Набирающие популярность в сообществах
Грозный кролик запугал жителей американского города
Грозный кролик запугал жителей американского города
Жгут&nbsp; Эсмарха не подходит для армии!
Жгут  Эсмарха не подходит для армии!
ONYX BOOX Galileo - удачный компаньон для летнего чтения
ONYX BOOX Galileo - удачный компаньон для летнего чтения
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Хорошее воспоминание

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#машина#интересное#аварии#кино#подборка#удивительно#СССР#Жизнь
#интересно#в мире#ДТП#Прикол#животные#факты#позитив#красота#фильм#полиция
#Юмор#автомир#люди#история#авто аварии#Автовсячина#США#забавно#новости#медицина
Лёгкий способ отличить оригинальные Apple AirPods от подделки (видео) Лёгкий способ отличить оригинальные Apple AirPods от подделки (видео) Самая маленькая обезьянка в мире Самая маленькая обезьянка в мире "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста

На что жалуетесь?

Вернуться