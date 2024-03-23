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10 занятных изобретений, которые могут сделать жизнь проще

10 занятных изобретений, которые могут сделать жизнь проще

Автор:
23 марта 2024 22:05
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Жизнь   Футуристические   изобретения   повседневные   проще   устройства   
3027
11

Каждый день мы все чаще сталкиваемся с новыми изобретениями и устройствами, которые делают нашу жизнь немного проще и практичнее. Многие из этих предметов облегчают наши повседневные хлопоты, а другие предназначены для развлечения. Взгляните!

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Метки: Жизнь   Футуристические   изобретения   повседневные   проще   устройства   
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12  комментариев
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105
Влад Час назад
Интересно, на каком принципе работает такая зубная щётка? Я помню, стоматолог ультразвуком чистила мне зубы полчаса..
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35k
Korolev 41 минуту назад
Х#ета...
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6k
Харон ( Χάρων) 51 минуту назад
Хрень для тех, кому мешают деньги.
На дурака не нужен нож...
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60k
turyst 55 минут назад
8 лет этому стартапу.
По сути, так себе экран, по нынешним меркам, с приделанным недосмартфоном со своей операционкой.
Батарейка на 5 часов.
В 2016 году стоило 700 баксов.

Проще засунуть смартфон в гарнитуру fpv с одной линзой Френеля.
Ну или ВР-очки, если стереоизображение нужно.
Для фильмов лучше подойдут длиннофокусные,
типа VR Box 2. Они и стоят очень недорого.
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60k
turyst Час назад
Что за лютый бред?

Мешок. В него засунуть тряпки и залить водой с порошком.
Ок.

"Помассировать".
Хрен с ним, но это нужно делать долго.

Далее, сливаем воду.
И получаем мокрые тряпки пропитанные моющим средством. И да, с первого раза, вся грязь не отойдёт.

Супер. Всегда об этом мечтал.

Потом 100500 раз заливать водой, полоскать, сливать...

И да, чем это отличается от любого герметичного мешка?
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4k
Максим Макашев Час назад
немного недодуманная конструкция: у меня сделано типа "люльки", которая крепится разъёмными ремешками как к задним стойкам подголовника ( как на фото ), так и к стойкам подголовника передних сидений. А боковые стенки, со стороны дверей, соединены с основным полотном "люльки через застёжку "молния"
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105
Влад Час назад
Насчет стелек мне интересно - от какого источника они питаются,как часто надо заряжать,как выдерживают удары и влажность?
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105
Влад Час назад
Что там с отпечатками на лице от разрисованной подушки?
И да, дети обычно рисуют не очень красиво..
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105
Влад Час назад
Накидка на сидение,когда везешь собаку - круто,никто до такого ещё не додумался..
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105
Влад Час назад
"Стиральная машинка(!)" - это,как я понимаю,любой пакет,достаточно крепкий и водонепроницаемый?
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DarSie
  • Дата регистрации: 26.09.2018
  • 1807 постов (1750 в горячем)

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