10 занятных изобретений, которые могут сделать жизнь проще

Разве вам не нравится создавать новые комплекты одежды каждое утро? Умное зеркало Haier сделает все за вас. Но только вы должны внести в базу данных все свои предметы одежды, предварительно прикрепив к ним специальный чип. Затем зеркало поможет вам составить ансамбль из существующих предметов одежды в вашем шкафу и даже дать полезные советы по стирке каждой вещи.