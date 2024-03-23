10 занятных изобретений, которые могут сделать жизнь проще

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Каждый день мы все чаще сталкиваемся с новыми изобретениями и устройствами, которые делают нашу жизнь немного проще и практичнее. Многие из этих предметов облегчают наши повседневные хлопоты, а другие предназначены для развлечения. Взгляните!
1. Стельки для улучшения осанки
Стельки “Stapp one” сканируют положение тела в зависимости от того, как вы ставите ступни, выявляя проблемы в движении или позе. Таким образом, система сообщит вам, когда ваше тело находится в неправильном положении, и даст немедленные рекомендации по его исправлению.
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2. Постельное бельё, на котором можно рисовать
Если в доме есть дети, это изобретение идеально вам подойдет. Набор включает в себя специальные маркеры, с помощью которых можно раскрыть свои художественные порывы, не вставая с постели. Затем всё можно без проблем смыть, чтобы снова рисовать.
3. Умное зеркало Haier
Разве вам не нравится создавать новые комплекты одежды каждое утро? Умное зеркало Haier сделает все за вас. Но только вы должны внести в базу данных все свои предметы одежды, предварительно прикрепив к ним специальный чип. Затем зеркало поможет вам составить ансамбль из существующих предметов одежды в вашем шкафу и даже дать полезные советы по стирке каждой вещи.
4. Чехол для собачьего сиденья
С этими чехлами больше не придется пылесосить сиденья каждый раз, когда ваш питомец едет с вами в машине.
5. Кинотеатр, который вы можете взять с собой
“Royole-X” - это портативный кинотеатр, который следует за вами, куда бы вы ни пошли. Вы можете использовать его для просмотра фильмов, прослушивания музыки и видеоигр, полностью погрузившись в виртуальную реальность!
6. Смеситель для душа находится рядом с дверью: так вы не промокнете, когда вам придется его открывать
7. Карманная стиральная машина Scrubba Wash Bag
Scrubba Wash Bag - это портативная стиральная машина. Она просто необходима, когда вы отправляетесь в путешествие. Все, что вам нужно сделать, это положить одежду в указанный пакет, наполнить его водой и добавить моющее средство. Затем пакет плотно закрывается, чтобы его можно было “помассировать” и эффективно промыть.
8. Датчик, определяющий психическое состояние
Анализируя интенсивность вашего дыхания, этот фантастический датчик может сообщить, если вы чувствуете напряжение или стресс, и дать рекомендации по возвращению в более расслабленное состояние.
9. Умная зубная щетка Unico Smartbrush
Умная зубная щетка Unico Smartbrush поможет почистить зубы всего за 3 секунды. Она управляется с помощью смартфонов на базе Android и iOS.
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На дурака не нужен нож...
По сути, так себе экран, по нынешним меркам, с приделанным недосмартфоном со своей операционкой.
Батарейка на 5 часов.
В 2016 году стоило 700 баксов.
Проще засунуть смартфон в гарнитуру fpv с одной линзой Френеля.
Ну или ВР-очки, если стереоизображение нужно.
Для фильмов лучше подойдут длиннофокусные,
типа VR Box 2. Они и стоят очень недорого.
Мешок. В него засунуть тряпки и залить водой с порошком.
Ок.
"Помассировать".
Хрен с ним, но это нужно делать долго.
Далее, сливаем воду.
И получаем мокрые тряпки пропитанные моющим средством. И да, с первого раза, вся грязь не отойдёт.
Супер. Всегда об этом мечтал.
Потом 100500 раз заливать водой, полоскать, сливать...
И да, чем это отличается от любого герметичного мешка?
И да, дети обычно рисуют не очень красиво..