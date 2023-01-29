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15 крутых идей, которые очень пригодятся в повседневной жизни

15 крутых идей, которые очень пригодятся в повседневной жизни

Автор:
29 января 2023 22:50
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Комфортнее   Помогают   идеи   крутые   людям   повседневные   проблемы   проще   
2497
16
Совершенству нет предела, а наш мир определенно не безупречен. Однако, благодаря людям, которые воплощают в жизнь даже самые безумные идеи, наша жизнь становится проще и комфортнее. В этом посте вы увидите вещи и идеи, которые помогают людям справляться со своими повседневными проблемами.
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Метки: Комфортнее   Помогают   идеи   крутые   людям   повседневные   проблемы   проще   
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13  комментариев
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1k
Fiverknot Час назад
Объясните мне тупому как маркер с грифелем замкнутой формы позволяет "выделять, а не затрагивать текст"?
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692
Засланный 2 минуты назад
Тупой автопереводчик.
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17k
Александр 41 минуту назад
У меня есть тапки с фонариками, удобная вещь.
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3k
Gusev Час назад
А мыло с дыркой, точно для того, что бы сэкономить? Может это из "игрушек для взрослых"?
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Славик Час назад
Что-то про забор не очень верю... Во второй секции скамейки предусмотрены с внешней стороны?
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1k
Jorr 2 часа назад
Ага. Очень "полезные" изобретения. По-большей части это просто одноразовый и неудобный пластмассовый хлам, который очень скоро оказывается на помойке, нагружая и так не блестящую европейскую экологию.
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