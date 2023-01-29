15 крутых идей, которые очень пригодятся в повседневной жизни

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Совершенству нет предела, а наш мир определенно не безупречен. Однако, благодаря людям, которые воплощают в жизнь даже самые безумные идеи, наша жизнь становится проще и комфортнее. В этом посте вы увидите вещи и идеи, которые помогают людям справляться со своими повседневными проблемами.
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Пляжное кафе предоставляет бесплатные напитки людям, которые наполняют ведро мусором, собранным на пляже
В совке есть специальное место для ноги, поэтому вам не нужно наклоняться, чтобы собрать мусор
Менеджеры этого отеля разумно решили, что лучше использовать мыло с дыркой посередине, поскольку обычно никому не удается использовать весь брусок
В этой пиццерии установлена небольшая лестница, чтобы дети могли наблюдать, как готовится пицца
Уличный фонтан с питьевой водой имеет 2 небольших фонтана для собак разных размеров и контейнер, полный закусок для них
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