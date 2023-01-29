15 крутых идей, которые очень пригодятся в повседневной жизни

Совершенству нет предела, а наш мир определенно не безупречен. Однако, благодаря людям, которые воплощают в жизнь даже самые безумные идеи, наша жизнь становится проще и комфортнее. В этом посте вы увидите вещи и идеи, которые помогают людям справляться со своими повседневными проблемами.

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На упаковке макарон есть рисунок, позволяющий измерить количество макарон без шкалы 0 Источник:

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Я сделал из засохшей яблони отличное кошачье дерево 0 Источник:

Пляжное кафе предоставляет бесплатные напитки людям, которые наполняют ведро мусором, собранным на пляже 0 Источник:

В этой банке для маринадов есть крошечный подъемный инструмент 0 Источник:

В совке есть специальное место для ноги, поэтому вам не нужно наклоняться, чтобы собрать мусор 0 Источник:

Менеджеры этого отеля разумно решили, что лучше использовать мыло с дыркой посередине, поскольку обычно никому не удается использовать весь брусок 0 Источник:

В этой пиццерии установлена небольшая лестница, чтобы дети могли наблюдать, как готовится пицца 0 Источник:

Бутылка соуса, позволяющая выбирать уровень остроты 0 Источник:

На дисплее отображается, в каких вагонах больше пустых мест 0 Источник:

Маркер, который выделяет, но не затрагивает текст 0 Источник:

Уличный фонтан с питьевой водой имеет 2 небольших фонтана для собак разных размеров и контейнер, полный закусок для них 0 Источник:

Качели для детей и их родителей 0 Источник:

Этот забор образует скамейки 0 Источник:

Ножницы для резки пиццы 0 Источник: