9 умных устройств, о существовании которых вы возможно не подозревали

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С каждым годом на рынке появляется все больше удивительных и невероятно полезных устройств, которые могут облегчить нашу жизнь и сэкономить много времени. Взгляните!
Браслет-проектор
Компания Cicret предлагает браслет, благодаря которому ваша рука превращается в планшет. В нем есть мини-проектор и датчики, и экран вашего смартфона проецируется прямо на запястье. Вы можете использовать свой смартфон буквально на своей коже.
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Утюжок для отбеливания волос
Быть соблазнительной блондинкой теперь стало проще. У американского бренда Pravana теперь есть утюжок, который обесцвечивает волосы за считанные минуты. И, прежде всего, это даже безопаснее, чем краситель, который привыкли использовать парикмахеры.
Тактильный словарь
В Сингапурском университете был создан тактильный словарь Touch-Hear. Он состоит из двух частей: небольшого сенсора, который надевается на кончик пальца, и небольшого наушника, который надевается на ухо. Просто нажав на любое печатное слово в книге, вы сможете услышать его значение. При этом устройство не беспокоит окружающих, его слышите только вы.
Стимулятор мозговой активности
Thync - гениальное изобретение, которое с помощью электронных импульсов помогает снять стресс, расслабиться после тяжелого дня или, наоборот, поднять настроение. Это устройство имеет несколько режимов: “Мотивация“, ”Отдых“, “Дзен”, ”Спокойной ночи“ и даже ”Блаженство”, напоминающее состояние легкого опьянения.
Устройство для эмбриональной визуализации
Электронное устройство PreVue с гибким экраном надевается на живот с помощью мягкой повязки и позволяет видеть ребенка внутри. Будущие родители могут в режиме реального времени наблюдать, как ребенок растет, спит, двигается и реагирует на разные звуки еще до своего рождения.
Светодиодная маска от несовершенств
Эта волшебная маска избавит вас от необходимости наносить маску непосредственно на кожу. Внутри находятся светодиодные фонари: синие, уничтожающие бактерии и красные для уменьшения воспаления. Вы должны держать эту маску по 10 минут в день не менее месяца.
Маска от бессонницы
Производители этого устройства обещают решить проблемы тех, кто много ворочается, и долго не может уснуть. Светодиоды на маске излучают пульсирующий свет, который, когда вы засыпаете, будет напоминать свет заката, а когда вы просыпаетесь - мягкое голубое свечение.
Брелок, на который можно позвонить
Наверняка каждый когда-нибудь терял свои ключи и жалел, что их нельзя найти с помощью мобильника. Теперь есть брелок, с помощью которого найти ключи будет очень просто, на него можно позвонить со своего смартфона. Брелок можно повесить где угодно: на поводке собаки, на рюкзаке или на пульте дистанционного управления.
Умный бюстгальтер, который диагностирует рак груди на ранних стадиях
На создание этого “умного“ бюстгальтера, Хулиана Риоса Кантуса из Мексики вдохновила его мама, которая чуть не погибла из-за неправильного диагноза. Устройство EVA оснащено датчиками, которые отслеживают температуру и вес груди. Изменение этих параметров означает, что кровеносные сосуды ”подпитывают” что-то ещё. Данные, собранные этим устройством, отправляются в специальное приложение, которое вы можете загрузить на свой смартфон или компьютер.
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