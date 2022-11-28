9 умных устройств, о существовании которых вы возможно не подозревали

Наверняка каждый когда-нибудь терял свои ключи и жалел, что их нельзя найти с помощью мобильника. Теперь есть брелок, с помощью которого найти ключи будет очень просто, на него можно позвонить со своего смартфона. Брелок можно повесить где угодно: на поводке собаки, на рюкзаке или на пульте дистанционного управления.