Космонавт Кононенко стал первым, кто провёл в космосе 1000 суток

Предыдущий рекорд принадлежал космонавту Юрию Падалке.
Российский космонавт Олег Кононенко стал первым в истории человеком, суммарный космический налёт которого составил тысячу суток, сообщает "Роскосмос".
"Сегодня в 00:00:20 по московскому времени космонавт Госкорпорации "Роскосмос" Олег Кононенко, работающий на Международной космической станции, впервые в мире набрал 1000 суток по суммарной длительности космических полетов", — говорится в сообщении пресс-службы госкорпорации.
Олег Кононенко сейчас находится в пятом космическом полёте. На МКС он прибыл 15 сентября 2023 года. На Землю он вернётся 23 сентября 2024-го. В "Роскосмосе" отмечают, что к этому моменту суммарный налёт космонавта составит 1110 суток.
Также отмечается, что предыдущий мировой рекорд, принадлежащий космонавту Юрию Падалке (878 суток), Кононенко побил ещё в феврале текущего года.
Олег Кононенко родился 21 июня 1964 года в туркменском Чарджоу (сегодня город носит название Туркменабат). Свой первый полёт он совершил в 2008 году на борту корабля "Союз ТМА-12", получив по возвращении на Землю звание Героя России. С 2016 года Олег Кононенко возглавляет российский отряд космонавтов.
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