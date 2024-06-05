Космонавт Кононенко стал первым, кто провёл в космосе 1000 суток

Олег Кононенко сейчас находится в пятом космическом полёте. На МКС он прибыл 15 сентября 2023 года. На Землю он вернётся 23 сентября 2024-го. В "Роскосмосе" отмечают, что к этому моменту суммарный налёт космонавта составит 1110 суток.





Также отмечается, что предыдущий мировой рекорд, принадлежащий космонавту Юрию Падалке (878 суток), Кононенко побил ещё в феврале текущего года.