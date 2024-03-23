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В Брянской области задержали машину, на которой передвигались террористы

В Брянской области задержали машину, на которой передвигались террористы

Автор:
23 марта 2024 10:41
Сообщество : Криминал
Метки: Renault Symbol   Брянская область   задержание   криминал   ориентировка   террористы   
3477
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По предварительной информации, автомобиль Renault Symbol был остановлен недалеко от границы с Украиной.

В салоне находились граждане Таджикистана.
— Насридинов Махмадрасул 37 лет.
— Исмонов Ривожидин 51 год.
— Сафолзода Шохинджонн 21 год.
Так же удалось задержать - 19 летнего уроженца Душанбе Мухаммадсобира Файзова. Он ранен, сейчас находится в больнице.

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Появилось фото еще одного из задержанных подозреваемых в теракте. Тем временем, в Следственном комитете сообщают, что число погибших достигло 93 человек.

В Брянской области введен план "Перехват".

Следственный комитет: «Спецслужбами в Брянской области, недалеко от границы с Украиной задержаны четверо подозреваемых из числа лиц, совершивших теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл». Следователи СКР приступили к работе с ними»


Глава ФСБ доложил Путину о задержании 11 человек, в том числе всех 4 террористов, непосредственно участвовавших в теракте в "Крокусе".


Сотрудники спецслужб работают на местах регистрации предполагаемых террористов в Ивановской, Ярославской и Самарской областях.

По предварительной информации, с двумя задержанными прямо сейчас проводят следственные мероприятия, по предварительным данным, установлена их причастность к нападению.

Руслан Назаров, проходивший по ориентировкам в качестве подозреваемого, предположительно оказался непричастен к теракту. Уже утром Рустам увидел свое фото на ориентировках и сам отправился в полицию. Сейчас он дает показания.

Вероятнее всего Рустам стал одним из подозреваемых, так как «Рено» раньше было оформлено на него, но, по словам соседей, два года назад он продал машину.39,2K16:52


Автомобиль с номерами 69-го региона буквально неделю назад продал уроженец Таджикистана своим родственникам из Москвы.


"Это была моя машина. Я когда сам видел эти фотки с места событий, был в шоке. Не знаю, что мне делать. Я пытался дозвониться брату жены — не берет трубку. Он сказал, что эта машина нужна его другу. Он звонил мне вечером, спросил, могу ли я сегодня снять с учёта машину."

Участок трассы М3, на котором удалось остановить машину террористов, в данный момент перекрыт.


Машина проехала около 400 км, до границы с Украиной оставалось менее 100 км.

Водитель не остановился по требованию сотрудников правоохраны и попытался скрыться. В ходе преследования была открыта стрельба. Авто перевернулось на 376 километре Киевского шоссе в районе деревни Хацунь Карачинского района.

В салоне «Рено» найдены пистолет «ПМ», магазин к автомату «АКМ» и паспорта граждан Таджикистана.


Ну а МИД страны опровергает информацию о причастности их граждан к произошедшему теракту.


Задержанные в Брянской области террористы в настоящее время этапируются в Москву, сообщили в ФСБ.

  • Информация обновляется и перепроверяется.

Источник:

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Метки: Renault Symbol   Брянская область   задержание   криминал   ориентировка   террористы   
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34  комментария
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18k
Kucher 2 часа назад
МИДу Таджикистана сейчас лучше бы заткнуться и не высовываться. А лучше собрать всех своих чучмеков, то есть "ценных специалистов" и свалить с солнечный Душанбе. А заодно и азеры пусть в Баку валят, они ничем не лучше таджиков.
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27k
Лис 7 минут назад
Вот и доигрались с понаехавшими. Сколько ещё им надо совершить преступлений, чтобы власть предержащие наконец поняли - это пятая колонна в России. Пора наводить порядок с ними. Лучше всего всех понаехавших после 91-го с народившимся приплодом - вокзал, ишак, кишлак.
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14k
кот базилий 19 минут назад
Вот итог засилья бородатыми России.
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192
Чубака Полчаса назад
Таджики не только в Крокусе устроили теракт, 30.06.2023 в аэропорту Кишинёва двоих сотрудников аэропорта застрелил татжик
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1k
Руслана Тарасова Полчаса назад
Абсолютно уверена, что никогда бы таджики-мигранты не пошли бы на такое , без прямой поддержки своей диаспоры на месте, здесь в России. Да, возможно заказчики и находятся вне России, но прямая подготовка, покупка машин, снабжение оружием осуществлялась местной таджикской диаспорой. Судя по миграционным документам они недавно в России и без активной поддержки не месте, не смогли бы сотворить этот теракт.
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192
Чубака 38 минут назад
Необходимо вернуть смертную казнь в УК РФ за терроризм, повторные деяния в отношении детей!
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142k
parallax 39 минут назад
"Машина проехала около 400 км, до границы с Украиной оставалось менее 100 км."

Ехали в сторону Уркаины видимо "случайно, заблудились".
Там сейчас контроль на всех погранпереходах такой, что в здарвом уме и логике, любой преступник соваться не будет.
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1k
Руслана Тарасова 40 минут назад
Наверно это будет единственный раз , когда некоторые наши чиновники побоятся принять бакшиш от "уважЯмого главы диаспоры", о чем будут сожалеть. Ибо если бы не было продажных чиновников , не было бы никаких диаспор. А то читаю и в ужас прихожу - в некоторых регионах, есть специальные чиновники по взаимодействию с диаспорами! И эти чиновники сидят на госбюджете! Не может быть никаких "глав диаспор" , "уважЯмых людей" и прочего отебья. Могут быть лишь копатели туннеля под Беринговым проливом.
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7k
Евгений Д 41 минуту назад
Кто бы по национальности эти уроды не были-
но явно тут хохло- бандеровский и след и стиль
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20k
Женя 42 минуты назад
400 км проехать на засветившейся машине?
Где доблестные органы?
Только мзду с мигрантов брать умеют?
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7k
Евгений Д 42 минуты назад
Вот ведь тупые дибилоиды.
На засвеченной машине поперлись.
Всех нах... карать по максимуму !!!
А по сраной хохляндии надо удары возмездия
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6k
Александр 43 минуты назад
Ну и не пора-ли их всех домой-то переселить?! Сволочи поганые! Этих, конкретно, расстрелять, а остальных в солнечные аулы отправить!
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1k
Лимонадный Джо 49 минут назад
Уверен, заказ хохлов, руками таджиков.
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263
Эрик Картман 49 минут назад
Надо всех к гуриям
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11k
Zемляк 51 минуту назад
Таджики, вы твари вонючие!
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1k
alex 51 минуту назад
вы и сейчас считаете что в России нужны трудовые мигранты?
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2k
MrMopnex 59 минут назад
Что в очередной раз доказывает, что исполнители просто безмозглые бараны, которым деньгами (мужским половым органом) по губам поводили. Уходить по трассе сразу после теракта на засветившейся машине в самом очевидном направлении...
Ну а МИД Таджикистана те ещё клоуны, даже комментировать их высер лень
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8k
Alex Час назад
После суда, сжечь живьем! Огромное уважение тем, кто взял этих черножопых тварей.
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5k
Руслан Час назад
Вот и вся цепочка. Не сказать, что удивительно. Ожидаемо, скорее. США - заказчик, хохлы - организаторы, черножопое отродье - исполнители. Неужели и сейчас власть не начнет прессовать этих черномазых выбл@дков из диаспор? Ведь это питательная среда для такого рода кровопийц.
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29k
Alex Час назад
Ослойопы........
Мерзость, никчемная раса..
Как паразиты на теле
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FOX98
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