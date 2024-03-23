В Брянской области задержали машину, на которой передвигались террористы

В Брянской области введен план "Перехват".

Следственный комитет: «Спецслужбами в Брянской области, недалеко от границы с Украиной задержаны четверо подозреваемых из числа лиц, совершивших теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл». Следователи СКР приступили к работе с ними»



Глава ФСБ доложил Путину о задержании 11 человек, в том числе всех 4 террористов, непосредственно участвовавших в теракте в "Крокусе".

Сотрудники спецслужб работают на местах регистрации предполагаемых террористов в Ивановской, Ярославской и Самарской областях.