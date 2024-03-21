Глава ФСИН попросил правительство повысить зарплату сотрудникам ведомства

Он считает, что сотрудники увольняются из-за низких зарплат.
Директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Аркадий Гостев призвал правительство страны рассмотреть вопрос о повышении зарплат сотрудникам ведомства. По его словам, срочно требуются финансовые государственные решения, поскольку кадровый дефицит за прошедший год составил 19 процентов.
"За прошедший год некомплект увеличился почти на четыре процента, выйдя к серьезной отметке – 19%", — заявил Гостев на коллегии по итогам работы ведомства за 2023 год.
По словам Гостева из ФСИН увольняются из-за роста новых нагрузок и функций, которые никак не обеспечены финансовыми и кадровыми ресурсами. Люди попросту выгорают и уходят из ведомства.
"Учитывая размер денежного содержания сотрудников уголовно-исполнительной системы, уступающий другим силовым ведомствам, требуется принятие неотложных мер на правительственном уровне, несмотря на сложное экономическое положение в стране", — отметил глава ФСИН.
Напомним, что вчера в Пермском крае задержали сразу двоих начальников колоний (ИК-37 и ИК-29) за коррупционные преступления, причём одного из них подполковника внутренней службы Дмитрия Ассанова задержали на глазах его подчинённых.
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А на СВО - этих не дождётесь, их 99,9% (и далее в периоде) трусов и садистов. Такие роди ну защищать даже за деньги не идут.