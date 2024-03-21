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Глава ФСИН попросил правительство повысить зарплату сотрудникам ведомства

Глава ФСИН попросил правительство повысить зарплату сотрудникам ведомства

Автор:
21 марта 2024 20:26
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Аркадий Гостев   ФСИН   дефицит кадров   низкие зарплаты   правительство   сотрудники   
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Он считает, что сотрудники увольняются из-за низких зарплат.

Директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Аркадий Гостев призвал правительство страны рассмотреть вопрос о повышении зарплат сотрудникам ведомства. По его словам, срочно требуются финансовые государственные решения, поскольку кадровый дефицит за прошедший год составил 19 процентов.


"За прошедший год некомплект увеличился почти на четыре процента, выйдя к серьезной отметке – 19%", — заявил Гостев на коллегии по итогам работы ведомства за 2023 год.

По словам Гостева из ФСИН увольняются из-за роста новых нагрузок и функций, которые никак не обеспечены финансовыми и кадровыми ресурсами. Люди попросту выгорают и уходят из ведомства.


"Учитывая размер денежного содержания сотрудников уголовно-исполнительной системы, уступающий другим силовым ведомствам, требуется принятие неотложных мер на правительственном уровне, несмотря на сложное экономическое положение в стране", — отметил глава ФСИН.

Напомним, что вчера в Пермском крае задержали сразу двоих начальников колоний (ИК-37 и ИК-29) за коррупционные преступления, причём одного из них подполковника внутренней службы Дмитрия Ассанова задержали на глазах его подчинённых.

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Метки: Аркадий Гостев   ФСИН   дефицит кадров   низкие зарплаты   правительство   сотрудники   
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11  комментариев
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38k
Андрей Иванов 43 минуты назад
А какая сейчас зарплата у сотрудников ФСИН? С раскладкой по должностям и званиям?
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−3
nebot 2 минуты назад
После убийства Навального, конечно надо как-то отблагодарить их
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7k
Трям 4 минуты назад
Разрешите им расстреливать черножопых без последствий преследования - сотрудники за бесплатно найдутся, а на зоне порядок будет безупречный!
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2k
rudenkov 6 минут назад
Ну и что тут такого?
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1k
Я мыслю, следовательно, существую. Полчаса назад
Тут рядом писали, что у нас рабочих рук катастрофически не хватает! Может вертухаи уже начнут реальным производством заниматься, да пользу экономике приносить? Они, конечно, работнички не сильно лучше джамшутов, но хоть по- Русски понимают, шансы есть.

А на СВО - этих не дождётесь, их 99,9% (и далее в периоде) трусов и садистов. Такие роди ну защищать даже за деньги не идут.
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15k
Господин Уэф Полчаса назад
Пусть повторит подобную речь и для вертухаев :
Ссылка www.youtube.com
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11k
MakDag 36 минут назад
Служба не самая благородная и не самая приятная, но если государство не позаботится, то позаботятся уголовники. Как было в лихие 90-е.
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55k
Опиум для народа 45 минут назад
Обязательно надо вертухаям зарплату поднять, это ж не рабочие, тех и нах"й послать можно. А вертухаи не хотят на СВО денежку заработать?
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Burzum
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