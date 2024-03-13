«Основную нагрузку должны нести богатые и сверхбогатые»: в России готовятся ввести повышенный налог для обеспеченных граждан

Похожая прогрессивная шкала налогообложения уже была в России в 1992–2001 годах.
Президент России дал интервью и сообщил, что сейчас прорабатывается вопрос о введении налога для богатых.
Да, по сути прогрессивный налог. Сейчас в детали не хотел бы вдаваться, над этим нужно поработать. И таким образом нужно построить эту систему, чтобы она действительно давала большую отдачу для решения прежде всего социальных вопросов и задач, стоящих перед государством в этой области. Мы планируем снизить налоговое бремя, допустим, для многодетных семей, еще целый ряд предпринять шагов по этому направлению.
Что-то подобное уже было. Прогрессивная шкала НДФЛ действовала в России в 1992-2001 гг. Минимальная ставка тогда составляла 12%, а максимальная - 35%. Затем ввели единый налог: те, кто зарабатывал 200 тысяч в год, и те, кто получал миллиард рублей, платили одинаковые 13%. Так продолжалось 20 лет. А в 2021 году НДФЛ скорректировали: доходы до 5 миллионов рублей в год облагались прежней ставкой в 13%, а заработки выше 5 млн рублей уже попадали под 15% налог.
У такой системы НДФЛ много и критиков и сторонников. Первые говорят о том, что налоговое бремя несопоставимо: заводской токарь платит 13%, а нефтяной богач лишь на пару процентов больше. И предлагают сравнить их уровень жизни.
А сторонники плоской шкалы указывают на то, что если обложить обеспеченных граждан сверхналогом, то может повторится ситуация из 1990-х. Когда они скрывали свои доходы в «серой зоне».
По всей видимости, ставку налога всё же пересмотрят. Как заявил первый зампред комитета по бюджету и налогам Михаил Щапов:
Мы неоднократно вносили законопроекты, направленные на введение прогрессивной шкалы НДФЛ. Там были и серьёзные расчеты, и финансово-экономическое обоснование, и позиции экспертов. Так что в принципе, можно выбирать любой и принимать. Но, мы понимаем, что через Госдуму пойдет законопроект, разработанный в Правительстве (хотя авторами могут в итоге быть и депутаты), поэтому сейчас просто ждем, что оно наработает и как обоснует свои предложения. От его предложений и будем отталкиваться. Для нас главное, чтобы под дополнительное налогообложение не попали простые граждане с небольшими доходами. В идеале, чтобы для них нагрузка была снижена. Основную нагрузку должны нести богатые и сверхбогатые.
Депутат пояснил, что «богатыми», вероятно, будут считать тех, кто получает от 15 миллионов рублей в год. А «сверхбогатыми» - тех, кто зарабатывает от 50 миллионов или больше.
Есть разные подсчёты. Мы, например, исходили из того, что богатым человека можно назвать, если он получает доход от 15 млн рублей в год и выше. А сверхбогатым - от 50 млн. Но мы это считали до СВО, девальвации рубля и инфляции. Впрочем в целом, можно говорить об этих цифрах. Есть более сложный подход. Богатый человек - это когда он тратит большую часть своих доходов на вещи, которые не нужны непосредственно для жизни. То есть у него есть городское и загородное жилье, несколько автомобилей на семью, и он начинает вкладывать личные деньги в предметы роскоши, инвестировать в недвижимость за рубежом и в стране, в бизнесы и так далее.
Идею президента о пересмотре налоговой ставки прокомментировал его пресс-секретарь, Дмитрий Песков:
Говоря о справедливости, он (Владимир Путин. - прим.) говорил, что кто зарабатывает меньше, должен платить меньше, а кто больше - тот больше. В этом основной принцип справедливости.
Теперь дело за Госдумой и правительством. В сети гуляют разные цифры возможного налога для богачей: 25-35-40%. Окончательный вариант НДФЛ узнаем в ближайшее время.
Источник:
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Короче, по концовке всем сделают 20%, а многодетным 15%, а потом окажется, что богатеи попадут под "многодетные" (они-то могут себе позволить и пять и десять детей), а Вася с завода со своими двумя будет платить 20%.
А я например против такого!
Количество не гарантирует качество.
А немалые деньги мат. капиталов в том числе и с моих налогов берутся.
Потом чуть снизят для тех, кто совсем уже не вывозит. А все остальные вернутся к серым зарплатам.
А во вторых, вот назначат Мишустина премьером и после окончания СВО он всех заставит налоги платить и даже цыган, прости господи.
И даже закладчиков всякой дряни. И прочих сдавателей квартир.
Что мешает тебе родить столько же и быть многодетным?