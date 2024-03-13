«Основную нагрузку должны нести богатые и сверхбогатые»: в России готовятся ввести повышенный налог для обеспеченных граждан

Что-то подобное уже было. Прогрессивная шкала НДФЛ действовала в России в 1992-2001 гг. Минимальная ставка тогда составляла 12%, а максимальная - 35%. Затем ввели единый налог: те, кто зарабатывал 200 тысяч в год, и те, кто получал миллиард рублей, платили одинаковые 13%. Так продолжалось 20 лет. А в 2021 году НДФЛ скорректировали: доходы до 5 миллионов рублей в год облагались прежней ставкой в 13%, а заработки выше 5 млн рублей уже попадали под 15% налог.

У такой системы НДФЛ много и критиков и сторонников. Первые говорят о том, что налоговое бремя несопоставимо: заводской токарь платит 13%, а нефтяной богач лишь на пару процентов больше. И предлагают сравнить их уровень жизни.