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«Основную нагрузку должны нести богатые и сверхбогатые»: в России готовятся ввести повышенный налог для обеспеченных граждан

«Основную нагрузку должны нести богатые и сверхбогатые»: в России готовятся ввести повышенный налог для обеспеченных граждан

Автор:
13 марта 2024 16:06
Сообщество : Жить в России
Метки: Владимир Путин   Госдума   НДФЛ   богатые   налог   правительство   ставка   
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Похожая прогрессивная шкала налогообложения уже была в России в 1992–2001 годах.

Президент России дал интервью и сообщил, что сейчас прорабатывается вопрос о введении налога для богатых.

Да, по сути прогрессивный налог. Сейчас в детали не хотел бы вдаваться, над этим нужно поработать. И таким образом нужно построить эту систему, чтобы она действительно давала большую отдачу для решения прежде всего социальных вопросов и задач, стоящих перед государством в этой области. Мы планируем снизить налоговое бремя, допустим, для многодетных семей, еще целый ряд предпринять шагов по этому направлению.

Что-то подобное уже было. Прогрессивная шкала НДФЛ действовала в России в 1992-2001 гг. Минимальная ставка тогда составляла 12%, а максимальная - 35%. Затем ввели единый налог: те, кто зарабатывал 200 тысяч в год, и те, кто получал миллиард рублей, платили одинаковые 13%. Так продолжалось 20 лет. А в 2021 году НДФЛ скорректировали: доходы до 5 миллионов рублей в год облагались прежней ставкой в 13%, а заработки выше 5 млн рублей уже попадали под 15% налог.

У такой системы НДФЛ много и критиков и сторонников. Первые говорят о том, что налоговое бремя несопоставимо: заводской токарь платит 13%, а нефтяной богач лишь на пару процентов больше. И предлагают сравнить их уровень жизни.

А сторонники плоской шкалы указывают на то, что если обложить обеспеченных граждан сверхналогом, то может повторится ситуация из 1990-х. Когда они скрывали свои доходы в «серой зоне».

По всей видимости, ставку налога всё же пересмотрят. Как заявил первый зампред комитета по бюджету и налогам Михаил Щапов:

Мы неоднократно вносили законопроекты, направленные на введение прогрессивной шкалы НДФЛ. Там были и серьёзные расчеты, и финансово-экономическое обоснование, и позиции экспертов. Так что в принципе, можно выбирать любой и принимать. Но, мы понимаем, что через Госдуму пойдет законопроект, разработанный в Правительстве (хотя авторами могут в итоге быть и депутаты), поэтому сейчас просто ждем, что оно наработает и как обоснует свои предложения. От его предложений и будем отталкиваться. Для нас главное, чтобы под дополнительное налогообложение не попали простые граждане с небольшими доходами. В идеале, чтобы для них нагрузка была снижена. Основную нагрузку должны нести богатые и сверхбогатые.

Депутат пояснил, что «богатыми», вероятно, будут считать тех, кто получает от 15 миллионов рублей в год. А «сверхбогатыми» - тех, кто зарабатывает от 50 миллионов или больше.

Есть разные подсчёты. Мы, например, исходили из того, что богатым человека можно назвать, если он получает доход от 15 млн рублей в год и выше. А сверхбогатым - от 50 млн. Но мы это считали до СВО, девальвации рубля и инфляции. Впрочем в целом, можно говорить об этих цифрах. Есть более сложный подход. Богатый человек - это когда он тратит большую часть своих доходов на вещи, которые не нужны непосредственно для жизни. То есть у него есть городское и загородное жилье, несколько автомобилей на семью, и он начинает вкладывать личные деньги в предметы роскоши, инвестировать в недвижимость за рубежом и в стране, в бизнесы и так далее.

Идею президента о пересмотре налоговой ставки прокомментировал его пресс-секретарь, Дмитрий Песков:

Говоря о справедливости, он (Владимир Путин. - прим.) говорил, что кто зарабатывает меньше, должен платить меньше, а кто больше - тот больше. В этом основной принцип справедливости.

Теперь дело за Госдумой и правительством. В сети гуляют разные цифры возможного налога для богачей: 25-35-40%. Окончательный вариант НДФЛ узнаем в ближайшее время.

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Метки: Владимир Путин   Госдума   НДФЛ   богатые   налог   правительство   ставка   
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30  комментариев
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36k
Fat Lynx Час назад
Как депутаты уже зае*али! Ну чушь полная и на перспективу не думают.
Короче, по концовке всем сделают 20%, а многодетным 15%, а потом окажется, что богатеи попадут под "многодетные" (они-то могут себе позволить и пять и десять детей), а Вася с завода со своими двумя будет платить 20%.
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4k
VPJ Полминуты назад
Ну....очередной пи.......Что на этот раз круто подорожает? Неужели услуги проституток, а цена на бензин останется прежней?
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8k
Alex 2 минуты назад
Сколько же он успел наобещать перед выборами ))
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5k
Феликс Дзержинский 5 минут назад
Все свои приизводственные издержки, капиталист заложит в стоимость конечного продукта. Все издержки оплатит конечный потребитель(народ).
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3k
PtDragon 9 минут назад
"Мы планируем снизить налоговое бремя, допустим, для многодетных семей, еще целый ряд предпринять шагов по этому направлению."

А я например против такого!
Количество не гарантирует качество.
А немалые деньги мат. капиталов в том числе и с моих налогов берутся.
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906
kan35 15 минут назад
Мне не нравится другое - богатыми считаются люди от 5 миллионов в год, и эта сумма не индексируется почему-то. И с текущими темпами инфляции с каждым годом "богатых" будет становится все больше, и так все потихоньку и разбогатеем.
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95
Ли Харви Освальд 21 минуту назад
Знает ведь что олигархи зарплату не получают и НДФЛ этот они на х.у.ю вертели. Как и он всю страну
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95
Ли Харви Освальд klop 14 минут назад
Он то здесь причём, насекомое? Пшёл отсюда, воняет
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3k
STRiX Полчаса назад
Как не крути богатые останутся при своих, а бедные станут еще беднее. На другие результаты недоправительство не способно.
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4k
workmen77 Полчаса назад
Подождите немного, они еще НДС поднимут до 22%.
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696
Дмитрий Базурин Полчаса назад
Такую же шкалу надо ввести на штрафы ПДД, водитель Гранты и Майбаха платит одинаково 500р за превышение на 20км, не порядок!
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17k
Марина 40 минут назад
Короче, поднимут всем.
Потом чуть снизят для тех, кто совсем уже не вывозит. А все остальные вернутся к серым зарплатам.
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15k
ron 44 минуты назад
и тут же правочку в статью о сокрытии доходов... иначе никак.
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22k
Shtoppi Час назад
это уже какой раз они там готовятся такое сделать, пятый или шестой?
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2k
Жирный бот Час назад
Ждём ЗП в конвертах.. у меня до 2007 года выдавали нал..только обелились все)
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6k
Григорий Час назад
президент россии чего только не 3.14зданёт перед выборами ...
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2M
Иван Кемеров Час назад
Мы планируем снизить налоговое бремя, допустим, для многодетных семей, еще целый ряд предпринять шагов по этому направлению.
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August

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