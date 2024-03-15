Патриарх Кирилл назначил небесного покровителя для сотрудников ФСИН

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил определить небесным покровителем работников уголовно-исполнительной системы России преподобного Пимена Угрешского (1810-1880). Как рассказали в Федеральной службе исполнения наказания, патриарх принял решение "назначить" покровителя по личной просьбе главы ведомства Аркадия Гостева.





Отмечается, что Архиерейский собор РПЦ причислил Архимандрита Пимена к лику святых в 2004 году. В том же году ФСИН стала самостоятельной службой. В 2024-м ФСИН отмечает 145-летие создания уголовно-исполнительной системы, которая ведёт своё начало от указа Александра II об образовании Главного тюремного управления. В нынешнем году ФСИН также празднует 20 лет с момента преобразования в отдельную службу. На сайте РПЦ говорится, что патриарх Кирилл, "назначив" небесного покровителя, сделал таким образом ведомству подарок.



