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Патриарх Кирилл назначил небесного покровителя для сотрудников ФСИН

Патриарх Кирилл назначил небесного покровителя для сотрудников ФСИН

Автор:
15 марта 2024 18:16
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: ФСИН   благословение   небесный покровитель   патриарх кирилл   рпц   храм   
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Им стал преподобный Пимен Угрешский, которого причислили к лику святых в 2004 году.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил определить небесным покровителем работников уголовно-исполнительной системы России преподобного Пимена Угрешского (1810-1880). Как рассказали в Федеральной службе исполнения наказания, патриарх принял решение "назначить" покровителя по личной просьбе главы ведомства Аркадия Гостева.


Отмечается, что Архиерейский собор РПЦ причислил Архимандрита Пимена к лику святых в 2004 году. В том же году ФСИН стала самостоятельной службой. В 2024-м ФСИН отмечает 145-летие создания уголовно-исполнительной системы, которая ведёт своё начало от указа Александра II об образовании Главного тюремного управления. В нынешнем году ФСИН также празднует 20 лет с момента преобразования в отдельную службу. На сайте РПЦ говорится, что патриарх Кирилл, "назначив" небесного покровителя, сделал таким образом ведомству подарок.


"Сегодня, в день профессионального праздника сотрудников ФСИН России, юбиляры получили еще один значимый подарок – Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил определить небесным покровителем работников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации преподобного Пимена Угрешского", — говорится на сайте РПЦ.

Отмечается, что Пимен Угрешский был выбран в качестве покровителя не потому, что при жизни был заступником тюремщиков, а по той причине, что у ФСИН России сложились "давние и тёплые отношения" с Николо-Угрешским ставропигиальным монастырём, на территории которого на пожертвования ФСИН 20 лет назад был построен храм. На его стенах установили памятные доски с именами 197 сотрудников уголовно-исполнительной системы, отдавших жизни при исполнении служебного долга.

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Метки: ФСИН   благословение   небесный покровитель   патриарх кирилл   рпц   храм   
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16  комментариев
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55k
Опиум для народа 2 часа назад
Еще один мелкий идол. Чем не язычество? Один главный бох и много мелких, отвечающих за отдельные дела...
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38
ya da 16 минут назад
У этого тоже начала фляга посвистывать, пора сливать
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22k
иванов дмитрий Час назад
В Библии и в Христианстве раньше все было основано на Единобожии.
Не помню , что бы Христос что то говорил о дополнительных покровителях .
Или это другое?
Может я чего не понимаю ?

,
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71k
doker Час назад
Есть же уже покровитель, соответствующий всем канонам.
Зачем ещё кого-то "приписывать"?
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13k
Copycat 2 часа назад
Патриарху кирилу надо бы открыть акаунт на cameo и что бы ему заказывали поздравления за деньги
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