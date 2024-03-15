Патриарх Кирилл назначил небесного покровителя для сотрудников ФСИН

Им стал преподобный Пимен Угрешский, которого причислили к лику святых в 2004 году.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил определить небесным покровителем работников уголовно-исполнительной системы России преподобного Пимена Угрешского (1810-1880). Как рассказали в Федеральной службе исполнения наказания, патриарх принял решение "назначить" покровителя по личной просьбе главы ведомства Аркадия Гостева.
Отмечается, что Архиерейский собор РПЦ причислил Архимандрита Пимена к лику святых в 2004 году. В том же году ФСИН стала самостоятельной службой. В 2024-м ФСИН отмечает 145-летие создания уголовно-исполнительной системы, которая ведёт своё начало от указа Александра II об образовании Главного тюремного управления. В нынешнем году ФСИН также празднует 20 лет с момента преобразования в отдельную службу. На сайте РПЦ говорится, что патриарх Кирилл, "назначив" небесного покровителя, сделал таким образом ведомству подарок.
"Сегодня, в день профессионального праздника сотрудников ФСИН России, юбиляры получили еще один значимый подарок – Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил определить небесным покровителем работников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации преподобного Пимена Угрешского", — говорится на сайте РПЦ.
Отмечается, что Пимен Угрешский был выбран в качестве покровителя не потому, что при жизни был заступником тюремщиков, а по той причине, что у ФСИН России сложились "давние и тёплые отношения" с Николо-Угрешским ставропигиальным монастырём, на территории которого на пожертвования ФСИН 20 лет назад был построен храм. На его стенах установили памятные доски с именами 197 сотрудников уголовно-исполнительной системы, отдавших жизни при исполнении служебного долга.
Источник:
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Не помню , что бы Христос что то говорил о дополнительных покровителях .
Или это другое?
Может я чего не понимаю ?
,
Терзают лишь сомнения по поводу выбора святого.Почему его именно назначали,почему его не предложил синод? Есть ещё два святых в РПЦ,которыхиназначали: Серафим Саровский и Матрона Московская.
И только у христиан семья - Бог, Сын и какой-то мужик Святой дух. )))
Зачем ещё кого-то "приписывать"?