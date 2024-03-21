Заглянуть под юбку Мэрилин Монро: легендарные фото, из-за которых развалился брак знаменитой актрисы

Есть мнение, что эти фотографии стоили Мэрилин Монро брака. В то время она была замужем за успешным спортсменом – знаменитым бейсболистом Джо Ди Маджио. Брак продержался меньше года. Итальянец ревновал по любому поводу, а тут просто взбесился – вся страна в деталях разглядывала ноги его жены. Ди Маджио придерживался традиционных взглядов на отношения. Ему не нравились роли жены, её костюмы, то, что другие актеры целуют её. Монро говорила, мол, это часть работы, а Ди Маджио настаивал на её уходе из профессии.