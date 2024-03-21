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Заглянуть под юбку Мэрилин Монро: легендарные фото, из-за которых развалился брак знаменитой актрисы

Заглянуть под юбку Мэрилин Монро: легендарные фото, из-за которых развалился брак знаменитой актрисы

Автор:
21 марта 2024 09:19
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актриса   знаменитости   мэрилин монро   развалился брак   факты   фото   юбка   
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15 сентября 1954 года на Лексингтон авеню в Нью-Йорка было многолюдно. Снимали комедию «Зуд седьмого года» с восходящей звездой Мэрилин Монро и Томом Юэллом. По сюжету пара вышла из кинотеатра, и ветерок из подземки от проходящего поезда, бьющий сквозь вентиляционную решетку, оборудованной прямо в тротуаре, заставил взлететь юбку девушки.

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Другая бы тут же усмирила свою юбку, а Мэрилин воскликнула: «Вы чувствуете дыхание метро? Так приятно!»

Даже если вы не смотрели фильм, то, скорее всего, видели кадры с Монро, сделанный тем вечером. Съемки сцены привлекли сотни людей, включая толпу фотографов. По сути это было промо-мероприятие, цель которого – создать ажиотаж вокруг фильма. Толпа громко шумела и режиссер Билли Уайлдер (он снял замечательные картины «Сабрина», «В джазе только девушки» и «Квартира») позже переснял эпизод уже в студии.

Затея удалась – снимки с порхающей юбкой появились повсюду и «Зуд седьмого года» стал большим кассовым хитом. Если вы посмотрите эту романтическую комедию, то наверняка обратите внимание, что сцена с юбкой показана весьма скромно, так, чуть ноги в кадре мелькнули. Надо понимать: середина 50-х – это довольно консервативные времена даже в Голливуде.

Есть мнение, что эти фотографии стоили Мэрилин Монро брака. В то время она была замужем за успешным спортсменом – знаменитым бейсболистом Джо Ди Маджио. Брак продержался меньше года. Итальянец ревновал по любому поводу, а тут просто взбесился – вся страна в деталях разглядывала ноги его жены. Ди Маджио придерживался традиционных взглядов на отношения. Ему не нравились роли жены, её костюмы, то, что другие актеры целуют её. Монро говорила, мол, это часть работы, а Ди Маджио настаивал на её уходе из профессии.

Тем сентябрьским вечером пара сильно поругалась. Есть версия, что итальянец даже поднял на неё руку. Спустя несколько недель Мэрилин подала на развод. Позже они примирились, дружили, Ди Маджио даже снова просил её руки (и получил отказ). Но это уже другая история. А наша история – о жизнерадостных снимках, сделанных 70 лет назад и не забытых по сегодняшний день. Какая всё-таки красивая и яркая женщина была!

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Метки: актриса   знаменитости   мэрилин монро   развалился брак   факты   фото   юбка   
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1  комментарий
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beshh 5 минут назад
Cлышал историю, что при съёмках этой сцены режиссёр попросил её надеть ещё одни трусы, ибо свидетелям сцены становилось понятно, что на самом деле она брюнетка.
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Deiz
  • Дата регистрации: 29.11.2013
  • 1573 поста (1267 в горячем)

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