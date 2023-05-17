Клептоманка в костюме банана с папирофобией. 14 фактов о Меган Фокс

Меган Дениз Фокс родилась 16 мая 1986 года в небольшом городке штата Теннеси. Ее отец был офицером-надзирателем, в обязанности которого входило следить за бывшими заключенными, которые вышли из тюрьмы по УДО, а мама сменила несколько профессий, но чаще всего сидела дома с Меган и ее старшей сестрой.

Когда же будущей звезде «Трансформеров» исполнилось три года, ее родители развелись, и вскоре у девочки появился отчим — мужчина довольно строгих правил.

«Наша семья была очень религиозной. Мы читали молитвы перед едой, каждую неделю ходили на службу. Я ходила в католическую школу, в которой с самого начала чувствовала себя не в своей тарелке. Дома тоже было не лучше. Отчим звал меня “отвратительно общительным ребенком”, хотя рядом с ним я всегда старалась вести себя “правильно”. Тем не менее нам с сестрой запрещалось приводить в дом друзей, а о романах с одноклассниками не могло быть и речи: отчим никогда бы нам этого не простил».

В актерское будущее Меган никто не верил