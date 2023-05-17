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Клептоманка в костюме банана с папирофобией. 14 фактов о Меган Фокс

Клептоманка в костюме банана с папирофобией. 14 фактов о Меган Фокс

Автор:
17 мая 2023 09:35
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актриса   знаменитости   кино   меган фокс   роль   факты   фото   
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Сероглазую красотку привыкли воспринимать исключительно как секс-символ из нулевых, когда бойкая девчонка появилась в «Трансформерах» и влюбила в себя миллионы мужчин.

Меган Фокс — воспитанница католической школы

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Меган Дениз Фокс родилась 16 мая 1986 года в небольшом городке штата Теннеси. Ее отец был офицером-надзирателем, в обязанности которого входило следить за бывшими заключенными, которые вышли из тюрьмы по УДО, а мама сменила несколько профессий, но чаще всего сидела дома с Меган и ее старшей сестрой.

Когда же будущей звезде «Трансформеров» исполнилось три года, ее родители развелись, и вскоре у девочки появился отчим — мужчина довольно строгих правил.

«Наша семья была очень религиозной. Мы читали молитвы перед едой, каждую неделю ходили на службу. Я ходила в католическую школу, в которой с самого начала чувствовала себя не в своей тарелке. Дома тоже было не лучше. Отчим звал меня “отвратительно общительным ребенком”, хотя рядом с ним я всегда старалась вести себя “правильно”. Тем не менее нам с сестрой запрещалось приводить в дом друзей, а о романах с одноклассниками не могло быть и речи: отчим никогда бы нам этого не простил».


В актерское будущее Меган никто не верил

Чем-то вроде отдушины для юной Фокс были танцы, которыми она занималась с пяти лет. Причем увлекалась так сильно, что даже строгий отчим не возражал — он понимал, что непоседливой девочке нужно на что-то тратить свою энергию. А еще Меган регулярно устраивала в гостиной домашние представления.

«Не скажу, что у меня была какая-то инстинктивная тяга быть на сцене, но мне было важно концентрировать внимание окружающих на себе. Поэтому я собирала всех в одной комнате и отрывалась по полной».

Тем не менее в серьезность этого увлечения никто не верил: ни родные, ни одноклассники.

«Мама всегда как-то криво улыбалась, когда я ей говорила, что буду актрисой. И бормотала что-то примирительное: “Ну, да-да, это же мечта у тебя такая”. А в школе надо мной и вовсе изгалялись по полной. К примеру, как-то на вечеринку одна из девочек пришла в костюме женщины-кошки: он был из латекса и смотрелся до жути пошлым. Девочка же кривлялась изо всех сил и говорила, что изображает Меган Фокс в будущем. Все были в восторге, а я не знала, куда сбежать».


В школе Меган часто становилась объектом травли

Случай с «женщиной-кошкой» был не единственным.

«Многие почему-то думают, что в подростковом возрасте я была популярной среди ровесников. Это не так. Даже когда я перешла в обычную школу, я считалась кем-то вроде изгоя. Да, парни охотно со мной общались, но девчонки могли облить меня кетчупом во время обеда и раскидать мою еду по всей столовой. Поэтому мне приходилось время от времени есть в туалете, закрывшись в кабинке. Да и выглядела я довольно нелепо: брекеты, крашеные лохмы странного цвета. При этом в старших классах я уже начинала подрабатывать моделью, участвовала в конкурсах красоты, поэтому ни на секунду не сомневалась, что я смогу прорваться в кино».


Меган могла бы стать археологом

Тем не менее «запасной вариант» у Меган все же был.

«Если бы я не стала актрисой, я бы точно занялась археологией. Я уверена в этом, потому что в колледже ездила на раскопки и знаю, что это за профессия. Кстати, она волшебная! А я с детства обожаю волшебство и загадки».


Первая роль Меган Фокс — роль банана

Родители Меган не могли похвастаться стабильными финансами, поэтому, еще учась в школе, девушка начала искать подработки — и одну из них нашла в небольшом смузи-баре.

«Главной моей задачей было привлекать клиентов. Для этого я должна была влезть в костюм банана и танцевать у входа жаркие танцы. Я танцевала — и даже имела кое-какой успех, хотя приятного в этой работе было мало. Но самое мерзкое было не в том, что костюм был тяжелым и неудобным, а в том, что он не закрывал лицо. Бар же находился недалеко от школы, и мои одноклассники скоро выяснили, кто именно устраивает буйные пляски у крошечной забегаловки. И скоро они целыми стаями прибегали ко мне, чтобы поиздеваться: ржали, как кони, и тыкали в меня пальцами. А я танцевала».

В 15 лет Фокс чуть было не попала в тюрьму за воровство

Меган Фокс не боится откровенничать с журналистами о своем прошлом. К примеру, в одном из интервью она призналась, что страдает клептоманией.

«В юности я была настоящей оторвой — и при случае могла стащить то, что плохо лежит. Правда, однажды меня поймали: я крутилась в небольшом магазине, делая вид, что рассматриваю косметику, и как бы невзначай положила в карман блеск для губ. Я была уверена, что этого никто не заметил: я подворовывала довольно часто, без проблем брала с полок конфеты и шоколадки — и не собиралась за них платить. Но в этот раз меня засекла камера. Поэтому на входе меня остановили охранники, устроили досмотр — и я чуть было не получила судимость. К счастью, меня пощадили: я так рыдала, что сотрудники магазина решили не вызывать полицию, но запретили мне появляться у них на пороге».


Меган чуть было не разрушила карьеру одним интервью

Примерно в то же время, то есть в 15 лет, Меган уже начала сниматься, а в 2003-м появилась в эпизоде «Плохих парней-2» у Майкла Бэя. Эта крошечная роль оказалась для актрисы судьбоносной: через несколько лет режиссер пригласил ее в «Трансформеры», превратившие уличную танцовщицу банановых танцев в звезду мирового масштаба.

Однако Меган сама все испортила. После «Трансформеров 2» она дала скандальное интервью The Telegraph, в котором назвала Бэя Гитлером.

«Майкл Бэй — настоящий Гитлер. Он требовал от меня набрать вес и добиться нужного ему загара. А еще он бездарность».

Как ни странно, Бэй отнесся к таким откровениям довольно лояльно: по его словам, «все участники съемочной группы давно привыкли к ее выходкам и перестали обращать на них внимание». Однако Стивен Спилберг, продюсер «Трансформеров», потребовал немедленно разорвать контракт с актрисой, что студия и сделала без малейшего сожаления.

«От меня ждали извинения, и, наверное, я действительно должна была пойти на компромисс. Во всяком случае, сейчас я именно так бы и сделала. Но тогда мне было 23 года, я воображала себя Жанной д’Арк и отступать не хотела. И это было нижайшей точкой моей карьеры».


Отношения Меган с Остином Грином длились 16 лет

В 2004 году Фокс начала встречаться с актером Остином Грином: они познакомились на съемочной площадке, а через пару лет объявили о помолвке. Правда, дальше их отношения развивались по странной траектории: пара то объявляла о разрыве, то снова сходилась.

Окончательно они разошлись весной 2020-го. В браке появились три сына: Ноа, Боди и Джорни.

«Меня часто воспринимают какой-то секс-бомбой: горячей и легкой на отношения. Но это полная ерунда. Наш роман с Остином начался, когда мне было 18, и с того времени мы были вместе. И если кто-то хочет пересчитать моих мужчин, то я их разочарую: я довольно замкнутый человек, и за эти 16 лет у меня не было никого, кроме Грина».


Новые отношения Меган начала только после разрыва с Грином

В 2020 году в желтой прессе появились слухи о том, что у Фокс новый роман: она будто бы встречается с Колсоном Бэйкером, читающим рэп под псевдонимом Machine Gun Kelly. Вскоре пара и вовсе перестала скрываться, а в январе 2022-го объявила о помолвке.

«Вы не поверите, мы с ним были знакомы несколько лет, но во время первой встречи не смогли разглядеть друг друга. Я помню только тень высокого светловолосого парня, лицо которого мне не удалось рассмотреть. Думаю, что это далеко не случайность: мы тогда не были готовы к нашей любви. В 2020-м мы пересеклись снова — и я сразу поняла, что мы будем вместе. Тем не менее сходились мы очень неспешно: часами разговаривали по телефону, а встречи были исключительно платоническими. Я к тому времени уже была совершенно свободна, но торопиться мы не хотели — и мне кажется, что это правильно».


У Меган Фокс несколько серьезных фобий

Одна из фобий довольно распространенная — актриса боится летать. Впрочем, с этой проблемой Меган научилась бороться: во время вынужденных перелетов она слушает через наушники песни Бритни Спирс — и страх отступает.

Другая фобия Фокс гораздо более редкая: она неприязненно относится к сухой бумаге. Из-за этого ее сценарии приходится ламинировать. Если же такой возможности нет, то Меган смачивает пальцы водой, прежде чем дотронуться до листа. Такое отклонение называется папирофобией.

Также у актрисы диагностирована дисморфофобия — расстройство психики, при котором человек слишком сильно озабочен незначительными дефектами или особенностями своего тела. «Дефект» Меган — слишком короткие большие пальцы ног.

«Я давно борюсь с дисморфофобией. Со стороны, конечно, можно подумать, что я красива и у меня все хорошо. На самом деле я дико в себе не уверена и ненавижу себя за это».

А еще актриса побаивается микробов, поэтому в ресторан приходит со своими ножами и вилками.


Меган называет себя шопоголиком

У Фокс есть вполне проверенное средство, чтобы снять стресс.

«Если мне плохо, я иду в магазин или открываю в интернете первый попавшийся “Магазин на диване” и начинаю заказывать все подряд. И не поверите — настроение улучшается моментально. Видимо, покупки как-то стимулируют выброс эндорфинов. Так что могу сказать, что я шопоголик. При этом я, конечно, предпочитаю вещи попроще: покупаю не вечерние платья, а футболки и джинсы».


Все тело Меган Фокс расписано татуировками

У Меган их семь, среди которых две шекспировские цитаты, китайский иероглиф, означающий «силу», и значок инь и ян. Правда, самой любимой татуировкой Фокс была Мерилин Монро. Однако актриса решила ее свести: ей показалась, что у этого рисунка негативная энергия, да и сама она может повторить судьбу Монро.


Меган Фокс умеет вкусно готовить

Искусной кулинаркой Меган Фокс себя не считает, но если ее мужчине посреди ночи захочется блинов, то с этой задачей актриса справится.

«Я выросла в Теннесси, поэтому еду предпочитаю попроще, но при этом душевную. К примеру, что-нибудь из капусты или консервированной моркови, белые булочки, черничный коблер. Я могу напечь блинов с шоколадной стружкой или приготовить фруктовый коктейль. Хотя, если честно, кулинарничать для себя я не люблю, да и посуду мыть ненавижу. А для любимого человека или для детей я еще и не такое способна».


Комфортнее всего Меган чувствует себя в одиночестве

«Меня знают все — и не знает никто. В этом есть что-то потустороннее: мое лицо кажется знакомым каждому встречному, но мое внутреннее “я” не совпадает с тем, как меня видят другие. К примеру, я всегда стремилась быть в центре внимания, но сразу отпрянула, как только это внимание обрушилось лавиной. И поняла, что самое классное для меня — неделями сидеть в одиночестве, не разговаривая вообще ни с кем. С того времени чувство одиночества поселилось у меня внутри и больше не отпускает. И знаете, что? Мне действительно комфортно одной. Гораздо комфортнее, чем на красной дорожке».

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Метки: актриса   знаменитости   кино   меган фокс   роль   факты   фото   
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361
RDV 2 часа назад
...зато красивая)
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283
DrEris 2 часа назад
А еще у нее уродливые ногти на руке
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4k
Wertos 2 часа назад
Нормальная, как все, со своими тараканами...!
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3k
Anatoly Tananykhin 2 часа назад
Трансформеры единственный фильм с которого я ушел не посмотрев и половины, она там с Шайа Лабаф снимается. Не интересно смотреть на пластиковые лица, не выражающие никаких эмоций.
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935
ruslan d 2 часа назад
Красотуша в татушах
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