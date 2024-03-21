Маньпупунер – российское чудо света, к которому сможет добраться далеко не каждый

Маньпупунер – одно из чудес из семи чудес России, известное так же как Столбы Выветривания. По этому названию гораздо понятней, о чём речь – это геологический памятник, находящийся в Республике Коми. Труднодоступность этого места делает его малоизвестным среди путешественников, но те, кто решает посетить его, получают неповторимые впечатления.
Кроме своей уникальности, это место полно загадок и легенд. Начнём с того, что Маньпупунер (Мань-Пупу-нёр) переводится с языка народа манси как "Малая гора идолов".
Эти идолы представляют собой высокие каменные столбы, расположенные на высоте 700 метров над уровнем моря. Высота столбов варьируется от 22 до 50 метров (по другим данным – от 30 до 42 метров).
Эти столбы образовались примерно 200 миллионов лет назад из-за действия ветров, дождей, холодов и жары на мягкие породы горных хребтов. Со временем они разрушались, но кое-что осталось – то, что состояло из более твёрдых пород.
По крайней мере научная точка зрения именно такова. Понятно, что есть и другие теории, тем более, что для местного народа эти столбы имели священное значение, а подниматься на плато вообще считалось грехом.
В результате появились легенды, которые объясняли происхождение этих "мансийских болванов", как их ещё называют.
Согласно одной из легенд, столбы являются заколдованными таким образом великанами, которые собирались напасть на манси. Однако, увидев другую священную гору, вожак великанов уронил бубен и вместе со своими друзьями превратился в каменные столбы.
Другая легенда, рассказываемая народом коми, гласит о семи братьях и одной красивой девушке, которых злой шаман превратил в каменных исполинов, стоящих на защите своей сестры.
В этой легенде отразилось то, что один столб стоит как бы несколько в стороне от других, а шесть других стоят в ряд у края обрыва плато.
Сами столбы имеют довольно необычные очертания. Скажем, тот, что стоит в стороне, имеют форму перевёрнутой бутылки, а уж чем он может показать в ночной темноте - вопрос исключительно фантазии смотрящего. Понятно, что фигура гигантского человека – это одна из первых ассоциаций.
Видимо, поэтому некоторые туристы испытывают тревогу и дискомфорт, объясняя свои ощущения тем, что им кажется, что идолы, стоящие здесь уже миллионы лет, наблюдают за ними.
Некоторые туристы, впрочем, говорят о сильном приливе энергии и ощущении свободы и легкости на плато, где находятся эти гигантские столбы.
Ну и куда уж без разнообразных версий об энергетических аномальных зонах и т.п. Про инопланетян вроде версий нет – и то уже хорошо. Скажем, шутя, что это тоже легко объясняется – дело в том, что для попадания в заповедник надо получить пропуск от его администрации, а разве ж там его дадут без документов. А документов у инопланетян обычно нет.
Да, Маньпупунер находится в Печоро-Илычском заповеднике, на территории, далёкой от населённых мест. Есть несколько маршрутов, включающих автомобильные, водные и пешеходные пути, а также возможность совершить вертолетные и лыжные туры.
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