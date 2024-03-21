Маньпупунер – российское чудо света, к которому сможет добраться далеко не каждый

Кроме своей уникальности, это место полно загадок и легенд. Начнём с того, что Маньпупунер (Мань-Пупу-нёр) переводится с языка народа манси как "Малая гора идолов".

Эти идолы представляют собой высокие каменные столбы, расположенные на высоте 700 метров над уровнем моря. Высота столбов варьируется от 22 до 50 метров (по другим данным – от 30 до 42 метров).

Эти столбы образовались примерно 200 миллионов лет назад из-за действия ветров, дождей, холодов и жары на мягкие породы горных хребтов. Со временем они разрушались, но кое-что осталось – то, что состояло из более твёрдых пород.