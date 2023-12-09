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Природный бассейн Ирландии идеальной формы, который словно создан для плавания

Природный бассейн Ирландии идеальной формы, который словно создан для плавания

Автор:
09 декабря 2023 11:28
Сообщество : ФотоМир
Метки: Инишмор   Природный бассейн   в мире   ирландия   красота   природа   фото   
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Только не стоит доверять первому впечатлению: плавать в нем слишком опасно.

Сегодня можно найти бассейны на любой вкус и кошелек. Однако все они созданы человеком, а водоем на ирландском острове Инишмор — это творение природы. Но в это невероятно сложно поверить, ведь его края ровные и четкие, будто чашу в породе вырезал кто-то намеренно.

Это место ирландцы называют Poll na bPéist, и у него много переводов: змеиное гнездо, червоточина, логово змея. Есть даже конспирологическая теория происхождения этого бассейна: многие полагают, что это творение какой-то древней цивилизации. Однако идеально ровный прямоугольный водоем размером 10 на 25 метров на самом деле появился в результате эрозии глубоких слоев известняка.

Зловещее название бассейну дано не просто так. Глубина змеиного гнезда кажется нереальной для такой маленькой площади — около 300 метров. Бассейн заполняется благодаря подводным каналам, которые связывают его с Атлантикой. Несмотря на то, что бассейн будто призывает искупаться, это опасно для жизни. Течение в каналах здесь очень сильное, оно может запросто засосать на глубину. Есть в скалах и подводная пещера, так что небольшой прямоугольник действительно таит в себе много загадок.

Максимально заполняется змеиное гнездо во время приливов, иногда в шторм волны обрушиваются на бассейн сверху.


Уникальность этого места привлекает не только туристов, но и спортсменов. Тут проводили Red Bull Cliff Diving — это соревнования по прыжкам с утесов в необычных местах.

Источник:

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Метки: Инишмор   Природный бассейн   в мире   ирландия   красота   природа   фото   
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АнтонПолднев Полчаса назад
Однако идеально ровный прямоугольный водоем размером 10 на 25 метров на самом деле появился в результате эрозии глубоких слоев известняка.(с)
Как всегда у британских учёных всё объясняется просто. Ну если это просто эрозия, то почему на планете таких идеально ровных бассейнов не несколько десятков, а один? Эрозия-то везде. И известняка полно.
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Шлагбаумэн 38 минут назад
Айда купаться!
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