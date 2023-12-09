Природный бассейн Ирландии идеальной формы, который словно создан для плавания

Зловещее название бассейну дано не просто так. Глубина змеиного гнезда кажется нереальной для такой маленькой площади — около 300 метров. Бассейн заполняется благодаря подводным каналам, которые связывают его с Атлантикой. Несмотря на то, что бассейн будто призывает искупаться, это опасно для жизни. Течение в каналах здесь очень сильное, оно может запросто засосать на глубину. Есть в скалах и подводная пещера, так что небольшой прямоугольник действительно таит в себе много загадок.