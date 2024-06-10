Завораживающее видео, как меняются айсберги Гренландии

Айсберги откалываются от ледника во фьорде Илулиссат, который находится поблизости. Это один из самых продуктивных ледников планеты, и он уже два десятилетия находится под охраной ЮНЕСКО. Датский фотограф Йонас Хёхольт (Jonas Høholt) прожил четыре месяца в Илулиссате и за это время успел влюбиться в местное побережье. Местный ландшафт его очень впечатлил, ведь айсберги под бескрайним небом Арктики тут меняются буквально ежечасно.