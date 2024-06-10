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Завораживающее видео, как меняются айсберги Гренландии

Завораживающее видео, как меняются айсберги Гренландии

Автор:
10 июня 2024 09:53
Сообщество : ФотоМир
Метки: Видео   Илулиссат   айсберги   в мире   гренландия   красота   природа   фото   
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Ежедневно мимо уютного гренландского городка проплывают десятки айсбергов, которые меняются на глазах.

Город Илулиссат ― один из крупнейших населенных пунктов Гренландии. Само название городка с гренландского переводится как «айсберги», оно совсем не случайно и говорит само за себя. Дело в том, что ледяные глыбы, направляясь в воды Атлантики, ежедневно проплывают мимо городка.

Айсберги откалываются от ледника во фьорде Илулиссат, который находится поблизости. Это один из самых продуктивных ледников планеты, и он уже два десятилетия находится под охраной ЮНЕСКО. Датский фотограф Йонас Хёхольт (Jonas Høholt) прожил четыре месяца в Илулиссате и за это время успел влюбиться в местное побережье. Местный ландшафт его очень впечатлил, ведь айсберги под бескрайним небом Арктики тут меняются буквально ежечасно.

Ледяные глыбы проходят парадом мимо красочного городка сначала под солнечным небом, а потом и под полярным сиянием. С наступлением холодов айсберги становятся просто огромными и могут достигать размера пятнадцатиэтажного дома. Хёхольт запечатлел эти изменения в завораживающем таймпласе, который охватил лето и первые дни зимы.

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Метки: Видео   Илулиссат   айсберги   в мире   гренландия   красота   природа   фото   
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