Завораживающее видео, как меняются айсберги Гренландии

Ежедневно мимо уютного гренландского городка проплывают десятки айсбергов, которые меняются на глазах.
Город Илулиссат ― один из крупнейших населенных пунктов Гренландии. Само название городка с гренландского переводится как «айсберги», оно совсем не случайно и говорит само за себя. Дело в том, что ледяные глыбы, направляясь в воды Атлантики, ежедневно проплывают мимо городка.
Айсберги откалываются от ледника во фьорде Илулиссат, который находится поблизости. Это один из самых продуктивных ледников планеты, и он уже два десятилетия находится под охраной ЮНЕСКО. Датский фотограф Йонас Хёхольт (Jonas Høholt) прожил четыре месяца в Илулиссате и за это время успел влюбиться в местное побережье. Местный ландшафт его очень впечатлил, ведь айсберги под бескрайним небом Арктики тут меняются буквально ежечасно.
Ледяные глыбы проходят парадом мимо красочного городка сначала под солнечным небом, а потом и под полярным сиянием. С наступлением холодов айсберги становятся просто огромными и могут достигать размера пятнадцатиэтажного дома. Хёхольт запечатлел эти изменения в завораживающем таймпласе, который охватил лето и первые дни зимы.
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