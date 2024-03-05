13 самых необычных видов деревьев, которые выглядят так, словно их завезли из других миров

Сегодня мы отправимся в увлекательное путешествие, в ходе которого полюбуемся самыми необычными видами деревьев, которые встречаются на нашей планете.
Деревья? Да что может быть особенно в этих ваших деревьях? Они же все друг на друга похожи. Неудивительно, что мы частенько проходим мимо очередных тополя, берёзы или сосны, совершенно не обращая на них никакого внимания. Однако в природе есть и достаточно необычные виды, поражающие своей экзотичностью и нетипичной красотой. Некоторые деревья обладают странными формами стволов и кроны, вызывая удивление и интерес у учёных и любителей природы. Также они могут привлекать уникальными цветами или листвой, а также странными плодами.
Дерево впечатляет роскошными ковшеобразными цветениями, которые появляются на протяжении всего года.
Ствол дерева имеет форму пузатой бутылки (благодаря чему оно и получило своё название). Способно достигать достаточно внушительных размеров — до пятнадцати метров в высоту и трёх метров в ширину. Произрастает в Австралии.
Эффектное дерево средней высоты, главной особенностью которого являются цветки алого или ярко-оранжевого цвета.
Дерево потрясает не только своим достаточно забавным видом, но и огромными шарообразными шишками. Произрастает в Бразилии.
Дерево гигантских размеров с невероятно мощной корневой системой. Отличается наличием большого количества воздушных корней, из-за чего растение становится больше похоже на рощу, чем на дерево.
Это субтропическая лиана, которая обладает невероятно красивыми цветами, источающими приятный, сладкий аромат. Родиной растения является Япония. Дерево способно достигать 18-20 метров в высоту.
К сожалению, на этом дереве растёт не настоящая колбаса, а лишь плоды, напоминающие её по форме. Кстати, их вес может достигать до десяти килограммов. Их используют в лекарственных и косметических целях. В пищу их также употребляют, но в обработанном виде.
Колчанное дерево относится к суккулентам и может достигать до девяти метров в высоту. У растения есть интересная особенность — при разветвлении оно расходится ровно на две одинаковые ветки (не больше и не меньше), из-за чего крона выглядит весьма интересно.
Дерево, дающее не только древесину, но и такой ценный материал как хлопок, произрастает в Западной Африке, Южной и Центральной Америке, на Индонезийских островах и в Таиланде. Является одним из наиболее быстрорастущих деревьев. Так, сейба за один год может вырасти более чем на пять метров.
Дерево произрастает в Австралии и Тасмании. У него есть одна очень интересная особенность — его ствол состоит не из древесины, а из смолы. Листья ксанторреи выделяют густую смолу, которая постепенно застывая, формирует что-то наподобие ствола, который отлично защищает растение и его соцветия от лесных пожаров.
Растёт это удивительное дерево в Панаме. Встретить его можно только там. Главная особенность свечного дерева заключается в его интересных, продолговатых плодах, которые растут не на ветках, а прямо на стволе. Кстати, они полностью съедобные и по вкусу чем-то напоминают яблоко.
Дерево привлекает внимание своей невероятно красивой красновато-глянцевой корой. Особенно эффектно ствол растения смотрится в зимний период.
Удивительное растение, которое более 40% своего времени находится в воде. Может расти только в зонах с умеренным климатом при наличии пологого берега, слабосолёной воды и регулярных, высоких приливов.
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