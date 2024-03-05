13 самых необычных видов деревьев, которые выглядят так, словно их завезли из других миров

Деревья? Да что может быть особенно в этих ваших деревьях? Они же все друг на друга похожи. Неудивительно, что мы частенько проходим мимо очередных тополя, берёзы или сосны, совершенно не обращая на них никакого внимания. Однако в природе есть и достаточно необычные виды, поражающие своей экзотичностью и нетипичной красотой. Некоторые деревья обладают странными формами стволов и кроны, вызывая удивление и интерес у учёных и любителей природы. Также они могут привлекать уникальными цветами или листвой, а также странными плодами.