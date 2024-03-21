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15 моментов из жизни, которые были созданы, чтобы стать последней каплей

15 моментов из жизни, которые были созданы, чтобы стать последней каплей

Автор:
21 марта 2024 09:02
Сообщество : ФотоМир
Метки: Момент   бесит   забавно   неприятность   подборка   фото   
1634
16

Пользователи сети делятся фотографиями своих мелких неприятностей, которые доставляют им массу недовольства.

Бывают дни, когда кажется, что всё, что ни происходит — всё нам назло: одежда за ручку двери зацепится, мизинец об угол ударится, кнопка на клавиатуре не нажимается, да и люди вокруг какие-то не такие. Подобные бесявые мелочи, несмотря на свою негативную эмоциональную окраску, объединяют многих людей. С одной стороны, мы перестаём чувствовать себя одинокими, когда разделяем злость с другими, с другой стороны, разделив её, мы спокойно можем посмеяться над этой ситуацией и, наконец, расслабиться.

×
×

И теперь всё пропахло рыбой…

Ну если ты такой длинный, сядь спереди!

Кажется, это была очень плохая идея…

Похоже на дурацкую мультяшную аварию.

Неужели сложно сразу убрать остатки?

Работаю няней. Меня слегка удивляет то, что дают на завтрак детям, за которыми я присматриваю. Всегда чистый сахар и рафинированные углеводы! И они всегда смотрят iPad во время завтрака!

Друг семьи моей девушки остался с нами на несколько дней, чтобы помочь позаботиться о её бабушке, и вот что он сделал с нашими ножами! Я знаю, что они не самого высокого качества, но это лучшие, что у нас были!

Осматривайте продукты перед покупкой!

Ты стал тем, кого поклялся уничтожить!

Никогда не думал, что увижу пиццу, которая сама по себе физически отторгает ананас.

Я обожаю их до безумия и очень ценю время, когда мне не нужно готовить, но… Сейчас я даже не могу ополоснуть чашку.

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Метки: Момент   бесит   забавно   неприятность   подборка   фото   
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1  комментарий
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Julius Osminin Полчаса назад
это не пожарная сигнализация,а датчик движения...для включения лампы освещения...
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Miralanim
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