15 моментов из жизни, которые были созданы, чтобы стать последней каплей

Пользователи сети делятся фотографиями своих мелких неприятностей, которые доставляют им массу недовольства.
Бывают дни, когда кажется, что всё, что ни происходит — всё нам назло: одежда за ручку двери зацепится, мизинец об угол ударится, кнопка на клавиатуре не нажимается, да и люди вокруг какие-то не такие. Подобные бесявые мелочи, несмотря на свою негативную эмоциональную окраску, объединяют многих людей. С одной стороны, мы перестаём чувствовать себя одинокими, когда разделяем злость с другими, с другой стороны, разделив её, мы спокойно можем посмеяться над этой ситуацией и, наконец, расслабиться.
И теперь всё пропахло рыбой…
Ну если ты такой длинный, сядь спереди!
Кажется, это была очень плохая идея…
Похоже на дурацкую мультяшную аварию.
Неужели сложно сразу убрать остатки?
Моя двоюродная сестра и её ребенок остались с нами на некоторое время, и это то, что она обычно даёт своему 5-летнему сыну на завтрак
Работаю няней. Меня слегка удивляет то, что дают на завтрак детям, за которыми я присматриваю. Всегда чистый сахар и рафинированные углеводы! И они всегда смотрят iPad во время завтрака!
Друг семьи моей девушки остался с нами на несколько дней, чтобы помочь позаботиться о её бабушке, и вот что он сделал с нашими ножами! Я знаю, что они не самого высокого качества, но это лучшие, что у нас были!
Осматривайте продукты перед покупкой!
Ты стал тем, кого поклялся уничтожить!
Никогда не думал, что увижу пиццу, которая сама по себе физически отторгает ананас.
Я обожаю их до безумия и очень ценю время, когда мне не нужно готовить, но… Сейчас я даже не могу ополоснуть чашку.
Источник:
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