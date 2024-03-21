15 моментов из жизни, которые были созданы, чтобы стать последней каплей

Бывают дни, когда кажется, что всё, что ни происходит — всё нам назло: одежда за ручку двери зацепится, мизинец об угол ударится, кнопка на клавиатуре не нажимается, да и люди вокруг какие-то не такие. Подобные бесявые мелочи, несмотря на свою негативную эмоциональную окраску, объединяют многих людей. С одной стороны, мы перестаём чувствовать себя одинокими, когда разделяем злость с другими, с другой стороны, разделив её, мы спокойно можем посмеяться над этой ситуацией и, наконец, расслабиться.