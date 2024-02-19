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Случаи, когда люди столкнулись с чем-то, что невозможно объяснить в двух словах

Случаи, когда люди столкнулись с чем-то, что невозможно объяснить в двух словах

Автор:
19 февраля 2024 09:34
Сообщество : ФотоМир
Метки: забавно   интересно   необъяснимое   подборка   удивительно   фото   
2635
14

Говорят, что случайности неслучайны, но в это трудно поверить, когда ты, спокойно живя свою жизнь, совершенно неожиданно встречаешься с чем-то из ряда вон выходящим. Чтобы не оставаться наедине с увиденным, люди делятся этим в сети.

Мы тоже зашли в интернет и не смогли пройти мимо некоторых фотографий, на которых происходит что-то действительно странное или, по крайне мере, необычное. Шанс самому увидеть нечто подобное крайне мал, так что смотрите, что так сильно впечатлило людей, которые столкнулись с этим напрямую.

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Это ничего. Я подрабатываю там гинекологом по субботам.

На самом деле этот стакан раскололся невероятно ровно из-за разницы температур.

Увидел этот телефон, когда ехал по сельской дороге.

Кто-то либо шутник, либо увлекается вуду.  Хотя обычно куриная лапка является своего рода защитным талисманом, так что ваш чудаковатый сосед, возможно, присматривает за вами. 

Это ж надо было так всё уместить и закрепить!

Когда я вернулся домой, я был в ужасе, потому что моя ванна была до краев наполнена красной водой, которая, как я думал, была кровью, но оказалась рыжей краской для волос моей соседки сверху.

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Метки: забавно   интересно   необъяснимое   подборка   удивительно   фото   
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94k
Доктор Джонс 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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2k
дормидонт Час назад
Красная ванна… и это не ржавая вода
Понятное дело. Это критические дни!
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878
AlexWoyz Час назад
кактус на дереве в 30 метрах над землёй фейк..
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21k
Luc72 Час назад
Краска для волос в ванной... Что, казалось бы, удивительного?
Но как объяснить жене, что ЭТО смыло с соседки сверху?
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3k
Kom9ipa Час назад
Разве это что-то необычное или невозможное притащить с улицы сосульку и сунуть её в унитаз?
С яйцом всё так - началось формирование зародыша.
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32k
Владимир 2 часа назад
Комментарий к фото
Канадцы лохи.

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