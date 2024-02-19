Случаи, когда люди столкнулись с чем-то, что невозможно объяснить в двух словах

Говорят, что случайности неслучайны, но в это трудно поверить, когда ты, спокойно живя свою жизнь, совершенно неожиданно встречаешься с чем-то из ряда вон выходящим. Чтобы не оставаться наедине с увиденным, люди делятся этим в сети.
Мы тоже зашли в интернет и не смогли пройти мимо некоторых фотографий, на которых происходит что-то действительно странное или, по крайне мере, необычное. Шанс самому увидеть нечто подобное крайне мал, так что смотрите, что так сильно впечатлило людей, которые столкнулись с этим напрямую.
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Это ничего. Я подрабатываю там гинекологом по субботам.
На самом деле этот стакан раскололся невероятно ровно из-за разницы температур.
Увидел этот телефон, когда ехал по сельской дороге.
Кто-то либо шутник, либо увлекается вуду. Хотя обычно куриная лапка является своего рода защитным талисманом, так что ваш чудаковатый сосед, возможно, присматривает за вами.
Это ж надо было так всё уместить и закрепить!
Когда я вернулся домой, я был в ужасе, потому что моя ванна была до краев наполнена красной водой, которая, как я думал, была кровью, но оказалась рыжей краской для волос моей соседки сверху.
Источник:
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Понятное дело. Это критические дни!
Но как объяснить жене, что ЭТО смыло с соседки сверху?
С яйцом всё так - началось формирование зародыша.